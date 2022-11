Il prezzo del gas naturale scende del 12,9% rispetto allo scorso trimestre dell'anno, ma occorre prudenza: come cambiano le bollette in famiglia? Con le nuove tariffe di Arera si risparmiare, ma attenzione ai condomini: bollette più salate dal 1° gennaio 2023.

Buone notizie per famiglie e imprese: Arera ha comunicato le nuove tariffe sul gas applicate nel mese di novembre, e ha segnalato anche una riduzione del prezzo del gas naturale del 12,9% rispetto al trimestre precedente.

Una buona notizia, che però necessita ancora cautela, come ricorda Stefano Besseghini, Presidente di Arera:

Non abbassiamo la guardia. Il costo del gas per ottobre registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato.

Che cosa cambia sulle bollette di luce e gas per le famiglie dopo la definizione delle nuove tariffe Arera? Attenzione ai condomini, che potrebbero ricevere una bolletta dell’energia molto salata dal 2023… Ecco le novità.

Bollette in calo? Il prezzo del gas naturale scende del 12,9%

Il prezzo del gas naturale è in discesa del 12,9% rispetto al trimestre precedente, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia.

Come ha spiegato il Presidente di Arera, si tratta – purtroppo – di una riduzione solamente su base trimestrale, in quanto rispetto ai 12 mesi precedenti l’aumento dei prezzi è comunque pari al 67%. Gli oneri di sistema, invece, sono rimasti invariati.

I motivi del calo del prezzo del gas riguardano non solo le minori spese di approvvigionamento, ma anche una riduzione della spesa per la materia prima. L’accensione del riscaldamento e l’arrivo dell’inverno potrebbero portare a una nuova risalita.

Complici di questa riduzione, quindi, sono diverse cause: oltre alla tendenza al risparmio perseguita dalle famiglie, c’è anche una minore richiesta della materia prima, legata soprattutto alle nuove date di accensione dei termosifoni, posticipate in conseguenze delle elevate temperature sino ad oggi registrate nel Bel Paese.

Per non parlare del nuovo metodo di calcolo delle tariffe sul gas applicato da Arera a partire dallo scorso luglio e agli interventi sulle bollette approvati con il decreto aiuti bis. Ma quali sono le novità per le famiglie e come cambia la bolletta?

Bollette del gas in calo: ecco le nuove tariffe Arera

Per il mese di ottobre il prezzo del gas di riferimento per ogni cliente è pari a 107 euro al metro cubo, incluse le tasse.

Ma all’interno della bolletta del gas, le famiglie troveranno diverse voci e tariffe applicate da Arera: cerchiamo di capire come si legge la bolletta.

Che cosa comprendono i 107 euro al metro cubo fissati da Arera?

La fetta maggiore delle spese riguarderà i costi di approvvigionamento della materia prima, che ammonteranno a 88,08 euro (in calo del 18,8% rispetto allo scorso trimestre).

C’è poi la componente per i servizi di distribuzione, trasporto e misura, che pesa 24,84 euro (con un aumento del 26%). Le accise, l’addizionale regionale e l’Iva, invece, ammontano a 22,44 euro.

Ci sono infine gli oneri di sistema, che valgono circa -33,32 euro sulla bolletta, invariati rispetto ai mesi precedenti.

Nel mese appena trascorso – effettivamente – le famiglie risparmieranno sul costo della bolletta, considerando appunto la riduzione del prezzo del gas pari al 12,9%; ma è ancora presto per cantare vittoria.

La spesa annuale per una famiglia nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 è di circa 1.702 euro, ovvero in aumento del 67% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Bollette della luce: prezzi in aumento nei condomini da gennaio 2023

Un ulteriore allarme arriva per i condomini, dove a partire dal 2023 le bollette dell’energia elettrica potrebbero aumentare. Per quale motivo?

I condomini – ad oggi – sono equiparati alle micro imprese e dunque si trovano nel mercato tutelato: tuttavia, senza una proroga del Governo, questi vantaggi andranno a scadere a fine anno. La conseguenza è che dal 1° gennaio 2023 i prezzi sono destinati ad aumentare, e non di poco.

Se fino ad oggi alcune famiglie si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle spese condominiali a causa dei rincari, la situazione – secondo le associazioni consumatori – potrà addirittura peggiorare.

Ad oggi, gli aumenti sui costi di energia elettrica e gas hanno già gravato a sufficienza sulle famiglie. Basti pensare che, mentre tra il 2021 e il 2022 le spese condominiali ammontavano a 20.000 euro, tra il 2022 e il 2023 il costo è praticamente raddoppiato raggiungendo i 39.000 euro.

Bollette, nuovo bonus sociale esteso? Le ipotesi del Governo

Mentre si attende il decreto del Governo Meloni sulle bollette, ci si interroga sulla possibilità di innalzare il tetto ISEE per accedere al bonus sociale: alcune agenzie hanno ipotizzato un aumento della soglia limite fino a 15.000 euro oppure – meno probabile – fino a 20.000 euro.

Attualmente, e fino al 31 dicembre 2022, la soglia reddituale per accedere al bonus sociale è stata innalzata da 8.265 euro a 12.000 euro, per effetto del decreto Ucraina.

In attesa di conoscere i dettagli sul provvedimento, le ipotesi rivelano che dovrebbero essere confermati tutti gli aiuti del Governo Draghi contro il caro bollette, con l'aggiunta di una moratoria.