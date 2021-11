Il 2022 sarà l'annuo degli automobilisti e delle quattro ruote. Il bollo auto sarà cancellato e sarà possibile ottenere un bonus da 6.000 euro per la macchina. Il futuro sarà, senza dubbio, caratterizzato dall'impatto zero e si dovrà passare anche dai motori per riuscire ad abbassare le emissioni pericolose per l'ambiente.

Quanti acquisteranno un veicolo nuovo potranno beneficiare del bollo auto gratis - sostanzialmente è possibile affermare che per loro è stato cancellato - e sarà possibile beneficiare degli ecoincentivi statali (possiamo anche chiamarli bonus). Fin da adesso è possibile affermare che il nuovo anno sarà ricco di novità sul fronte delle automobili: l'obiettivo è quello di abbassare le emissioni e sicuramente uno dei segmenti sui quali si potrà intervenire in maniera massiccia è proprio quello dei motori. Sono molte le informazioni che i consumatori dovranno, per forza di cose, tenere sotto controllo: dalle detrazioni che arriveranno, a quelle che sono già previste per quanti acquistino una vettura ad impatto ridotto. I bonus da sfruttare all'ultimo momento, ma anche il bollo auto.

Bollo auto gratis: il 2022 sarà l'anno della verità!

Senza dubbio il 2022 sarà un anno molto importante, sia perché si spera che l'economia possa ripartire dopo la pandemia, sia perché dovranno essere necessariamente riorganizzate le politiche ambientali. In questi giorni, a Glasgow, si è discusso, alla Cop26, dello stop ai vari finanziamenti al carbone. Politici ed esperti hanno anche parlato della possibile riduzione delle emissioni in ogni settore: dalla vita sociale, all'industria. Ma anche nelle nostre automobili, quelle che utilizziamo tutti i giorni. In questo contesto si inseriscono gli incentivi per il mercato dell'auto, che dovranno essere sempre di più ad impatto ridotto. Gli automobilisti dovranno essere incentivati ad effettuare i cambiamenti del caso, anche grazie ad una tassazione favorevole (vedasi bollo auto).

Se nel 2022 nei propositi c'è anche quello di acquistare una nuova vettura, sarà importante tenere sotto controllo tutti i dettagli possibili. Primo tra tutti il bonus che si potrà ottenere nel momento in cui si sceglierà una macchina ad impatto zero: in altre parole, stiamo parlando di un veicolo elettrico o quanto meno ibrido. Gli incentivi li conosciamo già: si parte da uno stanziamento di 6.000 euro, che costituirà un vero e proprio bonus. E poi ci sarà la sospensione del pagamento del bollo auto per un tetto massimo di cinque anni. Proprio sul bollo auto è opportuno ricordare che essendo una tassa locale, le singole regioni hanno ampia discrezionalità, anche se è già certo che sia stato deciso di prevederne la sospensione per 60 mesi.

Bonus da 6.000 euro!

Una data di ripartenza per gli ecoincentivi statali è già stata fissata: il 27 ottobre 2021. E' stato disposto uno stanziamento del valore di 65 milioni di euro, che dovrebbe essere destinato esclusivamente per acquistare veicoli che siano inclusi nella fascia di emissioni comtrse tra o e 60 g/km di anidride carbonica. Come anticipato in precedenza l'obiettivo è quello di favorire il passaggio degli automobilisti a veicoli che inquinino di meno o che non inquinino affatto. Questa rivoluzione green, in alcuni paesi, avrebbe già preso piede, ma dovrà essere incentivata, nel corso dei prossimi anni, anche nelle nazioni che sono più industrializzate. Questa svolta green, comunque, dovrà avvicinarsi il più possibile alle esigenze dei cittadini e dei consumatori. I bonus per acquistare le automobili ci sono, ma occorre fare in fretta, perché sarebbero già in riserva.

Questo particolare bonus sarebbe riconosciuto anche a quanti abbiano intenzione di acquistare la propria vettura in leasing. L'importo erogato si differenzia a seconda della fascia di emissione della vettura che si andrà ad acquistare e per la presenza o meno di un mezzo da rottamare. Nel caso in cui si proceda con l'acquisto di un veicolo elettrico con emizzioni comprese tra 0-20 g/Km sarà riconosciuto un bonus del valore di 6.000 euro con rottamazione o di 4.000 euro nel caso in cui non ci sia la rottamazione. Nel caso in cui si dovesse acquistare un veicolo ibrido, con emissioni comprese tra 21-60 g/km sarà possibile ottenere un bonus dell'importo di 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.

Le regioni nelle quali non si paga il bollo auto!

Sono 18 le regioni in Italia nelle quali non si paga il bollo auto per i primi cinque anni. E' importante ricordare che questi 60 mesi partono dalla prima immatricolazione. Passati i cinque anni il bollo auto dovrà essere pagato in forma ridotta: l'importo sarà pari al 75% rispetto a quello che si sarebbe dovuto pagare per un veicolo a benzina.

Considerando che le regioni nelle quali il bollo auto non si paga per cinque anni sono 18, facciamo più in fretta ad elencare quelle che non hanno scelto questa soluzione. La prima è il Piemonte, dove quanti siano in possesso di una vettura elettrica godono dell'esenzione del pagamento del bollo auto per sempre. Stessa agevolazione vale anche per quanti abbiano un'auto euro 6 o superiore e quanti abbiano una vettura alimentata a gas metano o a gpl. Nel caso in cui ci siano dei veicoli a doppia alimentazione, i proprietari potranno godere dell'esenzione dal pagamento del bollo auto per i primi cinque anni.

La seconda regione è la Lombardia: anche qui i contribuenti sono esentati dal pagamento del bollo auto per sempre se hanno una vettura elettrica. La regione, inoltre, versa 90 euro di contributo a coloro che rottamano vecchie auto inquinanti e concede l’esenzione dal bollo auto per 3 anni a chi (al posto del vecchio mezzo) compra un’auto Euro 5 o 6, a benzina, bifuel o ibrida (benzina/elettrica).