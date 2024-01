Nuovi aumenti alle bollette a gennaio, fino a 177 euro in più: come evitare gli sprechi

Il passaggio al mercato libero, obbligatorio per la maggior parte degli italiani, sta già mostrando il suo vero volto. Sono davvero poche le offerte realmente convenienti per i consumatori, che si ritroveranno necessariamente a dover pagare di più rispetto al 2023.

Secondo le stime, per alcune famiglie la spesa media legata all’utenza del gas aumenterà di molto, fino a ben 177 euro in totale.

Come fronteggiare i nuovi aumenti alle bollette, dunque? Cerchiamo di capire da cosa derivano esattamente questi aumenti e come evitare gli sprechi scegliendo l’offerta giusta.

Tutto sui nuovi aumenti alle bollette del gas

Quella del passaggio al mercato libero, purtroppo, non è assolutamente una scelta. Sono davvero pochi coloro che possono rimanere nel mercato tutelato: per tutti gli altri, il passaggio al libero mercato è d’obbligo.

Con tutte le conseguenze che il mercato libero comporta. Infatti, sono già stati confermati nuovi aumenti per le famiglie, che toccheranno soglie fino a 177 euro per la bolletta del gas di gennaio.

Innanzitutto, è bene sottolineare che anche gli utenti che non hanno effettuato una scelta consapevole hanno automaticamente cambiato tariffa. Ma su questo ci torneremo tra poco, in un paragrafo dedicato.

Gli aumenti alle bollette, comunque, dipendono anche da alcune specifiche maggiorazioni previste per l’anno corrente.

Non è infatti più valida l’aliquota ridotta, e l’IVA sul gas è passata dal 5% al 10% odierno. Ma questa aliquota vale solamente per consumi entro i 480 metri cubi.

Chi consuma di più, infatti, dovrà sostenere un’aliquota elevatissima, del 22%.

Altro aumento riguarda poi gli oneri di sistema, che ad oggi sono nuovamente tornati al loro prezzo originario.

Tutte queste novità sono valide sia per coloro che hanno scelto una nuova offerta per il gas, sia per chi ha deciso di non scegliere.

Bollette, aumenti fino a 177 euro: l’inganno dell’offerta placet che costa di più

In questo secondo caso, però, gli aumenti alle bollette a partire dal mese di gennaio 2024 rischiano di farsi ancora più esosi.

Infatti, coloro che non hanno scelto la propria offerta consapevolmente dopo il passaggio obbligatorio al mercato libero sono passati automaticamente al placet in deroga.

Un’offerta che, in realtà, di offerta ha ben poco, dato che le sue condizioni economiche non sono propriamente vantaggiose per gli utenti. Anche se gran parte del prezzo è infatti stabilito dall’Autorità per l’energia, i venditori possono effettuare significative variazioni alla componente fissa del prezzo.

E attenzione, questo vale solamente per le tariffe placet in deroga. Le offerte placet per le quali le due componenti, fissa e variabile, sono entrambe a discrezione del provider, costano ancora di più.

Gli aumenti alle bollette con offerte placet sono variabili: partono dal 6% in più, fino ad arrivare a vertiginose maggiorazioni del 42%. Ecco perché molte famiglie, tra nuova aliquota IVA, aggiornamento degli oneri di sistema e offerte placet potrebbero pagare fino a 177 euro in più.

Come evitare gli sprechi di denaro?

Per fortuna, comunque, agli aumenti alle bollette del gas possiamo rispondere con la consapevolezza. I rincari fino a 177 euro possono infatti essere evitati.

Bisogna valutare il prezzo della propria offerta con tutte le altre, a disposizione dai vari provider sul mercato libero.

Infatti, di base gli utenti possono passare da un’offerta all’altra senza particolari limitazioni (ovviamente verificando con attenzione le condizioni del proprio contratto).

I fornitori del mercato libero sono davvero tantissimi, e comparando le varie offerte sarà possibile scegliere tra quelle più economiche. Per l’analisi, sono disponibili numerosi comparatori online gratuiti che possono essere d’aiuto.

Inoltre, nel momento in cui si sceglierà l’offerta da attivare, anche i consumi vanno valutati. Conoscendo l’esatta entità di SMC di gas consumati, sarà più semplice capire se la nuova offerta ci permetterà di risparmiare evitando sprechi di denaro o no.

Ricordiamo, infine, che spesso scegliendo un unico fornitore, sia per la luce che per il gas, le tariffe concesse sono molto più convenienti.