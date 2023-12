Mercato libero e bollette in condominio: cosa cambia con la fine del mercato tutelato

Mentre la data della fine del mercato tutelato è stata posticipata a luglio 2024, per i condomini il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica è già avvenuto non corso dell'anno.

L’anno alle porte decreta la fine del mercato tutelato dell’energia. La prima data da segnare sul calendario è il 1° luglio 2024, data entro la quale le famiglie potranno scegliere l’offerta del mercato libero più adatta alle loro esigenze oppure passare al Servizio a Tutele Graduali.

Un cambiamento che suscita dubbi e incertezze da parte degli utenti, ma che dovrebbe portare a diversi vantaggi, primo fra tutti un’alta concorrenza tra i fornitori dell’energia che si impegnano a mettere a disposizione offerte sempre più convenienti.

Ma mentre si sta assistendo a una nuova proroga – ricordiamo, infatti, che inizialmente la fine del mercato tutelato era stata fissata ad aprile 2024 – c’è chi il passaggio lo ha effettuato già nel corso di quest’anno.

Parliamo, in particolare, di microimprese e condomini. Per questi ultimi, il passaggio al mercato libero è già avvenuto a partire dal 1° aprile 2023.

Quando finisce il mercato tutelato per i condomini

Mentre diverse sono le famiglie che si sono messe alla ricerca della migliore offerta nel mercato libero, c’è chi tale passaggio lo ha già effettuato.

È importante ricordare che, sebbene per molti il passaggio al mercato libero appaia come una novità, il percorso per arrivare alla liberalizzazione del mercato dell’energia è cominciato molto tempo fa. E, ancora oggi, non si fermano le proroghe, come l’ultima che ha visto slittare la data della fine del mercato tutelato dell’energia elettrica da aprile a luglio 2024.

Come già accennato, però, c’è chi ha già effettuato il passaggio oppure chi ha visto scattare il Servizio a Tutele Graduali (STG).

Parliamo, in particolare, di due categorie:

• le microimprese con potenza inferiore a 15 kW

• i condomini.

Il passaggio al mercato libero, infatti, è già avvenuto a partire dal 1° aprile 2023. A partire da quella data, dunque, è iniziata la ricerca dell’offerta più conveniente. Ma come funziona in condominio? Come vengono ripartite le spese? E chi sceglie il fornitore di energia elettrica in questi casi?

Cosa succede se non si sceglie un’offerta del mercato libero

Quanto già avvenuto per i condomini può chiarire anche cosa succederà a tutti gli utenti domestici che non hanno ancora individuato l’offerta più conveniente in base alle proprie esigenze.

Diverse sono le paure legate al passaggio al mercato libero dell’energia. Tra queste, per esempio, quella di subire un’interruzione della fornitura.

In realtà, quanto successo con i condomini ci può dare un’idea di cosa succederà anche agli utenti domestici. Quando è scattata la fine del mercato tutelato per i condomini e le microimprese, non vi è stata alcuna interruzione della fornitura.

Piuttosto, insieme alla fine del mercato tutelato è scattato anche il Servizio a Tutele Graduali, cioè una sorta di fase transitoria tra mercato tutelato e mercato libero, riservata proprio a coloro che non hanno ancora scelto una delle offerte dei tanti fornitori nel mercato libero.

In questi casi, il fornitore viene scelto, tramite delle aste, direttamente da ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

In ogni caso, i condomini, così come le microimprese, possono decidere di sottoscrivere un contratto con un fornitore nel mercato libero in qualsiasi momento, senza rischiare in alcun caso un’interruzione della fornitura.

Mercato libero, come funzionano le bollette in condominio

Come probabilmente già si sa, in genere in condominio si è tenuti a pagare le utenze relative alle parti comuni. Solo per fare un esempio, le parti comuni includono scale, ingressi, giardini, porticati, vialetti e così via.

Per parti comuni, infatti, si intendono tutti quegli spazi che non vengono utilizzati dal singolo condomino, bensì sono a disposizione di tutti.

Le spese relative alle utenze per questi spazi vanno suddivise per tutti gli abitanti dello stabile. In genere, è l’amministratore di condominio a stabilire la somma spettante a ogni condomino, benché l’assemblea possa scegliere altri modi per la divisione delle spese.

Chi sceglie il fornitore di energia in condominio

Ma chi sceglie il fornitore dell’energia in condominio? A questo proposito, va detto che la scelta del fornitore e dell’offerta è generalmente responsabilità dell’amministratore di condominio. Ovviamente, non si tratta di una decisione autonoma, dal momento che è sempre responsabilità dell’amministratore trovare un accordo in assemblea.

È importante ricordare, infatti, che l’amministratore di condominio è tenuto, come sancito dal Codice Civile, a:

disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.

Proprio per questo motivo, l’amministratore di condominio non può scegliere da solo di cambiare il fornitore di energia, ma è sempre necessaria l’assemblea di condominio.

