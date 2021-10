Il 2021 sembra richiamare il 1973, quando il 2 dicembre ci fu una sorta di lockdown festivo, a causa del caro petrolio. Questa volta è per il caro bollette. Se l'inverno vissuto a cavallo tra il 1973 ed il 1974 venne caratterizzato da cinque mesi senza auto di domenica, perché il Governo guidato da Mariano Rumor aveva preso un provvedimento contro l'aumento dei prezzi del petrolio avvenuto dopo la guerra del Kippur, questa volta potremmo pagare dazio ai rincari del gas, che potrebbero avere impatti sulle famiglie e sulle imprese. C'è già chi teme che possano arrivare fino al 900%.

A lanciare l'allarme è stato Edoardo Beltrame, che si occupa di energia da 50 anni, e che ha messo in evidenza che un aumento del prezzo del gas così preoccupante non lo aveva mai visto. Secondo Beltrame il rischio è che possa ripetersi quanto accadde nel 1973, quandò inizio a scarseggiare il petrolio. Una sorta di lockdown energetico. Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, è preoccupato:

Il gas a 300 euro per megawattora è una roba senza precedenti che impatta enormemente sulla manifattura, sulle bollette di tutti.

I rincari sulle bollette!

Una domanda che si pongono un po' tutti i consumatori è se i 10-15 miliardi messi in campo dal Governo possano essere sufficienti per calmierare i prezzi delle bollette per le famiglie e per le imprese sotto i 16 kw? Ma soprattutto se possano realmente aiutare le fasce più deboli della popolazione. La risposta, putroppo, potrebbe essere negativa. Anzi con ogni probabilità lo è. Arera entro la fine dell'anno dovrà necessariamente pubblicare i nuovi prezzi di gas ed energia, che molto probabilemente dovranno tenere conto degli aumenti che si stanno registrando in queste settimane. A Natale i consumatori finali potrebbero trovarsi delle sorprese molto amare direttamente sulle bollette. Stando a qunto riferisce un broker, intervistato da Il Giornale, che opera con 2.500 picocle e media imprese:

Potrebbero esserci degli aumenti fino al 900% se i clienti non pagassero rischieremmo un effetto a catena sui circa 800 venditori di energia elettrica, che così finirebbero in default perché anticipano il costo ai trader, come è capitato in Italia con Green Network e come sta già succedendo in Gran Bretagna.

Nel corso del mese di aprile il costo del gas ha iniziato la sua lenta ma inesorabile salita dai 19 euro agli oltre 100 euro di fine giornata. Se da un lato questo aumento potrebbe essere ricondotto ad una ripresa post Covid, è anche vero che generalmente il prezzo del gas ha oscillazioni che si attestano intorno ai 6 euro al mese. I trader e gli esperti del settore sono impalliditi di fronte a rialzi pari a 20 o 40 euro al giorno. Tutto questo si ripercuoterà sulle nostre bollette. E c'è già chi ventila il timore di un nuovo lockdown energetico.

Bollette: arriva la tempesta perfetta!

Il rincaro delle bollette in Italia potrebbe essere l'esito di una tempesta perfetta. Se poi si iniziano a sventolare rischi di nuovi lockdown, si iniziano a traumatizzare i consumatori. L'Italia, comunque, si ritrova nel centro di quella che potrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, come una sorta di tempesta perfetta: il mercato del gas nostrano è strettamente collegato con quello del resto d'Europa, attraverso la quale passano i metanodotti. Ma è anche collegato al resto del mondo grazie al gas naturale liquefatto che arriva trasportato dalle navi. Sono principalmente due gli elementi che hanno determinato questa tempesta perfetta:

il Pil è cresciuto in maniera superiore rispetto a quanto era previsto nell ultimo semestre. Il Governo stimava una crescita del 6% ;

è cresciuto in maniera superiore rispetto a quanto era previsto nell ultimo semestre. Il ; nell'Europa del Nord c'è stato un inverno rigidissimo, che ha portato ad un maggiore consumo di gas anche a marzo e ad aprile. In questo modo sono stati intaccati i livelli di stoccaggio, a cui si sono aggiunti alcuni problemi negli impianti di produzione in Australia e in Norvegia.

Secondo alcune stime, in questo momento, all'Europa mancherebbero qualcosa come 6 miliardi di metri cubi rispetto al 2020. Se questa stima fosse confermata, saremmo ai minimi degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui ci fosse un altro inverno particolarmente rigido, il rischio sarebbe un vero e proprio shock.

A questo punto, comunque, è necessario tranquillizzare: la maggior parte della produzione di gas liquido arriva dal Brasile e dalla Cina via nave. Proprio Pechino ha messo mano a molti cargo con l'intenzione di irrobustire la propria ripresa economica dopo la pandemia. A questo si aggiunge che il livello degli stoccaggi, in Italia, sembra essere rassicurante: la nostra legge impone un livello minimo del 98% a rischio di sanzioni.

Dobbiamo continuare a preoccuparci per il futuro delle nostre bollette? Prima di rispondere a questa domanda, completiamo l'analisi. Il gas, nel nostro paese, arriva anche via metanodotto da Algeria, Libia e Azerbaijan. Le forniture arrivano a singhiozzo, ma sono sostenute. Purtroppo, come ha sottolineato Alexandre Kaufmann in un report dell'Ispi, la questione energetica va avanti di pari passo con quella politica. La Russia, ad esempio, ha ridotto il volume sul metanodotto ucraino per forzare la mano sul raddoppio del metanodotto Nord Stream 2 che porta il gas di Gazprom in Germania bypassando gli altri paesi.

Un nuovo lockdown per colpa delle bollette?

Quello che resta insoluto, per il momento, è il cosiddetto tema del lockdown energetico. L'Italia dipende dal nucleare francese: i consumatori se ne accorgono nel momento in gli impianti francesi vanno in manutenzione. I prezzi vanno in fibrillazione e ce ne accorgiamo direttamente nelle nostre bollette. Nel caso in cui gli altri paesi andassero in crisi, anche a noi toccherebbe pagare il conto. Il solito broker citato da Il Giornale spiega:

Nel 2020 il prezzo previsionale a megawattora per la fascia energetica F1 (la più cara, ndr) era di 43 euro. La previsionale di dicembre è di 380, altro che i 300 euro ipotizzati da Cingolani.

Facendo due conti questo significherebbe pagare il 900% in più. Beltrame ritiene che a novembre un bar che paga 3.000 euro di luce rischia di doverne pagare 6.000 euro.