Al via dal 18 ottobre il nuovo bonus social Vda per risparmiare sulle bollette dell'energia elettrica e de gas: il contributo economico erogato a fondo perduto spetta alle famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 20.000 euro. Ecco quali sono i requisiti, come funziona, chi può ottenerlo e come si presenta la domanda.

Bollette di luce e gas troppo salate? È stato approvato un altro bonus sociale per risparmiare sulle spese e ottenere uno sconto sulle tariffe.

Oltre ai numerosi decreti aiuti con i quali il Governo ha cercato di mitigare i costi dell’energia elettrica e del gas e alle agevolazioni o bonus bollette già attivi, è stato appena approvato anche il bonus social Vda, un contributo a fondo perduto che spetta alle famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Per ottenere il nuovo bonus sociale sulle bollette, però, è necessario soddisfare alcuni requisiti: vediamo quali sono, come funziona l’agevolazione e come richiederla dal 18 ottobre 2022.

Bollette, nuovo bonus social Vda: cos’è e come funziona

La giunta regionale ha appena approvato – con delibera applicativa della legge regionale 21/2002 – il nuovo bonus social Vda, un contributo a fondo perduto che permetterà a moltissimi cittadini di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica e del gas.

In un periodo in cui i rincari sono all’ordine del giorno, avere a disposizione nuove agevolazioni e bonus bollette – anche a livello regionale – è fondamentale.

I fortunati cittadini che potranno ottenere uno sconto su luce e gas sono i residenti in Valle d’Aosta: il nuovo bonus social Vda, infatti, si rivolge proprio alle famiglie che risiedono in Regione e possiedono un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Non è ancora stato fissato un importo del nuovo bonus social sulle bollette: il calcolo sarà effettuato non solo in base alle domande pervenute alle Regione, ma anche in considerazione di alcuni fattori. A pesare maggiormente, oltre all’ISEE, saranno la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza (con precedenza alle zone E o F), e l’eventuale presenza di un soggetto portatore di gravi disabilità in famiglia.

Bollette, bonus social Vda: a chi spetta e quali sono i requisiti

Per poter ottenere il bonus social Vda e risparmiare sulle bollette, quindi, occorre possedere alcuni requisiti: in primis, la residenza entro i confini della Regione, ovvero in Valle d’Aosta.

È poi essenziale possedere un ISEE inferiore a 20.000 euro all’anno. A tale riguardo sono previste diverse fasce di reddito tramite le quali si andranno a calcolare gli sconti sulle bollette delle famiglie beneficiarie:

ISEE fino a 5.999,99 euro;

ISEE compreso tra 6.000,00 euro e 11.999,99 euro;

ISEE compreso tra 12.000,00 euro e 20.000,00 euro.

Il contributo è cumulabile – come specificato dal bando regionale – con altri incentivi e bonus bollette nazionali.

A tale scopo si rinvia al sito web della Regione, dove sono state raccolte tutte le principali domande sul nuovo beneficio per i cittadini.

Bollette, bonus social Vda: quando presentare la domanda e scadenza

Da quando si potrà richiedere il nuovo sconto sulle bollette di luce e gas?

Come spiegano fonti della Regione, l’apposita piattaforma per la domanda del bonus social Vda sarà attiva direttamente sul sito web della Regione (regione.vda.it) a partire dalle ore 14 del 18 ottobre 2022.

C’è tempo fino alle 23:59 del 15 novembre 2022 per richiedere il proprio contributo a fondo perduto e risparmiare sulle utenze domestiche.

Non appena raccolte tutte le domande e stilata la graduatoria dei beneficiari, si potranno definire anche gli importi del beneficio: la Regione stima la comunicazione degli importi esatti entro il 15 dicembre 2022.

Le erogazioni avverranno in ordine cronologico in base al momento di presentazione della richiesta e nel limite delle risorse a disposizione.

Bonus sociale sulle bollette: a chi spetta nel 2022?

Con lo stesso nome, ma esteso a livello nazionale, è ancora attivo il bonus sociale di Arera sulle bollette di tutti i cittadini che possiedono un ISEE inferiore a 12.000 euro (come previsto e modificato dal decreto Ucraina approvato dal Governo Draghi).

Il bonus sociale sulle bollette a livello nazionale può essere richiesto soddisfando una delle due condizioni seguenti:

per stato di difficoltà economica, ovvero se si possiede un ISEE inferiore a 12.000 euro*, oppure fino a 20.000 euro in caso di famiglie numerose con quattro o più figli a carico;

per disagio fisico, qualora si debba utilizzare un macchinario sanitario ad alimentazione elettrica per il mantenimento delle funzioni vitali di un componente della famiglia.

Anche in questo caso gli importi possono variare in base alla composizione del nucleo familiare per l’energia elettrica; oppure anche in base all’area geografica di appartenenza e ai consumi effettivamente registrati per quanto riguarda il gas.

*Per il bonus acqua il limite ISEE è rimasto fissato a 8.265 euro all’anno.

Bonus sociale sulle bollette: come si ottiene

Per ottenere il bonus sociale sulle bollette – che si tratti del beneficio nazionale oppure di quello approvato dalla Valle d’Aosta – è necessario richiedere l’ISEE. In tal modo si potrà verificare se si ha diritto o meno all’agevolazione.

Il bonus bollette di Arera per difficoltà economica viene applicato in automatico alle famiglie che ne hanno diritto, mentre il bonus elettrico per disagio fisico deve essere appositamente richiesto presentando tutta la documentazione necessaria.