Questa volta il Governo si è mosso con una velocità senza eguali. Dopo l'annuncio del ministro della transazione ecologica, Roberto Cingolani, di un aumento da ottobre del costo delle bollette di luce e gas fino al 40%, Mario Draghi ha accelerato sulla risposta da dare per far fronte a questo aumento che si sarebbe trasformato in una batosta sul portafoglio degli italiani.

Il 23 settembre il Governo ha approvato il Decreto Legge che interviene per calmierare gli aumenti delle bollette di luce e gas, andando ad azzerare tali aumenti per gli intestatari di utenze domestiche beneficiarie del bonus sociale. Mentre per altre famiglie con utenze domestiche ci sarà una riduzione degli oneri di sistema, e la riduzione dell'IVA. Per le imprese invece sono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Per far fronte ad una mazzata che si poteva tradure in qualche migliaia di euro di aumento per le famiglie, considerando che anche il prezzo di benzina e diesel stanno salendo, il Governo, grazie ai tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha trovato tra i 3 e 4 miliardi di euro di risorse utili ad arginare, per i prossimi tre mesi, gli aumenti di luce e gas.

Perchè aumenta la bolletta energetica?

L'allarme lanciato dal ministro della transazione ecologica, Roberto Cingolani, sull'aumento della bolletta di luce e gas, va spiegato. Siamo abituati alle variazioni trimestrali dei prezzi di luce e gas, perchè ogni tre mesi l'agenzia nazionale per l'energia, adotta le nuove tariffe in base al costo di approvvigionamento della materia prima.

Questa volta però non si è di fronte ai soliti marginali aumenti, ma ad una vera batosta. Capiamo il perchè.

Le motivazioni sono essenzialmente due: l'incremento del prezzo del gas da cui dipende anche la produzione e quindi il costo dell'energia elettrica, è la crescita degli ETS. Questi ultimi sono gli Emission Trading Scheme, una sorta di certificati con cui le imprese possono inquinare pagando ovviamente una penale.

Relativamente all'aumento del prezzo del gas, questo è stimato in un +24,6 percento, rispetto al trimestre precedente. L'aumento è dovuto all'aumentato fabbisogno che in Italia è stato del 39,2 percento, maggiore di quanto registrato in Europa. Purtroppo il peso delle energie rinnovabili è ancora limitato con circa il 19 percento in Italia sull'intero fabbisogno di energia.

Per quanto riguarda invece gli ETS, l'Europa in pratica consente alle aziende di emettere CO2, inquinando, ma nel rispetto delle quote di CO2 che ogni azienda ha dovuto acquistare per poter inquinare. Gli obiettivi green dell'Agenda ONU 2030, ma anche di riduzione delle emissioni entro il 2050, stanno portando molte aziende ad essere più green, e quindi a non dover usare le quote di CO2. Tuttavia queste quote potrebbero essere usate da altre aziende meno virtuose. Per farlo devono acquistarle, e cosè le aziende più green aumentano il prezzo. Questo si traduce in un aumento del costo del complessivo dell'energia.

La crescita dei prezzi delle bollette è però da attribuire all'80% all'aumento del prezzo del gas e solo per il 20% al rincaro dei certificati Ets determinato dal processo di transizione ecologica.

Caro bollette: il Governo dimezza l'IVA

Il Governo guidato da Mario Draghi ha trovato la schermatura per tutelare quanto più possibile le famiglie ed imprese che dal 1 ottobre saranno investite dall'aumento dei costi delle bollette. Ed in pochi giorni è arrivata la proposta che si è trasformata in un decreto legge approvato all'unanimità dal governo steso.

Le misure messe in campo che scongiureranno lo tsunami dell'aumento dele bollette sono tali da fa regredire questa violenta tempesta ad un pioggia piuttosto intensa. Infatti la bolletta di luce e gas sarà più leggera per i prossimi tre mesi. L'intervento del Governo è andato su due assi: i costi fissi non collegati ai consumi in bolletta, e l'IVA.

Sul primo asse, la scelta del Governo è stata quella di intervenire sugli oneri di sistema generale senza spostare la perdita di gettito sulla fiscalità generale. Come ha tenuto a precidare il premier Mario Draghi, all'assemblea nazionale di Confindustria, non ci sarà alcun aumento di tasse.

L'altro intervento invece è su una temporanea riduzione dell'IVA, per tutti.

Vediamo nel dettaglio gli interventi.

Bolletta energetica: più leggera da ottobre

Come riporta il Sole 24 ore, gli interventi approvati dal Governo ed inseriti nel decreto legge del 23 settembre, vanno sia a favore delle famiglie che già beneficiano del bonus sociale, che degli altri utenti. In totale tra i 3 e 4 miliardi di euro, per scongiuare la mazzata dell'aumento dei prezzi in bolletta di luce e gas.

Per le famiglie già beneficiarie di bonus sociale, ossia con ISEE inferiore a 8.265 euro annui o inferiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli, gli interventi messi in campo del Governo dovrebbe completamente azzerare gli aumenti in bolletta dell'elettricità. Quindi per circa 3 milioni di famgilie, tra cui anche chi percepisce il reddito di cittadinanza, non dovrebbe temer alcun rincaro e la bolletta di energia dovrebbe rimanere inalterata.

L'intervento sull'azzeramento degli oneri generali di sistema invece va a favore di circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione e per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kw.

Sul fronte gas invece i fondi messi a disposzioni andranno sia a potenziare il bonus sociale per azzerare gli effetti dell'aumento della bolletta, beneficiando circa 2,5 milioni di persone, che a ridurre il costo della bolletta abbassando l'aliquota IVA oggi al 10 o al 22% in base ai consumi, portandola al 5%.

In termini di risorse 2,5 miliardi di euro andranno a tagliare gli oneri di sistema (2 miliardi per l'elettricità e 480 milioni di euro per il gas). Circa 1 miliardo invece è destinato al taglio dell'IVA al 5%.

La perdita di gettito e parte del finanziamento del fondo saranno compensati con la nuova gara sulle quote di CO2, che poraterà alle casse dello Stato, 700 milioni di euro.

Bollette luce e gas: potenziato il bonus sociale

Per azzerare completamente l'aumento del costo della bolletta, in favore delle famiglie con forte disagio economico, arrivano nuovi fondi per il bonus sociale. Questo è attivo dal 1 gennaio 2021 e va a beneficio di chi possiede determinati requisiti.

Da quest'anno il bonus è riconosciuto in modo automatico. Questo è consentito grazie allo scambio informativo tra INPS e Arera. L'istituto previdenziale ha i dati dell'ISEE, mentre la seconda organizzazione ha i nomi dei titolari dell'intestazione delle bollette. Questi automatismi hanno permesso da quest'anno di aumentare la platea dei beneficiari del bonus sociale, spesso non richiesto per via della procedura burocratica pre- 2021.

Per le persone che hanno gravi problemi di salute e che necessitano di macchinari alimentati con elettricità o gas, invece è richiesto che la procedura venga espletata in maniera manuale.

Bonus Sociale: i requisiti per una bolletta più leggera

Il bonus sociale non è altro che uno sconto applicato sulle bollette di luce, acqua e gas. A fronte degli aumenti delle bollette per luce e gas da ottobre, il Governo è intervenuto con un potenziamento del bonus sociale, che permetterà di azzerare completamente i previsti rincari.

Ma quali sono i requisiti da possedere per avere accesso al bonus sociale?

Il beneficiario del bonus sociale deve essere anche l'intestatario delle forniture.

L'ISEE non deve superare 8.265 euro. In presenza di un nucleo famigliare numerose, con almeno quattro figli, l'ISEE sale a 20.000 euro.

Anche i soggetti titolari di reddito o pensione di cittadinanza potranno ricevere il bonus sociale.

Per ogni fornitura attiva, l'intestatario che rispetta i requisiti reddituali, può avere un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

ARERA riconosce in automatico il bonus se riceve dall'Inps l'informazione sull'esistenza di un ISEE in corso di validità e sotto le soglie previste.

Non c'è invece automatismo per le persone che hanno un forte disagio fisico e che necessitano di macchinari per poter vivere. Per loro la domanda del bonus sociale deve essere presentata ogni anno in quanto va certificato il mantenimento della condizione di disagio fisico.

Bollette più leggere: gli importi del bonus sociale

Con l'approvazione del decreto legge sull'abbattimento dei costi delle bollette di luce e gas, sono stati anche stanziati maggior fondi da destinare al potenziamento del bonus sociale. Questo si è reso necessario per evitare che gli sconti standard del bonus sociale non fossere sufficienti a coprire gli aumenti delle bollette. Al momento non è ancora dato sapere l'entità dell'aumento del bonus sociale, ma per certo sarà tale da azzerare gli aumenti in bolletta.

Veidamo quali sono gli importi standard, attivi dal 1 gennaio 2021.

Bonus luce

128 euro per famiglie fino a 2 componenti;

151 euro per famigliee da 3 a 4 componenti;

177 euro per i nuclei familiari di oltre 5 componenti.

Il bonus gas invece è erogato in funzione della dimensione del nucleo famigliare e della zona climatica di assegnazione dell'utenza. L'importo va da un minimo di 30 euro per una famiglia con un massimo di 4 componenti, indipendentemente dalla zona climatica e con gas utilizzato solo per acqua sanitaria e/o cottura, ad un massimo di 245 euro all’anno per una famiglia con 4 componenti che utilizza il gas anche per il riscaldamento con una fornitura ubicata in zona climatica F.

Anche se l'acqua non è interessata dagli aumenti di ottobre, vediamo a quanto ammonta il bonus sociale. Questo è uno sconto in bolletta calcolato come litri gratis che si ritengono sufficienti per ogni persona. Si è stimato sono sufficienti 50 litri a persona per giorno, pari a 18,25 mc. In base alle tariffe dell'acqua della propria città, si può ottenere lo sconto in bolletta.

I bonus sono erogati per 12 mesi, da gennaio a dicembre, e poi rinnovati in automatico se l'ISEE dell'anno successivo è ancora sotto le soglie previste.