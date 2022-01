Gli stabilimenti del settore alimentare, i mulini che macinano il grano, i mangimifici e tutti i settori che fanno ricorso a celle frigo stanno subendo il fortissimo impatto degli aumenti energetici. Anche nel settore alimentare ci sono comparti energivori come quelli dei settori che riguardano la ceramica, l’acciaio e la carta.

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Gli stabilimenti del settore alimentare, i mulini che macinano il grano, i mangimifici e tutti i settori che fanno ricorso a celle frigo stanno subendo il fortissimo impatto degli aumenti energetici. Anche nel settore alimentare ci sono comparti energivori come quelli dei settori che riguardano la ceramica, l’acciaio e la carta.

Nell’ambito del settore alimentare il costo dell'energia è salito a dismisura con il rischio che, oltre agli effetti sui beni di consumo dei cittadini, parte del decantato made in Italy possa non riuscire a superare il periodo con impatto anche sull’occupazione.

Infatti, le recenti stime presentate dall’ufficio studi di Federalimentare nell’anno in corso, evidenziano una importante riduzione dei posti di lavoro (circa 40mila) che sarebbero le dirette conseguenze delle chiusure di attività. Vuol dire una quota significativa dell’occupazione del settore.

L’industria del settore alimentare conta oggi oltre 50mila aziende, di cui alcune molto piccole con pochi addetti. C’è una forte parcellizzazione del settore con tante Pmi che sono a rischio per i rincari ma che rappresentano il patrimonio enogastronomico del Paese, e che sta guadagnando di più dall’export.

Nel settore in questione, dove solitamente la produzione è effettuata quotidianamente durante la settimana, alcune realtà hanno già inziato a ridurre le loro giornate lavorative con l'obiettivo di sostenere questa nuova fase congiunturale e in qualche modo provare a gestire gli incrementi dell'energia.

Se il settore non otterrà sconti sulla bolletta, sostiene Federalimentare, i maggiori costi della produzione rischiano di tradursi in significativi aumenti per i consumatori.

In questo caso il rischio sarebbe di avere una forte contrazione nei consumi e conseguentemente un rallentamento del processo di crescita intrapreso lo scorso anno. Insomma, quella energetica potrebbe rivelarsi come una nuova pandemia sul sistema economico in aggiunta a quella di natura sanitaria.

Come si è passato dal caro bollette al rincaro del grano

L'incremento dei costi del grano portano delle conseguenze importanti sui prodotti derivati (pasta e pane) che fanno parte della cucina italiana.

La CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha riscontrato molti malumori tra i produttori, in particolare in quelle zone dove a causa del simulataneo aumento di energia e gasolio, oltre, come detto, della materia prima, i costi finali della produzione cresceranno molto.

Sono queste le motivazioni dietro gli incrementi dei prezzi di pane e pasta. Rincari particolarmente significativi che non danno segnali di sosta o diminuzione, che finiscono per pesare sul carrello della spesa dei consumatori italiani.

In altre parole questi aumenti si stanno convertendo in veri e propri sacrifici per gli utenti finali alle prese con queste dinamiche evidenti all'interno della grande distribuzione.

Sarà particolarmente importante il monitoraggio circa l'andamento dell'offerta affinchè si possano evitare forti speculazioni e occorrerà, al tempo stesso, prestare particolare attenzione ed evitare che la grande distribuzione la faccia da padrone.

La fiammata del prezzo del grano e il rincaro delle bollette finiranno quindi per avere impatti sul carrello della spesa. Un chilo di pasta, che dopo il periodo estivo era a 1,10 euro, ora è salito a 1,40. Ed è stimato che a fine gennaio l'incremento possa aumentare ulteriormente.

Un aumento considerevole (38%) dovuto al forte incremento della materia prima, cioè il grano che da giugno alla borsa di Foggia ha visto crescere il suo prezzo del 90%.

Un sensibile rincaro non più gestibile dai soli pastifici ai quale, con l’arrivo dell’autunno, si sono andati ad aggiungere molti incrementi di costi. Di conseguenza, a gennaio, l’incremento sarà rilevato anche dalla grande distribuzione attraverso il rinnovo degli ordini alla fine di questo mese.

Nonostante le dinamiche dei prezzi, i consumatori, probabilmente consapevoli degli incrementi sui costi delle materie prime e dei rincari delle bollette per i produttori, hanno accettato gli aumenti senza mostrare particolare disaffezione.

Lo stesso è accaduto anche per la Gdo che, dopo una iniziale resistenza, ha finito per comprendere le motivazioni alla base e ha richiesto soltanto agli operatori di poter gestire gli aumenti dei costi con gradualità a partire dal mese di ottobre fino ai rialzi di fine anno. Ed ora i prossimi a gennaio.

E non sarebbe finita qui perché la verità è che i prezzi potrebbero aumentare nuovamente anche a causa della sosta degli stabilimenti produttivi in cui non è stato acquistato grano.

Va anche sottolineato che, per quanto l’Italia sia autosufficiente, se dovesse fare ricorso ai più grandi produttori mondiali, ossia Canada e Stati Uniti, pagherebbe le conseguenze di un raccolto che in quei paesi è stato dimezzato del 50% e un conseguente incremento del prezzo che è salito fino a quota 65 centesimi rispetto a quello del grano italiano che attualmente prezza 56 centesimi al chilo, ossia il più basso al mondo.

Una possibilità particolarmente concreta poiché anche se al momento i pastai italiani utilizzano prevalentemente grano nazionale, con l’ultima produzione che è andata particolarmente bene, non sarebbero comunque in grado di poter far fronte alla richiesta fino alla prossima estate.

Non va trascurata anche la possibilità che anche il grano del nostro paese possa essere suscettibile di incrementi, come conseguenza dell’incremento della domanda.

Bollette: cosa fanno i supermercati per ridurre i rincari

Una situazione complessa quella del tema dei rincari per l’industria a cui si sommano una inflazione generata dalle scelte dei clienti.

Da inizio anno le famiglie sono molto preoccupate per gli aumenti di luce e del gas e conseguentemente hanno iniziato a modificare anche la tipologia di prodotti di acquisto andando a privilegiare, all'interno della loro spessa settimanale, maggiormente prodotti di prima necessità.

Insomma, una scelta di spesa alimentare minimalista focalizzata su prodotti per cui la Grande distribuzione organizzata ha dei margini inferiori.

Questo fenomeno ha fatto registrare un aumento delle vendite di prodotti alimentari con un basso margine a cui si è unito l’incremento dei costi dei listini dei fornitori oltre all’aumento della bolletta energetica.

Un mix particolarmente pericoloso per i budget dei supermercati che dovranno fare il possibile per salvaguardare i ricavi e al tempo stesso il potere d’acquisto dei loro clienti.

Il rincaro bollette ha generato un trend di crescita dei prezzi

Purtroppo sembra si stia andando nelle direzione di una stagione di continui aumenti. Ad inizio anno, come consuetudine, i produttori hanno introdotto i nuovi listini che, solitamente, valgono poi per i restanti undici mesi.

Ma nell'anno in corso alcune aziende hanno già anticipato alla grande distribuzione che nel corso dei prossimi mesi dovranno attendersi nuovi aumenti nei listini conseguenti alle dinamiche dei prezzi internazionali.

Santambrogio, amministratore delegato del Gruppo Végé, ha commentato a "Il Sole 24ore", che questa situazione rischia di mettere tutti con le spalle al muro.

Infatti, pur rendendosi conto delle cause che hanno generato questo tipo di circostanze, come ad esempio rincari nella categoria pasta (incrementi sui mercati internazionali della semola, dei noli marittimi, dei fertilizzanti, dei costi del packaging, dell'energia) è una situazione molto difficile da gestire e contrastare.

Santambrogio garantisce che, nonostante tutto la Grande distribuzione organizzata sta adottando comportamento molto responsabile verso gli utenti finali attraverso una politica per salvaguardare il potere di acquisto dei clienti che consite in un mix in cui promuove prodotti con la private label o allargando ad un paniere sempre piu ampio le scontische promozionali.

"Una logica sicuramente percorribile ma di certo costosa per i distributori perché porta ad un ulteriore taglio dei margini che negli ultimi anni sono purtroppo in costante discesa» avverte il Ceo del Gruppo Végé.

Di conseguenza per poter salvaguardare la marginalità connessa alla sopravvivenza del settore di appartennza Santambrogio si unisce alla richiesta che sarà presentata al Governo in merito al taglio degli oneri di sistema fino a quando perdurerà l’emergenza energetica.

ISTAT: il caro bollette cala le vendite

La fatica delle famiglie per arrivare a fine mese emerge dagli ultimi dati Istat che evidenziano negli ultimi mesi del 2021 un evidente calo delle vendite al dettaglio.

Nello specifico risultano in contrazione le vendite attinenti ai beni alimentari , mentre appaiono stazionarie quelle relative ai beni non alimentari.

Di fronte a questi dati Confcommercio segnala che l’emergere del problema inflazione sta spingendo le famiglie verso atteggiamenti molto prudenti per cui diventa più possibile che si verifichi un impatto, al ribasso, per quanto concerne le stime di crescita di Pil e consumi per l'anno in corso.

Secondo Federdistribuzione la preoccupante crescita dell’inflazione, condizionata dall’incremento dei costi energetici sta già manifestando i suoi effetti sui comportamenti d'acquisto dei cittadini e sulle condizioni delle imprese.

Occorrerà, quindi, secondo Federdistribuzione che si faccia di tutto per scongiurare che conseguenze ancor più negative vadano a condizionare pesantemente i comportamenti consumistici degli utenti e gli investimenti delle imprese, andando a compromettere la ripresa economica.

Dal canto suo Confesercenti nell'analizzare i dati Istat tiene a sottolineare come l'incremento dei costi energetici mostri degli effetti sui consumi e che quindi tale contesto vada attentamento monitorato, per valutare se sia stato un effetto temporaneo o piu duraturo per effetto del perdurare del riacutizzarsi della pandemia e del livello alto dell’inflazione.

Intanto la Confederazione chiede al governo di attuare con urgenza gli interventi a favore delle bollette. Un dossier sempre più caldo sul tavolo del Governo.