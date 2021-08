Bollo auto cancellato. Vediamo chi potrà non più pagare questa tassa per opera del Governo guidato da Mario Draghi. A partire dal 20 agosto prenderà il via una procedura che consentirà di avviare uno stop al pagamento del bollo auto. Vediamo chi sono i fortunati. E vediamo a chi arrivano i rimborsi.

Bollo auto cancellato. Stop a questa odiosa tassa per tanti italiani da parte del Governo guidato da Mario Draghi.

A partire dal 20 agosto prenderà il via una procedura che consentirà di avviare uno stop al pagamento del bollo auto. Ci sono anche decisioni poi da parte delle Regioni, su tutte la Lombardia, che hanno previsto un rimborso del bollo a chi fa della propria auto o del proprio mezzo di trasporto uno strumento con il quale si lavora.

Facciamo il punto della situazione sul Bollo Auto analizzando anche le esenzioni di carattere nazionale.

Bollo auto, cosa cambia da qui alla fine del 2021

Dal 20 agosto prende ufficialmente il via un processo che portetà allo stop del pagamento del bollo auto per tanti cittadini. Va subito fatta una precisazione però: non si tratta di una misura universale rivolta a tutti gli automobilisti.

Vediamo chi sono i cittadini che vedranno cancellato il loro bollo auto con evidente e comprensibile rabbia di chi ha sempre pagato questa imposta che è di certo tra le meno amate nel nostro paese.

Chi non ha effettuato il pagamento di cartelle nel periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per cifre che non superano i 5.000 euro potrà non effettuare il pagamento per quel periodo. Con decorrenza 20 agosto 2021 verranno avviate le notifiche di cancellazione di questi pagamenti del Bollo Auto.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di mini-condono. La misura al tempo dell'approvazione aveva creato non pochi problemi nella maggioranza che sostiene il Governo guidato dall'ex numero 1 della Banca Centrale Europea. Poi venne trovata una sintesi legata alla cifra e al periodo che è stata in grado di soddisfare tutte le anime che fanno parte della variegata maggioranza di Governo che sostiene Draghi.

Stop al Bollo Auto: che cosa prevede la norma

La norma contenuta nel Decreto firmato dall'esecutivo Draghi afferma uno stop al pagamento del Bollo Auto per tutte le cartelle che abbiano un valore complessivo sotto ai 5.000 euro. Nel periodo dal 2000 al 2010.

Viste le forti polemiche tra le tante anime della maggioranza si è decisa questa sorta di stralcio di tante posizioni pendenti che riguarda tante tasse e tra queste anche il Bollo Auto.

Ma oltre ai limiti citati in precedenza la norma viene applicata sia a persone giuridiche che a persone fisiche che devono avere un reddito riferito al 2019 che non deve essere superiore ai 30.000 euro complessivi.

La norma da applicare che conterrà la cancellazione è contenuta un un Decreto del Ministero dell'Economia e dal 20 agosto si vedrà partire questa procedura.

Bollo auto cancellato: che cosa farà l'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate esaminerà i dati fiscali dei contribuenti che avevano debiti nel periodo precedentemente indicato. Verranno effettuate tutte le verifiche del caso e si arriverà alla cancellazione e alla eliminazione di tante posizioni pendenti.

Di persone che non hanno versato la loro quota del Bollo Auto e che ora in virtù di questa sanatoria possono vedere chiusa quella pagina in maniera definitiva senza dovere pagare queste quote. E sanzioni.

Naturalmente l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli capillari sulla soglia di 30.000 euro riferita al 2019 di cui abbiamo parlato in precedenza. Le previsioni indicano che questa procedura di verifica dovrebbe terminare entro il prossimo ottobre.

Da qui poi partiranno le comunicazioni agli enti che dovevano ricevere questo credito del fatto che le quote sono state cancellate e quindi non più da versare.

Bollo Auto cancellato, la comunicazione agli interessati

La domanda che ora tanti automobilisti si stanno ponendo è la seguente? Come verrà comunicato alle persone che rientrano in questa sanatoria il fatto di non dovere più versare queste quote non pagate? Come si fa a sapere se si rientra e si ha diritto a non pagare più?

Su questo al momento la situazione è ancora incerta: nel Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia dello scorso mese di luglio non si fa riferimento a questa situazione. Non è indicato nel dettaglio quale sarà la procedura che verrà seguita. Con ogni probabilità la situazione verrà definita nei prossimi mesi.

Non è pero da escludere che ci sia anche solo una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate all'Ente creditore, ovvero la Regione in cui avrebbe dovuto pagare il Bollo quell'automobilista che invece avrà il beneficio della situazione. Il Bollo Auto, infatti va sempre ricordato, è una tassa che si paga alla Regione.

Quindi le Regioni avranno in diretta dall'Agenzia delle Entrate questa comunicazione di cancellazione del Bollo Auto. Per l'Automobilista al momento, ma non è da escludere che la situazione possa mutare nei prossimi mesi, al momento non rimarrebbe che andare a controllare la propria posizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Bollo auto cancellato, dove andare a vedere sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Chi ha intenzione di andare a controllare la propria posizione e vedere se rientra tra le persone che possono beneficiare di questa sanatoria, può seguire la seguente procedura.

Visto che non sarebbe previsto alcun tipo di comunicazione personale da parte dell'Agenzia delle Entrate agli automobilisti, si può andare nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, accessibile a questo link. Si deve poi andare nella sezione Avvisi.

Alla voce "Rottamazione-ter”e/o “Saldo e stralcio” si possono trovare tutte le pendenze dall'inizio del 2000 e gino alla fine del 2010 per le quali è stata prevista la cancellazione. Questa situazione dovrebbe essere consultabile dai contribuenti a partire dal mese di ottobre.

In questa maniera si può sapere se si è rientrati tra le persone che possono godere di questa cancellazione definitiva del pagamento dell'imposta.

Bollo auto, l'esempio della Regione Lombardia

In questi mesi caratterizzati dalla pandemia, tante Regioni italiane con l'obiettivo di alleggerire la tassazione per i propri cittadini hanno optato per differimenti del pagamento del Bollo Auto.

In altri casi si è optato per la cancellazione vera e propria dell'imposta anche se ovviamente non per tutti. Ma sono state decisioni prese per cercare di aiutare diverse categorie economiche in particolare difficoltà per ragioni legate alla pandemia.

Ora la stessa Lombardia ha deciso di attivare una misura per aiutare alcune categorie di lavoratori come ad esempio gli agenti e gli intermediari di commercio che hanno avuto grandissime difficoltà a lavorare in questi mesi. Un settore messo in ginocchio dallo stop forzato di tante attività, dalla situazione generale che ha portato al blocco di molte realtà per cercare di contenere i contagi.

Bollo Auto, la Lombardia lo cancella per il 2020 per gli agenti di commercio

La Regione Lombardia quindi, alla luce di questa situazione di grande difficoltà per il settore ha deciso di rimborsare il pagamento del Bollo relativo al 2020 per gli intermediari di commercio.

Ovvero categorie che hanno visto una limitazione pesante della propria attività legata al divieto di circolazione esistente. La Regione Lombardia ha quindi preso la decisione di rimborsare ai contribuenti le somme che erano state pagate già per il 2020 come misura di forte sostegno e vicinanza alla categoria.

La restituzione del denaro pagato verrà effettuata attraverso lo strumento di un bonifico bancario. Il rimborso potranno riceverlo le seguenti categorie di persone: le microimprese iscritte al Registro delle Imprese. E la misura vale per ogni tipo di veicolo, che si tratti di mezzi a quattro ruote oppure si tratti di motorini o ciclomotori.

La stessa Regione Lombardia aveva già sospeso il pagamento del Bollo Auto e cancellato il pagamento dell'imposta per diverse altre categorie che fanno della strada e dei mezzi di trasporto la loro base. In questo caso a non pagare il Bollo sono autobus, taxi e mezzi a noleggio che si occupano in varie forme del trasporto delle persone.

Bollo Auto, le agevolazioni in caso di domiciliazione bancaria

La Regione Lombardia è sempre stata all'avanguardia in tema di Bollo Auto. Sono state ideate diverse agevolazioni nel corso della pandemia per agevolare le persone. Come ad esempio è stata presa l'agevolazione valida per tutte le persone che devono pagare un bollo auto di usufuire di un 15% dello sconto sulla tassa di possesso di un mezzo auto. Il beneficio è stato applicato a tutti, senza indicatori Isee o altri limiti.

Basta solo esercitare una opzione, quella di pagare il Bollo con la domiciliazione bancaria. Solo per questa scelta viene effettuato uno sconto del 15%.

La misura è di indubbio vantaggio per il cittadino che ha praticamente uno sconto sulla sua quota annuale e non corre il rischio nemmeno di dimenticarsi o dovere pagare more visto che l'addebito viene fatto in maniera automatica. Questa norma può essere richiesta dai cittadini che hanno la residenza in Lombardia e sono proprietari di uno o più veicoli. Possono godere del beneficio anche le persone giuridiche.

La domanda va effettuata presso la Regione Lombardia. La stessa misura poi è stata attuata dalla Regione Campania: lo sconto per chi effettua la scelta della domiciliazione bancaria è del 10%.

Nei mesi scorsi anche altre Regioni come Piemonte, Emilia Romagna e Veneto hanno preso provvedimenti di sospensione e di pagamento posticipato del Bollo Auto.

Bollo Auto, ecco chi ha diritto alle esenzioni nazionali

Ci sono poi alcune categorie di persone e categorie di mezzi che hanno diritto a non pagare il Bollo Auto.

Ecco le esenzioni nazionali che sono previste dalla legge. Per quel che riguarda le persone, non pagano il Bollo Auto persone disabili, non vedenti o sordi. Naturalmente servono certificazioni mediche. Non pagano nemmeno pluriamputati e i disabili mentali e psichici.

Per quel che riguarda le auto. Non pagano il Bollo Auto le autovetture elettriche, in alcune Regioni italiane questa esenzione vale per tuttta la durata della vita dell'auto mentre per altre vale per 5 anni dal momento dell'immatricolazione. Esenzioni sono previste anche per le auto storiche che hanno più di 30 anni.