Bollette, quanto si consuma a Natale? L'aumento c'è, ed è considerevole

Vi siete mai chiesti quanto si consuma a Natale? Le bollette lievitano, non di poco, e le cause sono diverse.

A Natale siamo tutti più buoni, ma anche più spendaccioni. Non stiamo parlando solo di regali, pranzi e cene, ma anche delle bollette. Sapete quanto si consuma nei giorni di festa? L'aumento è notevole e ha anche un impatto sull'ambiente.

Bollette: quanto si consuma a Natale? Sarà una batosta

"A Natale puoi", recita una nota canzone. Parlando di consumi, però, viene da riflettere, non solo per quel che riguarda l'economia domestica, ma anche per il benessere dall'ambiente. Vi siete mai chiesti quanto si consuma durante i giorni di festa di dicembre? Tralasciando i regali e gli acquisti alimentari per pranzi e cenoni, a pesare sui conti delle persone sono anche i consumi.

Partiamo proprio dall'albero e dalle luci che addobbano le case. Secondo la tradizione, le installazioni di Natale si montano l'8 dicembre e si tolgono il 6 gennaio. Tralasciando il fatto che tante persone tirano fuori Christmas tree & Co già da novembre, stiamo parlando di ben 29 giorni in cui luminarie e decorazioni elettriche vanno ad impattare sui consumi e, di conseguenza, sulla bolletta.

Stime alla mano, un filo di 300 luci consuma in media 17 kWh durante 30 giorni di accensione. L'aumento sul conto mensile, però, non è dato solo da questo. Nei giorni di festa, infatti, si utilizzano maggiormente i fornelli, il forno e la lavastoviglie. Quest’ultima, in particolare, consuma in media 2.5 kWh per lavaggio, un valore che diminuisce a circa 1.8 kWh nei modelli più nuovi. Invece, un forno elettrico a 180°C consuma 800 Wh nei primi 20 minuti di accensione, aumentando a 1000 Wh in un’ora e a 1500 Wh in un’ora e mezza.

Alla luce di ciò, quanto costa il Natale in bolletta? Tra luci e utilizzo massiccio degli elettrodomestici, si deve mettere in conto almeno il 30% in più rispetto ai conti degli altri periodi dell'anno.

Consumi a Natale: gli aumenti impattano anche sull'ambiente

I consumi legati al periodo di Natale non fanno male soltanto alle tasche della popolazione, ma anche all'ambiente. Pensate che, in soli tre giorni di festa, le emissioni di CO2 registrano un incremento di circa il 6%, contribuendo al 5,5% dell’impronta annuale di CO2. Questo è causato da aumenti degli spostamenti, acquisti, pranzi e cene. Un altro dato concreto? Secondo uno studio dell'Università di Manchester, le abitudini alimentari natalizie occidentali corrispondono all’impronta di carbonio di un’auto che percorre il mondo 6.000 volte.

Che dire, poi, dell'uso eccessivo della plastica? Non parliamo soltanto delle stoviglie usa e getta e della carta regalo, ma anche di quella utilizzata per la produzione di maglioni natalizi o abbigliamento fast fashion.

Parlando di regali, poi, si apre un altro mondo. Secondo una ricerca recente, nel Regno Unito si spendono 4 miliardi di sterline all’anno per doni indesiderati, che corrispondono ad un’impronta di 8 kg di CO2 per individuo. E l'albero di Natale? Secondo Coldiretti, 3,5 milioni di famiglie scelgono un abete vero perché è considerato più ecologico. Ovviamente, nella maggior parte dei casi l'alberello finisce nella spazzatura il 6 gennaio, in barba alla deforestazione.