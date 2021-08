[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Oggi più che mai la situazione emergenziale che si estende per tutto il territorio nazionale ha messo a dura prova la situazione economica di tantissimi cittadini italiani, messi gravemente in ginocchio dall’aumento dei contagi da Coronavirus, avvenuta a partire dal mese di marzo dello scorso anno.

Proprio in questo contesto, è chiaro che anche spese comuni a cui solitamente erano abituati i nuclei familiari, oggi rappresentano per loro dei costi troppo alti da poter sostenere.

È proprio in questo contesto che la notizia di un vero e proprio addio ai pagamenti relativi al bollo auto approvato da Mario Draghi sembra essere la soluzione per non poche famiglie e cittadini italiani che sono in possesso di una qualsiasi tipologia di autovettura a motore.

A questo proposito, infatti, tra le imposte più duramente criticate dai cittadini e dall’opinione pubblicità italiana vi è proprio quella relativa ai pagamenti legati al possedimento di un’automobile, che prende il nome di bollo auto e che dovrà essere pagata ogni anno da parte di tutti quei cittadini che ne sono titolari, anche se con alcune eccezioni.

Dunque, in questo scenario appare chiaro che qualsiasi tipo di provvedimento che possa andare in qualche modo ad accogliere le necessità e i bisogni degli automobilisti e in generale della popolazione italiana, anche per quanto riguarda i pagamenti relativi al bollo auto.

Nel corso dell’articolo, quindi, saranno affrontati nel dettaglio tutti i provvedimenti intrapresi da parte delle singole Regioni italiane ma anche dallo stesso capo dell’esecutivo, Mario Draghi, legate alla possibilità di beneficiare di esenzioni, rimborsi, rinvii delle scadenze o anche cancellazione dei debiti legati al pagamento del bollo auto. Vediamo, dunque, chi saranno i fortunati che potranno avere l’opportunità di accedere a questi provvedimenti e cosa cambierà per loro.

Tutti i provvedimenti per il bollo auto con Draghi

In seguito all’esplodere e alla diffusione dei contagi relativi al Covid-19, tuttavia, sia la stessa squadra dell’esecutivo che le singole Regioni italiane, hanno provveduto a effettuare e approvare una serie di novità e di modificazioni che hanno interessato i pagamenti dovuti per il bollo auto.

In questo senso, si è assistito nel corso dei mesi ad una riconsiderazione delle scadenze fissate da ciascuna Regione per i cittadini residenti sul territorio regionale, provvedendo così alla conferma di numerose proroghe per quanto riguarda i pagamenti del bollo auto, senza dover andare incontro ad alcuna forma di sanzione pecuniaria o amministrativa.

Inoltre, altre Regioni italiani, in particolare la Regione Lombardia, ha provveduto a confermare la possibilità per alcune tipologie di automobilisti che rispondono a specifiche categorie e requisiti obbligatori, di poter richiedere addirittura il rimborso per quanto riguarda i pagamenti del bollo auto effettuati durante l'anno 2020.

Ad aggiungersi agli enormi aiuti offerti a livello regionale dalle amministrazioni competenti, vi è anche il provvedimento confermato da parte della squadra governativa guidata attualmente dall’ex banchiere di Banca Centrale Europea nonché esperto economista, Mario Draghi.

È proprio questo provvedimento, contenuto all’interno del testo del recente Decreto Sostegni a portare un vero e proprio sospiro di sollievo per tantissime categorie di automobilisti che avrebbero dovuto pagare le cartelle esattoriali per i pagamenti del bollo auto.

Bollo auto: cos’è questa tassa e quando si paga

Secondo quanto ripreso all’interno della pagina appositamente dedicata presente sul portale online dell’Agenzia delle Entrate:

il bollo auto si presenta come una tassa automobilistica che viene gestita regolarmente da parte delle singole Regioni italiane e dalle cosiddette Province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione delle Regioni della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, la cui gestione dei pagamenti viene effettuata da parte dell’ente dell’Agenzia delle Entrate stessa.

Per quanto riguarda i cittadini italiani che sono tenuti al versamento dei soldi ogni anno legati alla tassa automobilistica, questi comprendono tutti quei cittadini che risultano essere effettivamente propositi di un qualsiasi tipo di veicolo a motore, che è stato registrato al pubblico registro automobilistico, noto a tutti come PRA.

Nei casi in cui si tratta di veicoli di cui si è in possesso mediante un contratto di usufrutto, di leasing oppure di acquisto con dominio riservato, occorre invece specificare che saranno tenuti al versamento della tassa automobilistica del bollo auto, quei cittadini che alla data di scadenza relativa al termine ultimo per il pagamento, risulterà essere considerato come acquirente, usufruttuario o utilizzatore, all’interno del registro PRA.

Chi non paga il bollo con la pace fiscale

In seguito all’entrata in vigore del decreto-legge numero 41 del 22 marzo 2021, noto a tutti con il nome Decreto Sostegni, la squadra dell’esecutivo italiano, guidata dall’ex banchiere di Banca Centrale Europea, l’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha provveduto ad approvare una serie di provvedimento fondamentali, con l’obiettivo di aiutare maggiormente la popolazione italiana per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il nostro territorio, a causa dell’avvento del Coronavirus.

A questo proposito, per quanto riguarda nello specifico il bollo auto, attraverso il testo del Decreto Sostegni è stata approvata la cosiddetta rottamazione relativa alle vecchie cartelle esattoriali, che comprendono tra le altre cose anche i bolli auto che non erano stati ancora pagati da parte dei cittadini italiani.

Nello specifico, in seguito al decreto attuativo, il Ministro delle Finanze ha stabilito tutte le indicazioni operative legate alle modalità attraverso cui i cittadini italiani potranno non pagare le vecchie cartelle esattoriali, cancellando di fatto i propri debiti anche in relazione ai pagamenti dovuti per il bollo auto.

Così, a partire dal 20 agosto di questo anno, saranno di fatto cancellate tutte quelle cartelle esattoriali che risultano essere state emesse durante il periodo temporale compreso tra il primo gennaio dell’anno 2000 ed il 31 dicembre dell’anno 2010, il cui importo risulta essere inferiore ai 5 mila euro.

In questo senso, occorre evidenziare che il periodo dei dieci anni viene considerato a partire dalla data in cui è avvenuta effettivamente la notifica della cartella esattoriale.

Attraverso la rottamazione delle cartelle esattoriali, quindi, sarà saldato l’intero debito calcolato fino alla data del 23 marzo 2021, comprendendo sia gli interessi che le sanzioni che hanno colpito persone ed imprese, incluse anche quelle categorie di cittadini che nel 2020 hanno effettivamente dichiarato un reddito, relativo all'anno fiscale del 2019, non superiore alla soglia di 30 mila euro.

Come ottenere la pace fiscale per il bollo auto 2021

In seguito a questa importante novità avvenuta grazie all’approvazione del testo del decreto Sostegni, confermato dal Governo Draghi, sono tantissimi gli automobilisti che ora si chiedono come fare per poter effettivamente ottenere la rottamazione delle cartelle esattoriali durante l’anno, in maniera tale da poter beneficiare anche della cancellazione del debito relativo al bollo auto.

Tuttavia, al momento i cittadini dovranno semplicemente aspettare le verifiche che inizieranno a partire dal 20 agosto da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbero terminare entro il mese di novembre.

Dunque, durante questo periodo, sarà la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione a dover provvedere alla comunicazione agli enti dell’Agenzia delle Entrate, i codici fiscali relativi a quei contribuenti con i debiti che risultano essere iscritti a ruolo durante il decennio tra gli anni 2000 e 2010, anche in relazione al mancato pagamento del bollo auto.

Quindi, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontrerà dei bolli non pagati durante quel periodo, che saranno quindi coinvolti dalla pace fiscale approvata dal Decreto Sostegni, sarà l’ente a provvedere per la comunicazione direttamente alla Regione italiana di competenza.

A questo proposito, oggi i cittadini non possono ancora fare nulla per poter effettivamente beneficiare della pace fiscale che andrà a cancellare i debiti relativi agli importi non dovuti per il bollo auto durante il periodo tra il 2000 e il 2010, tuttavia per assicurarsi di non andare incontro ad errori, è possibile controllare i pagamenti effettuati e la propria situazione fiscale accendendo all’interno dell’area personale resa disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Come avere il rimborso del bollo auto 2020

Tra le varie Regioni italiane che durante i mesi particolarmente segnati dall’emergenza provocata dal Coronavirus si sono adoperate al fine di andare incontro alle difficoltà e alle nuove esigenze della popolazione, spiccano sicuramente i provvedimenti intrapresi dalla Regione Lombardia.

In questo senso, tra le altre cose, la giunta regionale della Lombardia ha anche provveduto a comunicare la disposizione di un rimborso per quanto riguarda i pagamenti del bollo auto relativi all’anno 2020, nei confronti di tutti quei cittadini che solitamente utilizzano la propria automobile per svolgere la propria attività lavorativa.

In particolare, tale iniziativa coinvolge soprattutto quelle persone che a causa dei divieti di circolazione delle auto e delle restrizioni relative al lockdown, non hanno potuto effettivamente usufruire del proprio strumento di lavoro.

Per questo motivo, potranno accedere al rimborso relativo alla tassa automobilistica versata durante l’anno 2020, tutte le micro-imprese che risultano essere state registrate regolarmente presso il cosiddetto Registro Imprese, sia per quanto riguarda i veicoli a quattro ruote che in merito ai ciclomotori, così come anche i conducenti di taxi, di autobus o le aziende di noleggio con conducente.

Il rimborso relativo al bollo auto 2020 approvato da parte della Regione Lombardia avverrà tramite la modalità del bonifico bancario, in seguito all’apposita domanda direttamente presso l’amministrazione regionale.