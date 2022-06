Bollette luce più basse e casa fresca d’estate con queste 6 regole di risparmio per tutti

Bollette luce sempre più salate e caldo asfissiante sfidano il vostro umore durante la bella stagione? Niente paura. Rispettando 6 regole d’oro si può sopravvivere all’afa mantenendo la casa sempre fresca d’estate, mettendo il meno possibile mano al proprio portafoglio e rispettando l’ambiente.

L’estate è ormai arrivata portando con sé una ventata di vitalità, ma anche tanta afa, caldo asfissiante e umidità. Già da giugno l’Italia ha iniziato a boccheggiare per via delle temperature elevate che rendono più difficile lo svolgimento delle più semplici attività, come schiacciare un pisolino o semplicemente godersi un film stando seduti sul divano.

L’unica ancora di salvezza rimane il condizionatore, spesso e volentieri lasciato ore e ore acceso in casa per rifrescare gli ambienti più frequentati. Un comportamento questo che oltre ad essere pericoloso per l’ambiente fa lievitare vertiginosamente le bollette della luce.

Non tutti, però, possono permettersi un condizionatore in casa e si trovano costretti ad attendere l’arrivo della sera per godere di uno spiffero di vento tanto desiderato.

Nessuno lo sa ma ci sono delle regole ignorate da molti che permettono di mantenere la casa fresca d’estate senza spendere troppo in energia elettrica. Vi abbiamo incuriosito e ora volete conoscerle per filo e per segno?

A breve vi sveleremo l’elenco delle 6 regole d’oro per non pagare bollette della luce salate, rispettare l’ambiente e trovare il tanto desiderato refrigerio.

Diamo, però, qualche piccola anticipazione. Se siete interessati al risparmio in bolletta o siete molto scrupolosi nei confronti dell’ambiente, l’opzione green per eccellenza è di ricorrere al ventilatore.

Molte spesso l’aria in circolo non è per nulla rinfrescante, ma basta mettere vicino all’apparecchio un contenitore con dell’acqua fredda e del ghiaccio per risolvere il problema.

Altra ottima mossa è quella di installare i ventilatori da soffitto capaci di distribuire l’area fresca in tutta la stanza in cui vengono messi. Per raggiugere il massimo della freschezza basta un piccolo trucchetto: regolarli in modo che possano funzionare in senso antiorario, a bassa velocità.

Bollette luce e casa fresca d’estate con alberi e piante

Se la vostra casa è dotata di un giardino esterno, piantare alberi o arbusti da schermo alle finestre interessante in maniera diretta dai raggi solari è la mossa giusta per tenere fresca la vostra abitazione.

Se avete il pollice verde, invece, correte subito a comprare delle rampicanti. Le piante in questione non solo garantiscono delle zone d’ombra negli spazi dove vengono collocate, ma fanno da scudo dal calore solare assorbendo buona parte di esso.

Quali piante acquistare per mantenere la casa fresca d’estate

Rimanendo in tema piante, c’è da dire che alcune tipologie oltre a fare da schermo solare contribuiscono a rendere migliore l’aria che circola in casa arricchendola di ossigeno e contrastando la presenza di sostanze nocive.

Non solo. La presenza di piante sparse in giro per casa migliora la respirazione nelle giornate torride e afose tipiche dell’estate grazie appunto all’ossigeno rilasciato nell’aria.

Tre sono le piante da avere assolutamente in casa, tutte capaci di convertire l’anidride carbonica in ossigeno: la palma Areca, la Sansevieria e l’Epipremnum.

Installare le tende da sole

Se le finestre della vostra casa si trovano su un versante dove in sole picchia in qualsiasi ora della giornata, a nulla servono le classiche tecniche protettive pensate per contenere la calura.

Solo le tende da sole da installare nei balconi o alle finestre sono in grado di riparare dal sole.

Cassa fresca ma occhio all’umidità

Se il vostro desiderio è di tenere la casa al fresco non potete non fare attenzione al tasso di umidità. Se a primo impatto fare la doccia o stendere i panni in casa potrà darvi una sensazione di freschezza, dopo poco tempo vi farà avvertire ancora più caldo.

Il consiglio è di fare docce fredde durante la giornata ma non nelle ore più torride e di non lasciare i vestiti bagnati ad asciugare per casa.

Avere un deumidificatore può essere un’ottima arma contro il calore e le muffe. Assorbendo l’acqua in eccesso presente nell’aria, gli ambienti risulteranno freschi sin da subito.

Niente forni accessi e fuochi

Con l’arrivo dell’estate la voglia di mettersi ai fornelli per cucinare pietanze calde è pari allo zero. Non ci sono dubbi: fornelli e forni accesi sono nemici dell’aria fresca in casa. L’ideale sarebbe di dedicarsi alla preparazione di piatti freddi (verdure, insalate, carpacci).

Bollette luce più basse e casa fresca d’estate con queste 6 regole di risparmio per tutti

Altra regola per risparmiare in bolletta e mantenere la casa fresca d’estate è di tenere le luci di casa spente durante il giorno.

Lo stesso discorso vale per i personal computer, altri dispositivi elettronici, i caricabatterie dei cellulari e via dicendo. Vietato tenere in standby gli elettrodomestici, i televisori e i lettori DVD.

Consigliato anche il minor utilizzo del phon. La semplice aria calda basterà ad asciugare i vostri capelli.