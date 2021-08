Un Agosto bollente per molti proprietari di automobili che potranno finalmente beneficiare della cancellazione del bollo auto, il provvedimento, ennesima novità nell'era Draghi, non è per tutti, ma almeno per ora rivolto ad ristretta di beneficiari.

Dal 20 agosto infatti il bollo auto verrà cancellato e si potrà in alcuni casi chiederne il rimborso, provvedimenti che comunque come vedremo in seguito variano da Regione a Regione.

Ci sarà infatti, la Lombardia che ha previsto sconti ed esenzioni per particolari categorie di lavoratori o Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto in cui sono ancora in vigore sospensioni del pagamento del bollo dovuti a provvedimenti presi per combattere la crisi economica causata dal Covid-19.

Entriamo nel cuore della novità e scopriamone i le novità.

Nell'era del Covid-19

Il biennio 2019 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica causata dal virus covid-19.

Come tutti sappiamo i danni economici e sociali sono stati importanti, le drastiche restrizioni hanno portato molti imprenditori e commercianti a dover abbassare la serranda e chiudere la propria attività, sono cresciuti i livelli di disoccupazione nonchè di povertà con molte famiglie che hanno abbassato di molto la propensione al consumo facendo i conti con la paura in molti casi di non arrivare a fine mese.

Famiglie di contribuenti preoccupate di non riuscire a sostenere quelle spese fisse che caratterizzano il mese come spesa, luce, gas, bollette e tasse varie, tra queste c'è anche il bollo auto.

Di poche settimane fa l'incredibile notizie, in alcuni casi, è possibile beneficiare della relativa cancellazione del bollo auto.

Nel video You tube tratto dal canale di Automobile.it una dettagliata video guida su come risparmiare fino al 10% sul pagamento del bollo oltre che ad informazioni su categorie esenti dal pagamento del bollo auto.

Le esenzioni sul pagamento del bollo auto si applicano sia per soggetti disabili, sia per le auto con specifiche motorizzazioni.

Sono numerose le agevolazioni sul bollo che le regioni mettono a disposizione degli automobilisti, per questo vi consiglio di controllare il sito dell'ACI per sapere se anche la vostra zona ha qualche particolare esenzione.

Entriamo quindi nel merito del provvedimento e vediamo chi sono i fortunati che non dovranno pagare il bollo auto o nel caso l'abbiano pagato potranno chiederne il rimborso.

Bollo auto: a breve la cancellazione degli arretrati

Con il decreto Sostegni-bis il governo ha ufficializzato la rottamazione di vecchie cartelle esattoriali .all'interno delle quali ci sono anche molti bolli auto non pagati.

I requisiti per poter usufruire della rottamazione fiscale sono

cartelle con un importo massimo di 5 mila euro riferite al periodo che va dal 2000 al 2010, potranno usufruire della rottamazione esattoriale contribuenti con un reddito inferiore ai 30.000 euro.

La cancellazione dei bolli non pagati avverrà in automatico, sarà infatti l'Agenzia delle Entrate a verificare tramite il codice fiscale dei contribuenti con vecchie pendenze sui bolli a cancellarli e comunicarne in tal senso l'esito alle Regioni (il bollo auto infatti è una tassa regionale), successivamente i contribuenti potranno controllare la propria posizione fiscale di rettamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Bollo Auto: la fortuna di abitare in Lombardia

Come già scritto il bollo auto è una tassa regionale, ciò significa che le singole Regioni sono libere di poter applicare al bollo auto sconti o particolari condizioni.

Eclatante da questo punto di vista l'iniziativa messa in campo dalla regione Lombardia che si articola in due punti:

sconto del 15% per tutti i cittadini proprietari di un automobile che decidono di pagare il bollo tramite domiciliazione bancaria;

per tutti i cittadini proprietari di un automobile che decidono di pagare il bollo tramite domiciliazione bancaria; rimborsi ed esenzioni per quanto riguarda il bollo auto rivolto a micro imprese regolarmente registrate presso il Registro Imprese sia per i veicoli a quattro ruote che per i ciclomotori.

Quest'ultimo provvedimento che va ad aggiungersi alla delibera già approvata il 7 giugno del 2021 che prevede la cancellazione del bollo auto per tutti i veicoli al trasporto di persone, di qualsiasi genere come taxi, autobus, pullman, macchine a noleggio.

Regione Lombardia che quindi non ha messo in campo sconti ed esenzioni del bollo auto in modo generalizzato, ma ha trasformato l’esenzione dal bollo auto in una forma di sostegno al reddito per tutte quelle categorie maggiormente danneggiate dalla crisi economica.

Il modello Lombardia potrebbe quindi chissà a breve essere adottato anche da altre regioni italiane.

Bollo auto: come ottenere i rimborsi in Lombardia

Se si è quindi tra i fortunati che rientrano nella platea dei residenti in Lombardia che hanno i requisiti per poter beneficiare del rimborso del bollo auto e bene sapere che questo non avverrà in automatico, ma sarà necessario presentare una domanda alla Regione Lombardia.

Nella domanda dovrà essere indicato l'IBAN sul quale voler ricevere il rimborso, nel caso non venisse indicato la Regione invierà presso la residenza del beneficiario un “bonifico di circolarità" che a sua volta potrà essere riscosso in contanti presso qualsiasi filiale di Banca Intesa.

E bene precisare che nel caso di rimborso tramite il bonifico di circolarità verranno sottratte dalla cifra spettante le spese di spedizione.

La domanda per ottenere il rimborso del bollo auto 2020 potrà essere inoltrata in due differenti modalità:

in modalità telematica , autenticandosi con SPID o CNS, accedendo sul sito della regione nell'Area Personale Tributi e seguendo la procedura;

, autenticandosi con SPID o CNS, accedendo sul sito della regione nell'Area Personale Tributi e seguendo la procedura; in alternativa si potrà compilare l'apposito modulo allegandolo alla documentazione richiesta per poi spedire il tutto via posta ordinaria o consegnato a mano presso gli uffici dell’ACI o della Regione.

La richiesta per l'ottenimento del rimborso per quanto riguarda il bollo auto potrà essere inoltrata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

L’eliminazione del superbollo e la riforma fiscale

Novità in vista anche per il superbollo la una maggiorazione sul normale bollo auto che normalmente pagano tutti i proprietari di un’auto indicati nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.). Per la precisione, si tratta di una tassa addizionale che varia a seconda della potenza e all’età del veicolo.

Superbollo introdotto per fronteggiare la crisi a fine 2011dal ex governo Berlusconi ed esteso con il governo Monti a tutti quegli autoveicoli con potenza superiore 185 kW.

Le commissioni Finanze di Camera e Senato stanno valutando la cancellazione del superbollo ritenuta una "microtassa" con costi di riscossione onerosi per lo Stato rispetto ai reali introiti.

La proposta però al momento non sembrerebbe essere stata accolta o comunque non è considerata una priorità da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco,

Niente bollo auto con auto elettriche, veicoli storici e Legge 104

Il governo Draghi si è da subito sostenitori di provvedimenti attenti al piano mondiale per sostenere l'ecocompatibilità e combattere inquinamento e i livelli di CO2.

Tra i vari provvedimenti compatibili a questa linea di pensiero il governo ha quindi previsto una esenzione del bollo per cinque anni rivolta a tutti coloro che decidessero di acquistare auto elettriche e ibride, o comunque a bassa emissione di CO2, provvedimento questo valido in tutta Italia.

Provvedimento simile legato alle norme anti inquinamento che però va verificate da regione a regione è quello che prevede una esenzione fino a tre anni dalla data di immatricolazione per le auto ibride.

Altra categoria esente dal pagamento del bollo auto sono i disabili, titolari di legge 104 e relativi accompagnatori.

Esclusi dall'onere del pagamento del bollo auto anche i proprietari di auto storiche, definite tali nel momento in cui il veicolo abbia almeno trent'anni di età dalla data di immatricolazione. Mel momento in cui invece il veicolo avesse una età superiore a vent'anni, ma inferiore a trent'anni è previsto una sconto del 50% per il pagamento del bollo auto previa iscrizione al registro dei veicoli storici.

Tre Regioni in cui il bollo auto 2021 è sospeso, ma ancora per poco

Il biennio 2019-2020 caratterizzato dalla crisi pandemica dovuta al covid-19 e che ha indubbiamente messo in ginocchio gran parte dell'economia italiana ha portato regioni e governo a mettere in campo un piano di bonus ed incentivi a sostegno delle famiglie e dei cittadini maggiormente in difficoltà.

Tra le varie delibere regionali c'è stata anche quella relativa alla sospensione del pagamento del bollo auto.

Nel 2021 grazie alla campagna vaccinale di massa ed al lavoro fatto dal Governo in questi ultimi tre anni le cose stanno lentamente migliorando, ciò sta inevitabilmente portando ad una revoca di diversi provvedimenti emergenziali, attualmente le uniche regioni in cui è rimasta ancora in vigore al sospensione del pagamento del bollo auto sono Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

Sospensione che scadrà il 31 luglio 2021con i cittadini residenti nelle regioni sopraelencate che avranno tempo fino al 2 agosto per mettersi in regola con il pagamento.

Unica regione che manterrà in vigore fino a fine 2021 la politica di sconti ed esenzioni per particolari categorie di lavoratori (autonomi o società con veicoli adibiti al trasporto di persone) è la Lombardia.

A fine anno torneremo comunque a tirare le somme e nell'ipotesi che nessuno si augura, in cui l'emergenza Covid-19 ed i contagi dovrebbero ricominciare ad aumentare portando un nuovo aggravio della situazione si potrebbe pensare a nuove esenzioni e sospensioni del pagamento del bollo auto per il 2021.