Bollette del Gas sempre più in aumento e crisi sempre più pressante. Le famiglie sono alla ricerca di nuove soluzioni per risparmiare. Grazie a questo metodo è possibile riscaldare la propria casa spendendo solo 0,14 euro. Vediamo, allora, di cosa si tratta e come funziona.

Il prezzo del Gas è arrivato ormai a toccare livelli altissimi. Rispetto al 2020 ogni famiglia italiana ha subito un aumento della spesa sostenuta per il gas pari a 731 euro in più annui. E le stime previste dicono che nel 2023 la situazione peggiorerà in maniera drastica.

Con l’autunno alle porte e i prezzi all’ingrosso dell’Energia alle stelle, è tempo di un nuovo decreto da parte dell’uscente Governo Draghi. La situazione emergenziale in atto, dovuta alla guerra Russia Ucraina, ha fatto arrivare il prezzo delle materie prime del Gas alle stelle.

In questo momento di crisi diventa necessario agire subito per pagare di meno in bolletta. Per questo motivo il Governo Draghi, ancora in carica per qualche giorno, sta cercando di elaborare nuovi strumenti per far fronte al caro bollette in supporto del Decreto Aiuti bis.

Non manca, però, chi si sta muovendo nell’ottica di trovare una soluzione alternativa per riscaldare la propria casa.

Vediamo, allora, qual è questo metodo incredibile e come funziona.

Bollette gas, mai più con questo metodo incredibile: casa più calda con soli 0,14 euro

Bollette del Gas alle stelle e grande spreco di energia per usare il riscaldamento di casa? L’autunno è ormai alle porte e le temperature vanno via via abbassandosi. Ogni anno i costi del riscaldamento di casa non costano poco agli italiani. Ma per il prossimo inverno c’è un metodo incredibile per riscaldare la casa con soli 0,14 euro.

Questo metodo, per non pagare mai più le Bollette del Gas, è alla portata di tutti. L’invenzione è stata sviluppata dal giornalista britannico Dylan Winter che aveva la necessità di riscaldare il proprio studio di 15-20 mq.

Il cittadino inglese, sfruttando la regola della fisica della convenzione del calore, ha inventato questa soluzione alternativa assolutamente economica utilizzando degli oggetti che sono alla portata di tutti: 1 vaschetta in metallo dalla forma rettangolare e allungata, 2 vasi di terracotta da giardino di dimensioni diverse (il più grande deve coprire per intero il più piccolo) e 4 lumini tealight tipo le Glimma di Ikea con un diametro di circa 3 centimetri.

Con questi semplici oggetti si otterrà calore a profusione per circa 5 ore. Una soluzione alternativa adatta a riscaldare una stanza di 20 metri quadrati al costo di 0,14 centesimi.

Bollette gas, come funziona l’incredibile metodo per pagare di meno

L’incredibile metodo che ci farà risparmia sulle Bollette del Gas, spendendo solo 0,14 euro dovrà essere costruito in maniera “fai da te”.

Per prima cosa è necessario individuare dove collocare la “stufetta alternativa”. Bisognerà posizionarla su un piano sicuro, avente una base solida e soprattutto non accessibile ai bambini.

Stabilito ciò occorrerà rivestirlo con vecchie riviste e giornali per evitare il surriscaldamento e poggiarvi sopra la vaschetta di alluminio all’interno della quale saranno adagiati i lumini accesi.

Dopodiché, sarà necessario ricoprire le candele con il vaso più piccolo mettendolo capovolto ed avendo cura di coprire il foro anche con della semplice carta di alluminio, o con un altro lumino che resterà spento.

Una volta fatto questo, basterà coprire il vaso piccolo con quello più grande. Attendendo solo qualche minuto, il calore si propagherà per tutta la stanza

Ma come funziona esattamente questo incredibile metodo? Esso sfrutta esattamente lo stesso funzionamento delle vecchie stufe in terracotta utilizzate dalle nostre nonne. Sostanzialmente si crea una convezione di calore che viene mantenuta e amplificata dalla terracotta.

I lumini accesi sotto il vaso più piccolo scaldano l’aria che tende a salire verso l’alto trovando un ostacolo dovuto al foro tappato. Si crea così una corrente di convenzione che porta l’aria ad entrare nel vaso più grande dalla quale uscirà il calore riscaldando l’intera stanza.

La bolletta del gas si azzera con questo metodo incredibile: ecco i costi da sostenere

I costi sostenuti per realizzare tale metodo si aggirano intorno ai 0,14 euro. Infatti un lumino tipo tealight costa intorno ai 0,2 euro e si esaurisce in quattro cinque ore. La “stufetta” utilizza 4 lumini ogni 4/5 ore per un totale di spesa di 0,8 euro. A ciò vanno aggiunti i costi della vaschetta in alluminio.

Inoltre se si usano candele profumante “la stufetta fai da te” si trasforma in un piccolo diffusore di fragranze.

L’utilizzo dei metodi fai da te è economico ma bisogna sempre agire con prudenza e in sicurezza evitando di sottovalutare il rischio di provocare un incendio che in questi casi risulta essere molto alto .

