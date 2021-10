[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Le notizie che riguardano la possibile eliminazione del bollo auto hanno suscitato notevole scalpore in questi ultimi mesi. Molte sono state le ideologie che si sono scontrate parlando di tale misura. Tuttavia, ora sembra essere ufficiale: nel 2021 diremo addio al bollo auto! Infatti, il Governo Draghi sta mettendo in campo numerose misure per agevolare i cittadini e consentire loro di non dover pagare tale tributo. Quindi cosa sta per accadere? Il 30 ottobre 2021 alcuni provvedimenti che prevedono l’eliminazione del bollo auto diventeranno a tutti gli effetti operativi. In che senso? Te lo spiego subito. Secondo il Decreto Sostegni, sarà necessario eliminare tutti i carichi pendenti, quindi anche quelli relativi al bollo auto, per alcune categorie di persone. Quindi non sarà per tutti, ma per i fortunati che non dovranno pagare il bollo è comunque un’ottima notizia! Ricordiamo che tutto ciò partirà dalla data del 30 ottobre 2021. In questo articolo andiamo ad indagare innanzitutto a cosa facciamo riferimento quando parliamo di bollo auto e, in seguito, vediamo chi sono i soggetti fortunati che potranno dire addio al bollo auto. Infine, andiamo a capire come ci si potrà muovere per i pagamenti del bollo una volta varate tali misure. Pronti via, iniziamo! Cos’è il Bollo Auto? Partiamo dal principio e andiamo a rispondere alla domanda relativa al cos’è tale tassa automobilistica. Si tratta di un tributo che deve essere pagato da tutti coloro che sono proprietari di un veicolo a motore. Dunque, tutti coloro che possiedono un veicolo a motore avranno l’obbligo di versare ogni anno la propria quota per il pagamento del bollo. È bene ricordare che tale tassa automobilistica viene pagata per qualsiasi veicolo a motore. Vale a dire che pagheranno il bollo sia i proprietari di autoveicoli sia i proprietari di motoveicoli. Tale tassa viene riscossa dalle Regioni e, nel caso delle province autonome, dalle province stesse. Ma come si calcola il bollo auto? È necessario capire bene in base a quali parametri viene calcolata tale tassa. Innanzitutto è bene sottolineare che esso si calcola in base alla potenza del veicolo, alla sua classe ambientale e al suo anno di immatricolazione. Dopo aver calcolato tali dati viene applicato un coefficiente (diverso da Regione a Regione). Infatti, non è impossibile che i proprietari di due veicoli identici, ma in diverse regioni, paghino una tassa automobilistica differente. Ma non è finita qui! C’è una categoria di veicoli che è da sempre esentata dal pagamento della tassa automobilistica. Stiamo parlando dei veicoli d’epoca. Infatti, tali mezzi sono esenti dal pagamento del bollo auto oppure hanno un pagamento agevolato. Chi può beneficiare della cancellazione del bollo auto ora? Veniamo ai giorni nostri, chi potrà dire finalmente addio al tanto odiato bollo auto? Come abbiamo sottolineato in precedenza, il Decreto Sostegni ha previsto l’eliminazione dei carichi pendenti. Tutto ciò è stato deciso dal premier Mario Draghi dopo pochi mesi di Presidenza del Consiglio. Tuttavia, non tutti i contribuenti potranno beneficiare di questa misura. Ma chi sono quelli che possono beneficiare dell’addio al bollo auto? Tutti i contribuenti che rientrano nei requisiti previsti per la Pace Fiscale. Si tratta di una misura spinta molto da Matteo Salvini con l’obiettivo di togliere all’Agenzia delle Entrate il compito di riscuotere crediti ormai inesigibili. Infatti, tale misura consente la cancellazione delle cartelle esattoriali. Ovviamente, anche in questo caso ci sono delle limitazioni. Infatti, tali cartelle devono essere al di sotto dei 5 mila euro e devono essere state notificate nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010. Quindi, tornando a noi, si parla di un vero e proprio condono legato al bollo auto, come Draghi ha sottolineato più volte. Ricorda: tale condono si applica per tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 30 mila euro. Diremo addio al bollo auto dal 30 ottobre 2021? Quindi, come abbiamo capito, per alcuni contribuenti è arrivato il momento tanto atteso di dire addio ai carichi pendenti relativi al bollo auto! In precedenza abbiamo sottolineato come i decreti attuativi rimandino ad un’unica data: il 30 ottobre 2021. Infatti, l’Agenzia delle Entrate dovrà, entro tale data, cancellare tutti i carichi pendenti relativi alla tassa automobilistica per quelle persone che rispettano i requisiti che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Ma tutto ciò quando ha avuto inizio? Se ci sforziamo a ricordare, il 20 agosto di questo stesso anno è stato creato un elenco relativo a tutti quei contribuenti che hanno diritto al condono relativo alla tassa automobilistica. Dunque, entro la data del 20 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e ha capito quali contribuenti possono beneficiare della cancellazione del bollo auto. Perché è avvenuto un doppio controllo? Perché è bene ricordare che tale condono si applica per tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 30 mila euro. Ma non è finita qui. Infatti, il Decreto Sostegni ha introdotto un rigido calendario delle scadenze. Entro il 15 novembre il concessionario che si occuperà dell’operazione della quale stiamo parlando, dovrà comunicare il rimborso che dovrà ricevere dal Ministero dell’Economia. Infatti, esso dovrà essere comunicato in quanto il debito del contribuente viene cancellato. No, non abbiamo finito ancora con le date. Entro il 30 novembre il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà il compito di inoltrare la lista di coloro che dovranno beneficiare della cancellazione delle cartelle esattoriali. In questo modo non ci si limita a rimuovere i carichi pendenti (compreso quello relativo al bollo auto), ma anche le loro voci in bilancio. Infine, ultima data che dobbiamo ricordare quando parliamo dell’addio al bollo auto è il 30 giugno 2022. Infatti, secondo quanto stabilito, il risarcimento per i concessionari dovrebbe avvenire in due rate: la prima entro il 2021 e la seconda entro e non oltre il 30 giugno 2022. Bollo auto: come capisco se è stato davvero cancellato? Ora che abbiamo capito tutto l’iter che i diversi organismi statali dovranno compiere per consentire ai cittadini di dire addio al bollo auto, cerchiamo di capire come sarà possibile verificare se tale cancellazione è avvenuta oppure no. Niente di complicato, ora ti spiego subito i vari step. Non dovrai fare altro che recare sul portale telematico dell’Agenzia delle Entrate. Una volta raggiunto il sito dedicato ci sarà la possibilità per il contribuente di verificare il proprio cassetto fiscale. In tale cassetto ricordiamo che sono contenute tutte le informazioni riguardo ai carichi pendenti. Di conseguenza, qui si potrà trovare una conferma dell’avvenuta cancellazione del bollo auto. Ricordiamo inoltre che, a partire dal 1° di ottobre 2021, per accedere a tutti i siti della Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate compresa, sarà necessario munirsi di SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria). Ovviamente, tutti coloro che non sono pratici di tecnologia non verranno tagliati fuori, anzi. Vi sarà sempre la possibilità di rivolgersi al CAF o al patronato. Le proroghe e le esenzioni regionali per il Bollo Auto Sono state numerose le regioni che hanno deciso di semplificare tutto questo iter ai loro cittadini. Alcune regioni italiane hanno optato per una proroga dei termini per il pagamento della tassa automobilistica. Stiamo parlando della Regione Campania, che mesi fa ha prorogato i pagamenti di gennaio 2021 fino alla fine del mese di maggio. Lo stesso ha fatto l’Emilia Romagna che ha spostato la scadenza del pagamento per tutti coloro che possiedono una moto al 31 luglio 2021 invece che al 30 giugno. Infine, ultima regione che ha prorogato la scadenza è il Veneto dove le scadenze sono slittate dal 1° settembre al 30 settembre 2021. Invece, altre regioni hanno optato direttamente per una cancellazione del Bollo Auto per alcune categorie di veicoli. In Lombardia sono state esentate dal pagamento tutte le imprese di trasporti. Nelle Marche tale agevolazione è stata indirizzata a tutti i proprietari di auto ibride. Invece, in Piemonte tutti i proprietari di auto dall’Euro 6 in poi sono stati esentati dal pagamento del bollo auto. Infine, in Sicilia sono stati esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 15.000 euro. Inoltre, risultavano esenti anche tutti coloro che possedevano un’auto di almeno 10 anni con potenza inferiore ai i 53kw. Come avviene il rimborso del Bollo Auto? Ultima delle domande che ci poniamo in questo articolo dedicato all’addio del bollo auto riguarda il suo rimborso. Infatti, come sarà possibile ottenere il rimborso del bollo auto? Cosa bisognerà fare? Come muoversi? Sono molti i dubbi che assillano i contribuenti da ormai alcuni mesi. Dunque, vediamo di dare una risposta quanto più accurata possibile. Iniziamo dal capire perché parliamo di rimborso. Infatti, fino ad ora ci siamo soffermati perlopiù sul condono previsto dal Decreto Sostegni per tutti coloro che avessero carichi pendenti relativi al bollo auto. Tuttavia, non parliamo solo di condono, ma anche di rimborso. Infatti, vi è una categoria di contribuenti che sarebbe stata esentata dal pagamento del bollo auto, eppure lo ha già pagato. Nei casi in cui tali contribuenti non dovessero essere obbligati a pagare tale bollo, hanno diritto ad un rimborso. Di chi stiamo parlando? Prendiamo in esame tutti i cittadini della Regione Lombardia. Infatti, tale regione, essendo stata una delle più colpite dalla pandemia e dalla crisi economica generata dal Covid-19, ha esentato il pagamento del bollo auto per tutti il 2020. Tale sussidio è stato previsto per tutti i professionisti che utilizzano l’auto per svolgere la loro attività lavorativa. Dunque, se tutti questi professionisti che potevano beneficiare dell’agevolazione hanno per errore pagato il bollo auto, hanno diritto ad ottenere un rimborso sulle somme precedentemente versate. Ovviamente, per poter accedere al rimborso sarà necessario che vengano rispettati alcuni requisiti, quali: Microimpresa;

Fatturato inferiore a 2 milioni;

Avere meno di dieci dipendenti;

Essere situati sul territorio della Regione Lombardia;

Essere iscritti al Registro delle Imprese.

