Il Bollo Auto verrà cancellato a partire dal 31 ottobre, questa è il provvedimento inserito da Mario Draghi nel decreto Sostegni-bis che prevede la rottamazione della tassa di possesso automobilistica oltre che di altre imposte come tari, Imu, etc. per cartelle esattoriali inferiori a 5mila euro per situazioni riferite al decennio compreso tra il 2000 e il 31 dicembre 2021, tutti i dettagli nell'articolo che segue.

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

Notizia bomba dal 31 ottobre niente più Bollo Auto.

La tassa più vecchia di vecchia di tutto il settore auto sta per essere cancellata ed è tutto vero, certo non sarà così per tutti, ma molti contribuenti italiani potranno beneficiare di questo nuovo provvedimento già a partire da fine ottobre grazie all'attuazione di alcuni decreti esecutivi che ne consentono l'esenzione.

Il pagamento del bollo auto è una delle imposte più odiate dagli italiani, rivolta a chiunque possieda un automobile, proprio per questo tutti gli anni si generano polemiche e dibattiti pubblici e politici.

Non sarà quindi una cancellazione generalizzata, ma saranno ancora molti a dover pagare tassa di possesso sulle automobili.

Il decreto chiave che prevede la cancellazione di alcuni carichi pendenti, compreso il Bollo Auto è Sostegni-bis, ufficializzato diversi mesi fa dal governo Draghi.

Decreto che tra i molti punti prevede diciamo una rottamazione, uno stralcio di quei debiti e multe non pagate fino ad un massimo di 5.000 euro.

La data del 31 ottobre resta importante perchè definisce la data ufficiale in cui comincerà la cancellazione dei debiti - compreso il Bollo Auto in molti potranno dire addio a questa "antipatica" tassa.

Nei paragrafi che seguiranno faremo chiarezza su come si può beneficiare di questa cancellazione oltre che a fare il punto sulle decisioni prese in autonomia da Comuni e Regioni riguardanti l'esenzione del bollo, la possibilità di rateizzare il pagamento di questa tassa, possibili sospensioni causate dall'emergenza Covid-19, in modo da non avere più alcun dubbio, sul se, come e quando pagare.

Per chi fosse interessato al tema può vedere questo interessante video tratto dal canale You tube Automobile.it in cui viene trattato l'argomento Bollo Auto nel dettaglio.

Bollo Auto: il 31 ottobre scatta ufficialmente l'annullamento di tutti i debiti

Il provvedimento che prevede la cancellazione del Bollo Auto insieme ad altri tributi e sanzioni come Imu, Tari, multe dovute a infrazioni stradali non pagate del decennio va dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010 è stato varato dal Governo con a capo Mario Draghi.

Il 31 ottobre è una data importante poichè scatta il decreto attuativo che rende esecutivi i provvedimenti di cancellazione, insomma una vera e propria sanatoria voluta anche per risollevare economicamente parte della popolazione danneggiata dall'emergenza pandemica.

Per chi soddisfa determinati requisiti che andrò a specificare nel proseguo dell'articolo, a partire dal 31 ottobre 2021 potrà considerare tutti i debiti contratti con lo Stato annullati.

Certo le sanatorie creano sempre polemiche tra la popolazione soprattutto da parte di chi le tasse le ha sempre pagate e se consideriamo il punto di vista etico una sanatoria è sempre da condannare, ma forse in questo particolare periodo la potremmo definire più che giusta necessaria.

Bollo Auto: in cosa consiste?

Prima di andare avanti con l'articolo facciamo chiarezza per quei pochi che non ancora dovesserlo conoscere cosa si intende precisamente per bollo auto.

Il Bollo Auto è una tassa di possesso sulle automobili e veicoli a motore.

In altre parole chiunque risulti proprietario di un mezzo a motore, automobile, camion, etc. avrà l'onere di pagare questa imposta annualmente sia se il mezzo risulterà marciante sia in caso di non utilizzo.

L'imposta è legata ad ogni singolo veicolo, quindi se si dovesse essere proprietari per esempio di due automobili e un motoveicolo i bolli da pagare saranno tre, la competenza per quanto riguarda il pagamento spetta alle Regioni.

L'importo del Bollo auto è variabile, dipenderà dalla potenza oltre che dalla classe ambientale e dall'anno di immatricolazione del veicolo in questione, inoltre a parità di parametri in alcune Regioni potrà risultare più oneroso che in altre.

Da sottolineare come ormai da anni per alcune particolari categorie come le auto ed i veicoli storici lo Stato ha previsto un esenzione parziale o totale del Bollo auto.

Bollo Auto cancellato: tutti i requisiti necessari per non pagarlo

Come già scritto in precedenza la sanatoria che prevede la cancellazione del Bollo Auto e di altre imposte è stata introdotta nel Decreto Sostegni-bis approvato dal governo Draghi, non è stato semplice, ma alla fine questo stralcio esattoriale è stato approvato, ma a determinate condizioni.

Le cartelle che potranno essere rottamate non dovranno superare complessivamente i 5.000 euro e dovranno essere riferite al decennio che va 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, non è finita qui poichè per poter beneficiare di questa rottamazione si dovrà avere un reddito (riferito all'anno 2019) che non superi i 30mila euro.

Una comunicazione avanzata dall'Agenzia delle Entrata ci ha tenuto a precisare come i 5.000 prevista dal requisito siano da intendersi su una singola cartella.

Facciamo un esempio pratico per chiarire quest' ultimo aspetto, nel caso un contribuente con un ISEE nel 2019 inferiore a 30mila euro, avesse ricevuto due cartelle esattoriali risalenti a fatti accaduti nelle date comprese tra il 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 dell' importo rispettivamente di 4mila euro e 3mila euro, si avrebbe diritto alla cancellazione dell'intero debito poichè nessuna delle due cartelle supera la quota di 5mila euro.

Bollo Auto: è corsa al rimborso

La sanatoria in atto del quale abbiamo parlato nei paragrafi precedenti che permette la cancellazione dei debiti contratti con il mancato pagamento del Bollo Auto non rappresenta comunque il solo modo per poter evitare questa imposta.

E' il caso infatti di molti dei cittadini residenti in Lombardia travolti nel biennio 2019-20 dall'emergenza Covid-19, ebbene la Regione ha deciso per un esonero del pagamento relativo al Bollo Auto per il 2020 destinato a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa servendosi di un automobile.

Ma non è finita qui, la regione Lombardia infatti ha previsto anche il rimborso per tutti coloro che hanno onorato il pagamento del Bollo Auto nel 2020 precedentemente all'uscita del provvedimento, questo a fatto sì che scattasse una vera e propria corsa al rimborso.

I requisiti richiesti dalla Regione per poter beneficiare di tale provvedimento sono:

avere la residenza nella regione Lombardia;

nella regione Lombardia; avere l' iscrizione al Registro delle Imprese regionale;

regionale; avere un’impresa con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e con un massimo di 10 dipendenti.

Cancellare il Bollo Auto nel 2020 è stata una decisione presa per risollevare le sorti di tanti piccoli imprenditori andati in crisi con la pandemia a causa delle numerose restrizioni e lock-down imposti dal Governo per cercare di limitare i contagi.

Bollo Auto 2021: legge 104 chi è esente

Continuando a scrivere di categorie per le quali è prevista l'esenzione del Bollo Auto dobbiamo ricordare gli invalidi ai sensi di legge 104, categoria che oltre all'esenzione della tassa automobilistica può beneficiare di altre numerose agevolazioni fiscali.

Per chi fosse interessato al tema può consultare un mio articolo scritto di recente cliccando qui.

Le categorie disabili che potranno non pagare il Bollo Auto sono:

non vedenti, ipovedenti e sordi;

disabili che riportano un handicap mentale in possesso di una indennità di accompagnamento;

disabili che hanno serie difficolta ne deambulare con ridottissime capacità motorie;

disabili affetti da pluriamputazioni.

Oltre a rientrare in queste categorie i disabili che vorranno usufruire di tale agevolazione dovranno inoltre presentare presso gli enti competenti la documentazione che attesti il proprio stato di invalidità attenendosi alle condizioni previste dalla legge.

E' bene sottolineare che il soggetto invalido ai sensi di legge 104 se a carico di un familiare, non deve avere un reddito annuale superiore a 2.841,00 euro.

Nel caso invece di disabili fino a 24 anni di età il reddito non dovrà essere maggiore di 4.000,00 euro dal 1° Gennaio 2019.

Bollo Auto 2021: i provvedimenti regionali

In molte le Regioni che con provvedimenti di vario genere hanno imitato l'esempio della Lombardia, cancellando o sospendendo il pagamento del Bollo Auto nel biennio caratterizzato dal Covid-19.

E' il caso del Veneto che ha fatto rimandato al 30 settembre i termini di pagamento del Bollo Auto per quei versamenti che andavano in scadenza precedentemente al 1° settembre 2021.

Anche la Campania sulla stessa scia che ha pensato di far slittare al 31 maggio i pagamenti in scadenza prima del 19 gennaio 2021.

Nelle Marche hanno deciso per una esenzione rivolta a tutti i proprietari di veicoli a motorizzazione ibrida.

Il Superbollo sta per essere cancellato

E' di pochi giorni fa la notizia in cui il governo si impegna a cancellare definitivamente micro-tasse e balzelli che infastidiscono il cittadino, tra queste è presente il Superbollo.

Il Superbollo è una maggiorazione per il bollo delle vetture di lusso introdotta nell'anno 2011 con l'articolo 23 del Decreto Salva Italia.

La promessa non è del tutto nuova, ma questa volta esiste un testo di riferimento all'interno della legge delega di riforma del fisco.

I dettagli di questo intervento saranno definiti nell'ambito della delega, questo significa che l'approvazione sarà prevista tra alcuni mesi.

Tra i tributi per i quali è prevista la cancellazione oltre al già citato superbollo, ci sono la mini tassa pr il rilascio dl passaporto all'imposta sugli intrattenimenti.

L'operazione vale circa 250 milioni per il gettito che lo Stato dovrà recuperare in qualche modo che ad oggi non ancora è dato conoscersi.