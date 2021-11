Il Governo guidato da Mario Draghi ha deciso di mettere mano alle utenze domestiche e abbassare i costi delle bollette di luce e gas. Saranno definitivamente eliminati i cosiddetti oneri di sistema, che pesano sull'energia elettrica. Purtroppo, questa decisa sforbiciata dall'esecutivo non basterà a contenere i costi e a ridurre gli aumenti, che arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Il deciso intervento dell'Esecutivo, comunque, avrà il merito di contenere gli aumenti che arriveranno sulle prossime bollette. Il Governo ha deciso di intervenire direttamente sull'Iva. Sono stati stanziati due miliardi di euro aggiuntivi per far fronte all'emergenza bollette, che si vanno ad aggiungere ai cinque miliardi di euro che erano stati stanziati tra luglio ed agosto. Questi fondi, stando alle prime stime, non dovrebbero bastare per riuscire a contenere i rincari che arriveranno sulle bollette.

Bollette, in cosa consistono gli oneri di sistema!

Sostanzialmente dalle bollette verranno eliminati gli oneri di sistema. Stiamo parlando di quei costi fissi che bimestralmente ci ritroviamo sulle nostre bollette, i quali sono stati fissati da Arera, l'Autorità Energia Elettrica e Gas. Questi costi fissi sono uguali per tutti i consumatori, indipendentemente dal fornitore che sia stato scelto e sono regolati da una quota fissa ed una varibile, che cambia in base al consumo che viene effettuato periodicamente di elettricità o gas. L'Esecutivo ha deciso di eliminare l'Iva, che dobbiamo pagare su questi oneri, in modo da alleggerire leggermente le bollette e dare un po' di respiro ai consumatori.

Al momento l'Iva deve essere pagata sul totale della bolletta: questa viene calcolata, quindi, sulla quantità di elettricità o di gas che effettivamente consumiamo e sui costi aggiuntivi che troviamo sempre in bolletta. Il consumatore, infatti, si ritrova costretto a pagare una serie di incentivi alle energie rinnovabili, alle produzione di rifiuti non biodegradabili. A questi si affiancano gli oneri per la messa in sicurezza dell'energia nucleare e il bonus elettricità da erogare alle famiglie che sono in ristrettezze economiche. Stiamo parlando di un numero non indiferente di costi che pesano sulla bolletta, ma che nulla hanno a che fare con i consumi degli utenti. E sui quali si deve pagare l'Iva al 10%.

Bollette, finalmente arriva una sforbiciata!

Sono anni che si discute sugli oneri di sistema. Finalmente il Governo ha deciso di mettervi mano. Giusto per avere un'idea di quanto sia il loro peso sulle bollette, solo e soltanto nel 2020, sono costati quasi il 30% del totale della spesa dei consumatori. Stiamo parlando di qualcosa come 14 miliardi di euro su 40 complessivi. Nel corso del 2021 il loro peso era stato ridotto, grazie ad alcuni interventi che avevano portato al loro dimezzamento nel terzo trimestre, abbassandoli all'11% ed azzerandoli nel quarto trimestre. Andando a bloccare l'Iva, adesso, gli aumenti previsti sulle bollette dovrebbero essere contenuti, ma molto probabilmente non dovrebbe bastare per renderne il costo più accessibile.

Nel 2022 oltre gli aumenti previsti, arriveranno a scadenza anche gli aiuti che sono stati concessi dal Governo. Palazzo Chigi, oltre a mettere mano all'Iva ed a bloccarla, avrebbe intenzione di stoppare anche 1,5 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dalle aste della CO2, il cui prezzo continua a lievitare. Quanto l'Erario andrà ad incassare da queste aste, potrebbe essere utilizzato per cercare di contenere gli aumenti delle bollette. Daniele Franco, Ministro dell'Economia, a termine dell'Ecofin ha spiegato che è necessario attendere il picco dei prezzi dell'energia per la fine anno, dopodiché i prezzi torneranno a scendere.

Canone Rai fuori dalle bollette!

A dover uscire definitivamente fuori dalle bollette è il canone Rai. Il premier Mario Draghi si sarebbe impegnato direttamente con l'Unione europea per rimuovere l'obbligo che hanno i fornitori di energia elettrica di riscuotere quella che è una delle tasse più odiate dagli Italiani. Questo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Questo impegno formale rientra tra le cosiddette pietre miliari, che devono essere raggiunte per poter ottenere le risorse del recovery fund.

Anticipata nei giorni scorsi da ItaliaOggi, l'addio del canone Rai in bolletta è stata successivamente confermata dala stessa Commissione europea. Ricordiamo che questo meccanismo di addebito automatico venne introdotto nel 2016 dal Governo (di allora) guidato da Matteo Renzi. Questa misura ha permesso di abbattere il tasso di evasione dell'imposta, che serve per finanziare il servizio Rai. Ricordiamo che, attualmente, è oblbigato a pagare il canone Rai chiunque sia proprietario di un televisore, mentre l'importo è pari a 90 euro ogni anno.