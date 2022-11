Il bollettometro è l’ultima proposta avanzata dall’Autorità di regolazione reti energia e ambiente (Arera) che permetterà a famiglie e imprese di risparmiare sulle bollette di gas e luce. Ecco cos’è e come funziona.

È un periodo molto delicato per famiglie e imprese italiane. L’aumento delle bollette ha messo in ginocchio tantissimi cittadini e commercianti e allo studio vi sono ulteriori misure per arginare i costi.

L’ultima proposta è quella del cosiddetto “bollettometro”, avanzata da Arera, l’Autorità di regolazione reti energia e ambiente, la stessa che si occupa della gestione dei bonus sociali per le famiglie meno abbienti (anch’essi strumenti essenziali in questo periodo di crisi energetica).

Se è vero che è stata registrata una leggera riduzione dei costi per il mese di ottobre, lo è anche che la situazione potrebbe vedere una nuova inversione di rotta nei prossimi mesi. Rimane, quindi, fondamentale assicurare degli strumenti di garanzia per famiglie e imprese.

Ed è questo il motivo per cui Arera ha pensato a un nuovo strumento di tutela. Il bollettometro, infatti, ha un obiettivo ben preciso: maggiore trasparenza, grazie a uno strumento che consente a famiglie e imprese di conoscere in anticipo la spesa annua da affrontare.

Ma vediamo cos’è il bollettometro, come funziona e quali sono i metodi per risparmiare sulle bollette già a disposizione dei cittadini.

Bollettometro, la proposta Arera per risparmiare su gas e luce: cos’è e come funziona

Mentre il nuovo esecutivo ha già deciso di partire occupandosi prima di tutto della crisi energetica lavorando su nuovi aiuti per famiglie e imprese, Arera ha avanzato un’ulteriore proposta che potrebbe tendere una mano a cittadini e imprese.

Tale proposta prende il nome di bollettometro, uno strumento utile che permetterà agli italiani di prevedere la spesa annuale per gas e luce e, di conseguenza, agire preventivamente per risparmiare sui costi.

In sostanza, si tratta di un prospetto che verrà inserito in bolletta, nella scheda di confrontabilità del servizio a maggior tutela.

Lo scopo di tale strumento è permettere a cittadini e imprese di avere un’idea chiara dei costi che dovranno essere sostenuti nei mesi seguenti. Un dato, questo, fondamentale per lavorare a nuovi metodi di risparmio.

I vantaggi del bollettometro Arera per risparmiare sulle bollette

Il bollettometro Arera sarà, dunque, uno strumento che aiuterà a prendere scelte più consapevoli (e più convenienti) in anticipo, al di là della volatilità dei prezzi di questo periodo.

Avendo a disposizione il prospetto di quanto si andrà a spendere nei prossimi mesi, i cittadini avranno anche la possibilità di passare a un operatore più economico, mettendo a confronto le offerte e scegliendo quella più conveniente.

Da un lato, quindi, il bollettometro permetterà di tenere sott’occhio i consumi, dall’altro consentirà anche di prendere decisioni diverse e più adatte alle proprie esigenze con largo anticipo.

Come funziona il bollettometro online per scoprire se stai spendendo troppo

Il bollettometro potrebbe essere uno strumento fondamentale per risparmiare sulle bollette di luce e gas. Questo, però, rimane ancora una proposta e non è ancora possibile sapere con certezza quando lo ritroveremo in bolletta.

Per il momento, comunque, esistono alcuni strumenti simili. Per esempio, il bollettometro online messo a disposizione da Selectra che, di fatto, condivide i medesimi obiettivi perseguiti dallo strumento proposto da Arera.

In questo caso, basta collegarsi alla pagina dedicata a questo strumento e inserire alcuni dati per sapere se si sta spendendo troppo per le bollette di luce e gas. Lo strumento online permette, di conseguenza, di trovare offerte più convenienti.

Come funziona il bollettometro online e quali dati inserire

Per utilizzare il bollettometro online basta collegarsi al sito e inserire nei rispettivi campi:

• il proprio fornitore di energia;

• la spesa in euro relativa ai consumi, voce che può essere reperita nella prima o nella seconda pagina della bolletta nella sezione “dettaglio delle spese”;

• i consumi totali espressi in kWh (anche questo dato è presente solitamente nella prima pagina e talvolta sotto la voce “totale energia attiva”);

• l’inizio e la fine del periodo di fatturazione;

• la propria e-mail.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, basterà cliccare su “calcola”. Il bollettometro, infatti, confronterà i dati inseriti con altre offerte presenti sul mercato energia per verificare la convenienza della propria fornitura.

Qualora il risultato dovesse riscontrare dei costi eccessivi, comparirà la scritta “sembra che tu stia spendendo un po’ troppo”.

Bollettometro, bollette mensili e altre misure contro il caro bollette

Aspettando l’arrivo del bollettometro Arera, è bene ricordare che, a partire da ottobre 2022, Arera ha comunicato l’aggiornamento mensile (e non più trimestrale) delle tariffe delle bollette del gas.

Inoltre, si è parlato in queste ultime settimane di un'ulteriore estensione del bonus sociale, prevedendo un innalzamento della soglia ISEE, in modo da ampliare la platea dei beneficiari dopo una prima apertura anche alle famiglie con ISEE fino a 12.000 euro risalente ad aprile 2022.

Inoltre, è bene ricordare, a cittadini e imprese, di seguire il vademecum pubblicato da Enea contenente i 10 consigli per risparmiare sulle bollette.