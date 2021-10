Il 31 ottobre diventa ufficiale la cancellazione del bollo grazie al condono fiscale introdotto nel Sostegni-bis che prevede la rottamazione di cartelle con importi non superiori ai 5.000 euro. Non è il solo modo per evitare di pagarlo, vedremo infatti esenzioni previste a livello nazionale, oltre che a provvedimenti Regionali che prevedono sconti o azzeramenti. Per il 2022 è inoltre certa la definitiva scomparsa del superbollo, punto introdotto nella futura riforma del fisco prevista per i prossimi mesi.

Quasi certamente tra le tasse più detestate dagli italiani, il bollo auto dal 30 ottobre sarà cancellato.

La cattiva notizia è che però non tutti potranno beneficiare di questo provvedimento voluto dal governo Draghi ed inserito all'interno del Decreto Sostegni bis.

Il provvedimento di fatto prevede la rottamazione di alcune cartelle esattoriali e di piccoli debiti con lo Stato-con un importo fissato fino ad un limite massimo di 5.000 euro-tra i quali compaiono anche i mancati pagamenti del bollo auto.

Per essere chiari e non lascare spazio ad fraintendimenti, il bollo Auto dovrà continuare ad esistere.

La cancellazione non sarà incondizionatamente a beneficio di tutti, ma destinato solo categorie di contribuenti, dettagli che chiariremo nei paragrafi successivi dell'articolo.

Entreremo nel dettaglio del condono approvato dal governo Draghi, vedremo chi potrà non pagare la tassa automobilistica, i contribuenti che potranno chiederne l'esenzione a fronte di ordinanze Regionali oltre che scoprire le procedure di rimborso in quei casi in cui il bollo auto non si sarebbe dovuto pagare.

Per chi fosse interessato al tema può vedere ilseguente video tratto dal canale You tube Automobile.it in cui viene trattato l'argomento bollo Auto,tassa che deve essere corrisposta ogni anno, a prescindere dall’utilizzo o meno del proprio veicolo, nel dettaglio.

Bollo Auto: il 31 ottobre scatterà ufficialmente la cancellazione

Il provvedimento che entro il 31 ottobre farà scattare ufficialmente la cancellazione del bollo auto è stato voluto dall'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi all'interno di un condono fiscale ben più esteso che comprende altri tributi come Imu, Tari, e piccole sanzioni come multe.

Tale sanatoria sarà valida per quei mancati pagamenti avvenuti nel decennio che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2021.

In relazione a quanto detto il 31 ottobre sarà la data da cerchiare in rosso sul calendario, poichè scatterà il decreto attuativo e la "rottamazione" di bollo auto, Tari, Imu ed altri tributi sarà ufficiale.

Come sempre sanatorie di questo tipo creano molte polemiche nell'opinione pubblica da parte ovviamente della maggior parte dei contribuenti che si è sempre trovata a pagare le tasse, il governo ha deciso così ed in seguito ne analizzeremo anche le ragioni.

Bollo Auto: che cos’è?

Partiamo dalle basi ed in breve cerchiamo di capire il bollo auto cosa è.

E' una tassa in vigore in tutta Italia i cui destinatari sono i proprietari di veicoli a motore, il bollo auto non è legato alla circolazione bensì alla proprietà.

I possessori di un certificato di proprietà-a prescindere dall'utilizzo o meno del mezzo-dovranno versare annualmente la quota per ogni singolo veicolo del quale risultano proprietari.

Il bollo auto non si deve più pagare in caso di perdita del possesso per furto, demolizione o trasferimento del veicolo all'estero.

La tassa in questione è valida per qualsiasi veicolo a motore, da automobili, a motocicli, a imbarcazioni, etc., la riscossione a partire dal 1999 è divenuta competenza delle regioni.

Per quanto riguarda l'entità del pagamento dipenderà molto del veicolo, maggiori saranno i chilowatt maggiore sarà l'importo da pagare.

La potenza non è però il solo valore che determina l'importo del bollo auto, ci sono infatti anche l'anno di immatricolazione oltre che la classe ambientale del veicolo.

L'insieme di questi tre parametri moltiplicati per un coefficiente regionale determinare l'esatto importo della tassa da pagare.

Il coefficiente è deciso dalle Regioni, non c'è da stupirsi quindi se il proprietario della stessa automobile si troverà a pagare importi diversi in base alla Regione di residenza.

E' bene sottolineare che ci sono particolari casi in cui è prevista l'esenzione del pagamento, il riferimento è a quegli autoveicoli o motoveicoli definiti d'epoca che hanno una rilevanza storica.

Chi possiede tali veicoli potrà quindi beneficiari di importanti riduzioni sul bollo o addirittura essere totalmente esenti.

Cancellazione Bollo Auto: chi non dovrà pagare?

La cancellazione del bollo auto e di altri tributi elencati nei paragrafi precedenti rientra nel programma di pace fiscale voluto da Draghi che prevede la rottamazione delle cartelle con un importo non superiore a 5.000 euro ricevute nel decennio 1 gennaio 2000- 31 gennaio 2010, si applicherà solamente ai soggetti con un reddito non superiore ai 30 mila euro.

In fase di approvazione del decreto legge sostegni bis, è stato infatti introdotto il limite del reddito di 30.000 euro prodotto nel 2019.

Tale misura si è sotto certi punti di vista resa necessaria dopo la valutazione del rapporto costi/benefici tra l'incasso di queste tasse e il recupero dell'evasione delle stesse è piuttosto alto

oltre che per sgravare l’Agenzia delle Entrate dal carico di lavoro di crediti ormai inesigibili.

In altre parole allo Stato costerebbe più la procedura di riscossione che l'intero gettito proveniente dal pagamento di queste cartelle.

Quando avverrà la cancellazione del Bollo Auto?

Definiti quindi i soggetti che potranno beneficiare della cancellazione del bollo auto, andiamo a vedere come e quando verrà attuata.

Il processo di "rottamazione" delle cartelle è stato totalmente gestito dall'Agenzia delle Entrate e terminerà il 31 ottobre del mese in corso, giorno in cui tutti i debiti verranno estinti.

In pratica a partire dal 20 agosto gli agenti dell'Agenzia delle Entrate incaricata alla riscossione dei debiti hanno cominciato a lavora per creare una lista di tutti i soggetti che avrebbero potuto beneficiare dal condono inserito nel Decreto Sostegni bis.

Lista successivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate che dopo aver effettuato le opportune verifiche entro il 20 settembre l'ha nuovamente trasmessa all'agente incaricato, confermando i nomi di tutti i contribuenti con reddito inferiore ai 30.000 euro in possesso di tutti requisiti per poter beneficiare della rottamazione.

Tale incrocio tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione si è reso necessario per confermare la lista corretta dei potenziali beneficiari poichè la prima è in possesso dell'informazione reddituale, la seconda della situazione debitoria.

I decreti attuativi hanno fissato per il 31 ottobre la data in cui verrà determinata l'estinzione definitiva di questi pagamenti che non sono stati effettuati.

Come fare per non pagare il bollo auto ?

Il condono fiscale per tutte quelle cartelle inferiori a 5.000 all'interno delle quali è ammesso anche il bollo auto non è l'unico modo per evitare di pagare questo odiato tributo.

Quindi, ci sono altri modi? Come fare per non pagare il bollo auto ?

Dipende, se sei residente in Lombardia potresti non dover pagar o addirittura aver diritto ad un rimborso.

La Lombardia infatti per fronteggiare le problematiche economiche generate dal Covid-19 e più precisamente i periodi di lock-down imposti dal governo che hanno costretto molti lavoratori autonomi a chiudere temporaneamente le proprie attività, ha deciso per un esonero del pagamento del bollo auto per il 2020 destinato a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa servendosi di un automobile.

Ma non è tutto il provvedimento è retroattivo ciò significa che tutti coloro che hanno effettuato il il pagamento del Bollo Auto nel 2020 in un periodo precedente all'entrata in vigore del provvedimento avranno diritto ad un rimborso.

I requisiti richiesti dalla Regione per poter usufruire di tale provvedimento sono:

essere residenti in Lombardia;

l'iscrizione presso il Registro delle Imprese regionale;

essere titolari di un'impresa che generi un fatturato superiore a 2 milioni di euro e con non più di 10 dipendenti.

Altro modo per evitare il pagamento del bollo, confermato anche per il 2022 riguarda l'esenzione prevista per i detentori della Legge 104 /1992

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione il disabile dovrà presentare presso gli uffici Aci della Regione di residenza la certificazione rilasciata dall'Asl un cui viene accertato la patologia che ha portato al livello di disabilità grave, oltre che al proprio codice fiscale, il numero di targa del veicolo oggetto di tale esenzione.

Confermata anche l'esenzione prevista per i veicoli destinati a esigenze sanitarie, come le autoambulanze.

Bollo auto: la strada verso il 2022 e la definitiva cancellazione del superbollo

Il governo Draghi nei prossimi mesi dovrà affrontare una serie di riforme sulle quali si giocherà la propria credibilità.

Tra le più importanti e più attese c'è sicuramente quella legata al fisco.

Nella legge delega è stato già presentato un testo in cui è stata tracciata la strada verso il 2022.

Tra i vari punti c'è infatti la volontà del governo nel cancellare una serie di micro-tributi come il superbollo auto-sovrattassa aggiuntiva al bollo auto per particolari autoveicoli di potenza superiore a 185Kw- che non rappresentano neanche lo 0,01% dell'intero gettito fiscale, più costosi da esigere che utili per le casse dello Stato.

Il superbollo che tra pochi messi dovrebbe scomparire definitivamente, sino ad oggi a differenza del bollo auto-riscosso dale Regioni-è sempre stato pagato tramite f24 presso l'Agenzia delle Entrate.

Come già detto questa sovrattassa si paga nel momento in cui il veicolo in possesso supera i 185 kW di potenza, l'importo ammonta a 20 euro per ogni kw eccedente i 185 kw.

La buona notizia comunque resta la definitiva cancellazione del superbollo per tutti a partire dal 2022 con l'entrata in vigore della prossima riforma fiscale.