In Italia le bollette sono sempre più care e soprattutto le tariffe applicate nel nostro Paese superano del 23% quelle applicate nel resto dell’Europa. Nella classifica dei paesi con le bollette più care del Vecchio Continente, la nostra penisola si è piazzata al sesto posto. Se venissero applicate le stesse tariffe degli altri Paesi europei, invece, si potrebbero risparmiare 180 euro all’anno, una somma non indifferente per le famiglie in difficoltà.

Ma perché in Italia le bollette dell’energia elettrica sono così care? Ecco spiegati i motivi dell’aumento delle tariffe nel nostro Paese.

Bollette italiane tra le più care d’Europa

Le bollette di energia elettrica e gas in Italia sono tra le più care in Europa, secondo le stime e i calcoli effettuati da Facile.it: prendendo in considerazione i consumi di una famiglia tipo italiana (2700 chilowattora) e le tariffe dell’energia elettrica rilevate da Eurostat nei paesi dell’Unione, nel corso del 2023 gli italiani hanno speso il 23% in più rispetto ai colleghi europei, ovvero mediamente 960 euro in più per l’energia elettrica.

Scendendo più nel dettaglio, in Italia i cittadini hanno pagato una cifra (comprensiva di tasse e oneri di sistema) pari a 0,3347 euro a chilowattora, in calo del 12% rispetto alla prima metà dell’anno ma comunque ancora troppo elevato rispetto alla media degli altri Paesi europei.

Peggio di noi hanno fatto la Germania, in cui i consumatori privati hanno speso il 20% in più di quelli italiani, l’Irlanda e il Belgio (+13% per entrambi), e la Danimarca (+6%).

Tra i Paesi dove le bollette sono costate meno, invece, ci sono la Francia (-29%), la Spagna (-43%) e la Svezia (-53%). Il Paese più virtuoso è l’Ungheria, dove le tariffe sono scese fino al 196% in meno rispetto a quelle italiane.

Bollette, perché in Italia paghiamo così tanto?

Perché nel nostro Paese le bollette sono così care rispetto agli altri Stati dell’Europa? Non dobbiamo dimenticare che il prezzo delle bollette si determina tenendo in considerazione diversi fattori, in primis il costo delle materie prime.

Ma a pesare in maniera preponderante sulle tariffe nazionali dell’energia elettrica sono le tasse e gli oneri di sistema: le prime comprendono non soltanto l’Iva al 10% che si applica alle bollette, ma anche le accise che pesano per 9,30 ogni mille chilowattora (fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sul sito dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) è invece specificato cosa sia la spesa relativa agli oneri di sistema: si tratta, in altre parole, dei costi delle attività di interesse generale per il sistema elettrico, stabilite dalla legge.

Gli oneri di sistema vengono sostenuti dai clienti finali per finanziare progetti quali gli incentivi alle fonti rinnovabili, la messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale, la copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, il sostegno alla ricerca di sistema, la copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus bollette), la copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e le integrazioni delle imprese elettriche minori e la promozione dell’efficienza energetica.

Il confronto con l’Europa

Insomma, rispetto al resto dell’Europa, l’Italia paga uno dei prezzi più alti per quanto riguarda le bollette dell’energia elettrica: le nostre tariffe sono le quinte peggiori del Vecchio Continente.

I 960 euro che paghiamo in più rispetto al resto dei Paesi europei, a parità di consumi, sarebbero diventati 1.100 in Germania e Belgio, poco meno di 1.000 in Danimarca e circa 970 a Cipro.

Ma al contempo, tale somma si sarebbe abbassata a meno di 660 euro in Francia, a 645 euro in Spagna e in Svezia, a 627 euro in Grecia, a 590 euro in Portogallo e a 310 euro in Ungheria, il paese dell’Unione più economico in termini di costi delle forniture di elettricità.