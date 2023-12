Bollette nel mercato libero: quanto si paga di più con la fine del mercato tutelato

Si avvicina sempre più la data che porrà fine al mercato tutelato. Il cambiamento avverrà a partire dal 10 gennaio per il gas e da aprile per l’elettricità.

Un passaggio ancora molto discusso e per il quale le famiglie hanno tante domande e timori. Tuttavia, la strada è ormai segnata e coloro che non hanno ancora effettuato il passaggio al mercato libero non avranno scelta, a meno che non si parli di soggetti vulnerabili.

Secondo i dati Arera, però, il 95% delle famiglie che ha già effettuato il passaggio nel 2023 paga di più. Ma non è sempre stato così, anzi, negli ultimi anni chi è passato al mercato tutelato ne ha tratto vantaggio, mettendosi al riparo dai rincari.

Il motivo di tale cambiamento di tendenza è da ricercare nei vantaggi e svantaggi del mercato libero rispetto al regime di maggior tutela.

Cerchiamo di capire, allora, se il passaggio al mercato libero conviene, chi dovrà effettuarlo e quali sono le previsioni per il prossimo anno.

Addio al mercato tutelato da gennaio: cosa cambierà

Dal 10 gennaio 2024 ci sarà il temuto passaggio al mercato libero. Ma cosa significa e cos’è il mercato libero e quali differenze ci sono con il mercato tutelato?

Il mercato tutelato è il regime amministrato da Arera, l’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente. In sostanza, l’Autorità stabilisce le tariffe in base ai prezzi di mercato della materia prima.

Nel mercato libero, invece, sono i fornitori a prevedere diverse offerte, a prezzo fisso o variabile. Ciò significa che i consumatori hanno la possibilità di scegliere quella più conveniente in base alle proprie esigenze.

Da gennaio e da aprile 2024, però, non ci sarà più la possibilità di scegliere. Questo perché i governi hanno cominciato a parlare della fine del mercato tutelato già da diversi anni. Basti pensare che già nel 2017 si parlava del passaggio al mercato libero per tutti entro il 2019, decisione che è stata poi posticipata diverse volte, fino ad ora, con la fine del mercato tutelato stabilita per il 2024.

Chi dovrà passare al mercato libero nel 2024

Tutti coloro che non hanno ancora effettuato il passaggio al mercato libero devono approfittare di questo periodo per cercare l’offerta più adatta in base alle proprie esigenze.

C’è chi, però, non è interessato al passaggio. Parliamo di:

• coloro che hanno già effettuato il passaggio al mercato libero;

• i clienti vulnerabili, cioè chi si trova in condizioni economiche svantaggiate, i soggetti con disabilità e quelli con più di 75 anni.

Bollette nel mercato libero: quanto si paga di più

Secondo le informazioni fornite da Arera, chi ha effettuato il passaggio al mercato libero nel 2023 ha dovuto sostenere costi più alti di chi è rimasto nel mercato tutelato.

Ma, quindi, il mercato libero non conviene? La risposta non è così semplice.

Negli scorsi anni, la possibilità di sottoscrivere un contratto a prezzo fisso ha salvaguardato moltissime famiglie dai rincari. Il prezzo, infatti, non dipendeva dai costi delle materie prime, così come avviene nel mercato tutelato. Le famiglie hanno, dunque, potuto risparmiare fino al 30%.

Arera, però, mette in guardia sul prossimo anno. L’effetto dei prezzi fissi, infatti, è destinato ad affievolirsi e nel 2024:

La progressiva rinegoziazione dei contratti a prezzo fisso determinerà verosimilmente durante il 2° semestre 2023 un’inversione del differenziale tra mercato libero e tutelato, con costi più elevati per il consumatore.

Non manca, però, chi dice che i costi potrebbero anche diminuire nel corso del tempo proprio grazie alla concorrenza tra i diversi fornitori.

Conviene scegliere la migliore offerta del mercato tutelato

Ma quali sono i contratti scelti dagli italiani? Nel 2022, c’è stata una netta preferenza dei contratti a prezzo fisso (parliamo del 90,5% contro il 9,5%). Al contrario, nei primi 6 mesi del 2023, si sono scelte maggiormente offerte a costo variabile.

La presenza di diverse offerte, adattabili ai propri consumi e abitudini, è senz’altro un vantaggio del mercato libero rispetto al mercato tutelato.

Tuttavia, per prendere decisioni consapevoli è necessario studiare a fondo le proprie esigenze e, di conseguenza, intercettare le offerte migliori. Semplificando, possiamo dire che nel mercato libero è possibile scegliere tra:

• offerte a costo fisso che hanno, cioè, un prezzo bloccato per un certo periodo di tempo (in genere 12 o 24 mesi), tutelando il consumatore da eventuali rincari;

• offerte a costo variabile che seguono, invece, l’andamento del mercato.

Eppure, secondo una ricerca di Facile.it, pochissime sono le famiglie che conoscono la differenza tra mercato libero e tutelato. In più, le famiglie spesso non sanno neanche a quale contratto di fornitura fanno riferimento allo stato attuale.

È bene ricordare che è possibile verificare la propria fornitura direttamente in bolletta, dove vengono riportate tutte le informazioni sulla fornitura.

