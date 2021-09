Ripresa economica significa inflazione, e l'aumento dei prezzi vale anche per il mercato dell'energia. Un circolo vizioso di aumento della domanda e compravendita di permessi per inquinare porterà le famiglie italiane a pagare luce e gas 500 euro in più dell'anno scorso. Il governo proverà a calmierare i prezzi, mentre per il futuro si ricomincia a parlare di nucleare.

Nelle ultime settimane si sono rincorse molte notizie su un possibile aumento delle bollette, dovuto al costo delle materie prime. Gas ed energia elettrica potrebbero registrare un aumento fino a 500 euro a famiglia, come confermato da ministro per la transizione ecologica Cingolani.

Per gli italiani si prospetta un autunno di ingenti spese energetiche, e i motivi sono più profondi di quanto ci si possa aspettare. Oltre alla ripresa economica e della produzione industriale, che spingono la domanda per le materie prime e l’inflazione, centra anche il meccanismo con cui l’Unione Europea tenta di limitare le emissioni di gas serra, e rallentare il cambiamento climatico.

Il governo è chiamato ad un azione di moderazione, abbassando artificialmente i prezzi come ha già fatto a luglio, anche se questa volta la spesa potrebbe essere ben più ingente. Intanto il dibattito politico si è nuovamente spostato sulla dipendenza dell’Italia dall’importazione di materie prime energetiche dall’estero, e su un possibile ritorno delle centrali nucleari.

Bollette, di quanto aumenteranno

Le cifre teoriche che nelle ultime settimane di agosto e nelle prime di settembre hanno iniziato a circolare si stanno facendo sempre più concrete con l’avvicinarsi della data in cui scatteranno gli aumenti in bolletta, il primo giorno di ottobre del 2021.

Ad ammettere l’imminente impennata dei prezzi dell’energia, sia per quella elettrica che per il gas, è stato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in un intervento a un convegno organizzato dalla CGIL di Genova. Il ministro ha ricordato come già nello scorso trimestre i prezzi dell’energia fossero in aumento. Nell’ultima parte dell’anno però al situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

«Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenta del 40%. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle».

Le cifre percentuali, per quanto più corrette, non rendono l’idea del reale peso che questi aumenti avranno sulle bollette dei consumatori italiani. Si calcola che annualmente il prezzo dell’energia elettrica in bolletta potrebbe arrivare ad aumentare di 100 euro per famiglia.

Ma la vera stangata arriva con il prezzo del metano, anche a causa dell’arrivo della stagione invernale. Il gas potrebbe subire aumenti fino a 400 euro in più all’anno. Aumenti che sommati raggiungono i 500 euro all’anno, e che pesano come macigni sul conti degli italiani e sulla fragile ripresa economica che il nostro paese sta iniziando a intravedere.

Bollette, le ragioni degli aumenti

Dietro a questi aumenti, paradossalmente, si cela proprio la ripresa economica verso cui tutto il mondo, Italia in testa, si sta avviando. Con la crescita economica arriva anche la ripresa delle attività industriali interrotte dalla pandemia, che ha costretto in lockdown diverse parti del mondo.

Da questo autunno moltissime attività industriali riprenderanno la piena produzione, e tutte insieme chiederanno al mercato un’enorme quantità di energia per funzionare. Più domanda significa prezzi più alti, che non interessano però soltanto le aziende. Il mercato dell’energia è uno solo, quindi un aumento dei prezzi sul fronte industriale ricade anche sui consumatori.

Ma non c’è soltanto la ripresa economica dietro all’aumento delle bollette. Ad aumentare i prezzi dell’energia ci si mette anche il meccanismo con cui l’Unione Europea tenta di impedire alle aziende di inquinare. Ogni anno la Commissione Europea concede alle aziende dei Certificati di Emissione. Una sorta di “Licenza di inquinare”, che pone un limite a quanta anidride carbonica ogni azienda può produrre.

Questi certificati però si possono vendere e comprare. In questo modo un’azienda particolarmente ecologica può vendere ad altre i propri certificati, guadagnando dal proprio comportamento virtuoso. Inoltre questo pone una sorta di “tassa” sull’inquinamento, dato che se un’azienda vuole sforare i propri limiti di CO2 è costretta a comprare certificati.

In un momento come questo però in cui tutte le aziende stanno ripartendo insieme, anche questo mercato delle certificazioni è soggetto ad un picco di domanda. Salgono quindi i prezzi delle licenze per inquinare, che vengono acquistati anche dai produttori di energia, i quali ne scaricano i costi sul consumatore, aumentando le bollette.

Bollette, nel 2022 scendono i prezzi?

Conoscere le ragioni degli aumenti dell’energia a ottobre è importante perché permette di sperare in un futuro migliore. Se si vanno ad analizzare i motivi per cui le bollette subiranno questa impennata, si nota che entrambe le ragioni non sono strutturali, ma contingenti alla situazione economica.

Questo significa che passato il momento di ripresa improvvisa delle attività industriali in Europa e nel resto del mondo, il mercato dell’energia tornerà alla normalità e i prezzi delle materie prime scenderanno a livelli pre pandemia. Diretta conseguenza del rilassamento del mercato sarà anche il calo dei prezzi delle certificazioni, dato che le aziende utilizzeranno meno energia e quindi si troveranno anche a dover in inquinare di meno. Questo creerà un circolo virtuoso che farà scendere il prezzo di gas ed elettricità dapprima per le aziende, e poi per i consumatori.

Secondo gli esperti questo calo dovrebbe iniziare ad avere luogo già dopo Natale. Più probabilmente però le prime diminuzioni in bolletta si vedranno a partire da gennaio del prossimo anno. Al netto dell’inflazione quindi, passato l’autunno, gli italiani torneranno a pagare per luce e gas quanto pagavano nel 2019.

Bollette, il governo fermerà gli aumenti?

Il ministro per la transizione ecologica nel suo intervento al convegno della CGIL di Genova ha sottolineato che il problema dell’aumento delle bollette va affrontato e non nascosto. Il riferimento era sia a piani di lungo termine per impedire che questi aumenti accadano in futuro, ma anche a misure che il governo potrebbe prendere per calmierare i prezzi ed evitare, o limitare, gli aumenti.

Prima di tutto questa opzione è possibile. Lo sappiamo perché in Italia il prezzo di energia elettrica e metano è regolato quattro volte all’anno dall’ARERA l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Questo ente ha peraltro già fatto sentire la propria voce a luglio, quando un altro aumento stava per verificarsi.

I dubbi però stanno nell’entità dell’aumento d’autunno. Nei prossimi mesi come abbiamo visto si prospetta un rincaro del 40% del costo dell’energia. Quello di luglio sarebbe stato soltanto del 20%. Lo stato, tramite Arera piò sì fissare i prezzi in modo che rimangano bassi, ma questo comporta un compenso a chi l’energia la vende, cioè ai gestori.

Lo stato non può costringere un’azienda a vendere il proprio prodotto in perdita, e se lo fa deve coprire la differenza. L’intervento di luglio è già costato ai conti italiani 1,3 miliardi di euro. Se il governo dovesse nuovamente intervenire andrebbe a spendere cifre ben più ingenti, che ricadrebbero ancora sulle tasche degli italiani, tramite le tasse.

Esiste un’altra opzione però, che il governo sta considerando tramite il ministro dell’Economia Franco. Le bollette sono composte infatti da due voci, il costo dell’energia, dovuto ai gestori, e gli oneri fissi. Questi oneri sono dovuti allo stato, e servono a coprire le spese della rete di distribuzione e a finanziare iniziative come lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Questa voce però non piace all’Europa, che ha chiesto all’Italia di impegnarsi a rimuoverla. Una diminuzione degli oneri fissi è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi potrebbe forse essere affrontata con l’aiuto dei fondi europei. Una parte però andrebbe comunque a ricadere sulle casse dello stato.

Bollette, ritorno al nucleare per un futuro verde

Affianco a queste soluzioni momentanee, che saranno comunque necessarie per evitare che la ripresa economica venga strozzata da un tale aumento delle spese per le famiglie, stanno emergendo alcune proposte per evitare che una situazione simile si verifichi anche nei prossimi anni, o in occasione di ogni aumento della domanda di energia.

Il motivo per cui l’Italia è così esposta agli aumenti di prezzo dell’energia è che è totalmente dipendente dall’estero per le materie prime, o quasi. Il nostro paese è quasi privo di giacimenti significativi di petrolio e metano, i due combustibili principali delle centrali elettriche. Quindi siamo totalmente in mano al mercato per quanto riguarda l’energia.

Un modo di limitare questa dipendenza sarebbe produrre più energia elettrica da altre fonti che non siano i combustibili fossili. Questo è obbiettivo dichiarato non solo del governo, ma anche dell’Unione Europea che ha fatto delle rinnovabili un punto non discutibile dell’assegnazione dei fondi del Recovery Fund.

Lo stesso ministro Cingolani ha parlato di questa prospettiva nel suo intervento: «riuscendo a trasformare l’energia elettrica in energia elettrica rinnovabile. Dobbiamo portare la quantità di energia elettrica prodotta in Italia oltre il 70% da sorgenti rinnovabili».

Quando leggiamo fonti rinnovabili pensiamo soprattutto all’idroelettrico, già ampiamente sfruttato in Italia, al solare e all’eolico, ma esiste un’altra fonte di energia pulita, anche se non del tutto rinnovabile, che l’Italia non sfrutta, l’energia nucleare.

Questo aumento dei prezzi ha fatto tornare il dibattito politico sulla reintroduzione delle centrali nucleari in Italia, bandite con un referendum nel 1987, sull’onda del disastro di Chernobyl. Ora alcune parti politiche propongono il ritorno all’uranio.

Il primo a ventilare l’idea nei giorni scorsi era stato proprio Cingolani, che si era attirato le critiche del partito che ne ha sostenuto la candidatura a ministro, il Movimento 5 Stelle. Il ministro aveva però anche trovato sponda in Matteo Salvini, che si era detto favorevole ad un ritorno del nucleare in Italia.