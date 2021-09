L'amarezza per un'estate che finisce è accompagnata dalla gioia di una buona notizia che riguarderà molti italiani. Il Decreto Sostegni, infatti, prevede molte novità tra cui la cancellazione dei bolli auto: una delle tasse più odiate. Scopriamo insieme come - e soprattutto chi - potrà beneficiare di tale condono.

Da marzo 2020 ad oggi, sono molti gli italiani che evidenziano difficoltà nella propria situazione economica. Gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia italiana, sono stati notevoli e impattanti e molte famiglie si trovano nella reale impossibilità di far fronte ai pagamenti di imposte e tasse.

Se ne parla dettagliatamente in questo articolo del Sole24ore:

la povertà assoluta è in forte crescita e ha interessato nel 2020 oltre 2 milioni di famiglie

Questo dato, insieme ad altri altrettanto allarmanti, provengono dall'ultimo Report ISTAT.

In questi mesi di disordini, i governi hanno realizzato alcune misure per cercare di contrastare tali effetti. Tra le ultime importanti novità, merita una menzione speciale la cancellazione dei bolli auto, voluta dal Governo Draghi.

Questa tassa, infatti, è tra quelle più odiate dagli italiani e spesso e volentieri è evasa, per dimenticanza, noncuranza o per reali difficoltà nel pagarla.

Oltre a questa misura governativa di cancellazione dei bolli auto, anche molte Regioni si sono adoperate e hanno emanato delle misure territoriali con oggetto esenzioni e rimborsi della tassa automobilistica.

Come spesso accade, si è creata una situazione di parziale confusione in merito, in quanto ci sono dei requisiti specifici e delle modalità con cui si può usufruire di queste misure, come è ben spiegato anche da Fisco e Tasse.

Al fine di fare chiarezza, questo articolo esaminerà tutte le agevolazioni relative a bolli auto di cui possono usufruire gli automobilisti italiani e approfondirà i requisiti e le caratteristiche di questa imposta.

Vediamo insieme quindi chi potrà beneficiare della cancellazione dei debiti della tassa automobilistica e delle altre agevolazioni stabilite a livello regionale.

Bolli auto: cosa sono e chi deve pagarli

Il bollo auto è una tassa automobilistica, la cui definizione è

"tributo pagato allo stato o ad un ente pubblico dai privati cittadini per usufruire di particolari servizi".

Nello specifico il bollo auto va pagato alle regioni di residenza ed è una tassa relativa al possesso di un mezzo, applicata a tutti i veicoli iscritti presso il pubblico registro automobilistico, abbreviato in sigla PRA.

Ciascun contribuente è obbligato a pagarla una volta l'anno, pena la riscossione coatta da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La natura di questa tassa, che non ha un evidente beneficio o servizio che il cittadino vede ricevere a seguito del pagamento, fa sì che sia vista come una tassa talvolta inutile e comunque pagata con maggior fatica dagli italiani.

Il pagamento dei bolli auto prevede delle scadenze e delle condizioni che fanno sì che l'importo vari al variare di numerosi elementi, primo fra tutti la tipologia del mezzo posseduto. Auto potenti, per esempio, pagheranno delle tasse più elevate delle city car, al contrario delle auto storiche - per esempio quelle iscritte all'ASI - che prevedono agevolazioni.

Mini condono 2021 dei bolli auto

La cancellazione dei bolli auto è ufficiale ed è partita lo scorso 20 agosto. Questa operazione, che renderà felici molti italiani, riguarda una più ampia misura che è quella relativa alla cancellazione di alcune cartelle esattoriali affidate alla riscossione.

L'idea è dell'esecutivo Draghi che, pubblicando il Decreto Sostegni nel marzo 2021, ha di fatto creato un nuovo mini condono che riguarda un'ampia platea di tributi, tra cui anche la tassa automobilistica.

Come ogni iniziativa, lo stralcio delle cartelle esattoriali prevede degli elementi che costituiscono requisito di ammissione e in estrema sono i seguenti:

gli importi dovranno essere di competenza del decennio 2000 - 2010 ;

; perché venga cancellato, il relativo debito deve ammontare a 5 mila euro massimo.

Sebbene questi due parametri restringano il cerchio dei beneficiari della cancellazione dei bolli auto, saranno comunque in tanti che gioiranno nel vedere i propri debiti cancellati.

D'altro canto, l’ex capo della BCE Mario Draghi ha creato screzi nella maggioranza di governo per questa manovra che rappresenta a tutti gli effetti un condono, seppur in formato mini.

Inoltre, i tantissimi italiani che pedissequamente hanno sempre adempiuto al pagamento della tassa automobilistica, stanno protestando, vedendo in questo condono un'azione iniqua e di disuguaglianza e ingiustizia sociale.

Il risparmio per i meno facoltosi

Proprio a seguito di queste tensioni all'interno del governo e anche delle opposizioni che sono emerse sia in seno ad altri partiti politici di minoranza sia da una grande fetta del popolo italiano, si è aggiunta in corso d'opera una modifica molto importante.

Una modifica che ha come obiettivo quello di diminuire la disuguaglianza che misure quali i condoni, generalmente creano.

Si è così stabilito che la cancellazione delle cartelle esattoriali e quindi anche dei bolli auto, sarà concessa solo ai contribuenti che presentano un reddito inferiore ai 39.000 euro nell'anno 2019.

Restano ovviamente salvi i due parametri visti sopra, ovvero che le cartelle devono riguardare gli anni rientranti nel decennio 2000 - 2010, e che l'importo complessivo del debito presente in cartella non deve eccedere i 5.000 euro.

Il tetto di reddito massimo dei 39 mila euro, se da un lato restringe la platea degli italiani che potranno beneficiare della cancellazione del debito, dall'altro prova a diminuire il senso di ingiustizia percepito, facendo di fatto risparmiare i contribuenti meno abbienti.

L'Agenzia delle Entrate alle prese con i bolli auto cancellati

In questo mare magnum di dati ed informazioni, spetta all’Agenzia delle Entrate analizzare e ispezionare i dati fiscali dei contribuenti, concentrandosi su chi figura come debitore nei confronti dello Stato nel periodo 2000 - 2010.

Così, a seguito di questa attività di analisi, l'Agenzia individua i soggetti beneficiari del mini condono, i quali si vedranno recapitare la tanto attesa comunicazione di cancellazione delle cartelle e dei bolli auto.

Essendo la tassa automobilistica di competenza regionale, l'agenzia delle Entrate avrà anche l'onere di comunicare alle Regioni i nomi dei contribuenti da eliminare dalle liste dei debitori.

Ricordiamo che gestire una così grande mole di dati e flussi informativi può risultare gravoso, per questo la cancellazione di questa tipologia di debiti ha anche l'obiettivo di snellire l'attività di riscossione dei debiti, ritenuti ormai di difficile esigibilità, consentendo all'Agenzia delle Entrate riscossione di concentrarsi sugli importi che realmente possono essere recuperati.

Verificare se si è tra i fortunati che non dovranno pagare i bolli auto

Per chiunque fosse curioso e impaziente di attendere l'esito delle verifiche realizzate dall'Agenzia, c'è la possibilità di poter controllare da sé se si è destinatari di questo mini condono e quindi, se saranno cancellati i bolli auto del periodo decennale 2000 - 2010, ancora impagati.

Andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ciascun contribuente potrà fare il login con i dati in proprio possesso e verificare eventuali aggiornamenti della propria situazione debitoria dei bolli auto, nella sezione "avvisi".

Nella sezione “Rottamazione-ter” oppure “Saldo e Stralcio” si potrà poi verificare compiutamente se esistono debiti ancora da onorare relativi alla tassa automobilistica, andando a selezionare proprio gli anni interessati dal mini condono.

Così facendo si potrà vedere, in maniera chiara e immediata, se si beneficia del "regalo" realizzato dal Governo italiano. Anche se occorre precisare che tali sezioni del sito dell'Agenzia delle Entrate, saranno attive dal prossimo ottobre.

Le iniziative regionali relative ai bolli auto - il caso Lombardia

Come già accennato nella parte iniziale dell'articolo, i bolli auto sono interessati dal mini condono governativo, che abbiamo appena visto nel dettaglio, ma anche da misure regionali.

Molte regioni italiane hanno infatti previsto la possibilità di rateizzare il bollo per andare incontro alle difficoltà economiche di tanti concittadini.

Ma non è finita qui. Nello specifico delle azioni regionali, va segnalato che la Regione Lombardia ha realizzato un'iniziativa che prevede, per alcune categorie di automobilisti contribuenti, un'azione di rimborsi della tassa automobilistica.

La ratio di questa misura regionale risiede nel desiderio di aiutare determinati cittadini, cioè coloro che hanno pesantemente accusato le conseguenze delle restrizioni decise dai Governi per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Più nel dettaglio, ci si riferisce ai lavoratori, intermediari e agenti di commercio, che solitamente utilizzano la propria automobile per svolgere il proprio lavoro e che, invece, non hanno potuto farlo causa Covid.

A questa categoria di automobilisti la regione Lombardia restituisce il bollo auto pagato nell'anno 2020.

A mezzo bonifico si vedranno riaccreditare la somma sborsata per il bollo auto 2020 e ne potranno usufruire sia gli automobilisti dia autovetture, sia chi preferisce le due ruote.

Bolli auto sud Italia, cosa prevede la Sicilia

Nell'anno in corso, la Regione Sicilia non ha previsto nuove misure di esenzione o rimborso dei bolli auto dei propri automobilisti.

Va ricordato, però, che nella prima e forse più dura fase di diffusione del virus e conseguente blocco di tante attività produttive e non, la Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020 ha di fatto sospeso i versamenti per i bolli auto relativi al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020.

Tale sospensione prevedeva, ovviamente, il pagamento posticipato senza l'applicazione di sanzioni o interessi.

Nulla è stato invece previsto in termini di rimborso di quanto già versato, salvo i casi canonici di versamento doppio, in eccesso o non dovuto.

Le Regioni meno gentili

Accanto al modello virtuoso della Lombardia, che ha restituito l'importo del bollo auto 2020, e alla Sicilia che si è impegnata a non far pagare il bollo ai propri cittadini per molti mesi del 2020, ci sono tante altre regioni che hanno previsto proroghe.

D'altro canto, però, vanno segnalate anche alcune realtà regionali che, da nord a sud, non hanno previsto alcuna misura agevolativa nei confronti dei contribuenti automobilisti, i quali, volente o nolente, sono stati costretti a pagare tutto l'importo del bollo auto e nelle scadenze originali.

In dettaglio queste Regioni "meno gentili" sono: il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, il Molise, la Puglia, la Valle d'Aosta e la Sardegna.