Una novità introdotta dal Decreto Sostegni bis stavolta potrebbe riguardare il bollo auto. Il Governo Draghi stavolta ci concede una bella notizia ed una ventata di aria fresca in questo periodo di crisi. Sembrerebbe che il governo abbia intenzione di intrudurre una sorta "pace fiscale" e di concederci, dunque, degli sconti e addirittura alcuni rimborsi.

In questo periodo di pandemia la crisi ha colpito un po' tutti e tutte le famiglia sembrano essere in difficoltà in questo momento. La disoccupazione dilangante, soprattutto tra i giovani, non lascia ben sperare per il futuro. Le coppie che vorrebbero creare una famiglia e contrarre matrimonio non lo fanno a causa della pandemia o della mancanza di lavoro.

Il Decreto Sostegni bis sta introducendo molte belle novità che potrebbero far risparmiare tantissimi italiani in difficoltà economiche, come la cancellazione del bollo auto o lo stop alle cartelle esattoriali fino ad aprile 2022.

Cosa succederà, dunque? Verrà cancellato? Verrà rimborsato? Cerchiamo di rispondere a tutte le domande.

Il Decreto Sostegni bis, più soldi nelle tasche degli italiani

Sembrerebbe che il Governo attraverso il Decreto Sostegni bis voglia far risparmiare tantissimi italiani in difficoltà economiche a causa del Covid. E non c'è da meravigliarsi, poichè è chiaro che la pandemia ha segnato l'economia più di quanto lo era già.

Danni causati all'occupazione, specialmente quella giovanile, disuguaglianze di genere nei trattamenti economici e calo delle nascite sono solo alcune delle piaghe porte dal Covid 19.

Attraverso il Decreto Sostegni bis, così come molti altri provvedimenti attuati dal Governo Draghi, hanno come finalità la ripresa economica di questo paese. E' proprio grazie alla competenza e l'autorevolezza a livello internazionale del nostro Presidente Mario Draghi che molti provvedimenti sono stati presi in considerazione a livello europeo.

Basti pensare all'approvazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o al Recovery Fund che ci ha permesso di accedere ad una sostanziosa somma che si spera porterà il nostro paese alla tanta agognata ripresa economica.

Bollo auto cancellato? Cosa succede

A partire dal 20 agosto 2021 si potrebbe assistere alla cancellazione del bollo auto. Il Ministro delle finanze sta pensando di adottare un decreto attuativo per cancellare finalmente il debito del bollo auto attraverso la cencellazione delle cartelle esattoriali.

Infatti, per tutti coloro che nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 non avessero pagato il debito del bollo auto, questo verrebbe cancellato.

In particolare, le cartelle esattoriali emesse tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 verranno cancellate, a patto che siano inferiori a 5 mila euro. Il debito viene calcolato a partire dalla notifica della cartella esattoriale fino al 23 marzo 2021 ed è compreso di interessi e sanzioni.

Tutte le persone e le imprese che hanno dichiarato per l'anno fiscale 2019 un reddito non superiore a 30 mila euro spetterà questo condono.

In linea di massima, dovrebbero essere 60 milioni le cartelle esattoriali ad essere stralciate, per un totale complessivo di circa 1 miliardo di euro per il 2020 e 1 miliardo di euro per il 2021.

L’ipotesi è ancora allo studio, ma se venisse applicata si tradurrebbe in un grosso vantaggio per chi non ha pagato bollo auto e multe negli ultimi anni. A patto, tuttavia, che la cifra non superi i 5mila euro.

Se vi sembra una novità questa, non è così. Anche l'ex governo Conte aveva contribuito alla cancellazione del bollo auto per i debiti pendenti tra gli anni 2000 e 2010 fino ad un importo di mille euro. Ma essendo questa misura ancora in ipotesi bisogna riuscire a trovare la maggioranza per la sua approvazione.

Bollo auto, a chi spetterebbe la cancellazione del debito

Per riuscire ad ottenere la cancellazione del bollo auto e lo stralcio delle cartelle esattoriale bisogna aspettare l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che il 20 agosto comincerà ad effettuare i dovuti controlli e sarà la stessa che a novembre comincerà a comunicare i codici fiscali dei contribuenti con debiti del bollo auto non pagato.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'entuale importo non dovuto alla Regione di competenza e, quindi, il condono del debito. Essendo il bollo auto una tassa regionale sarà la stessa Regione di competenza a conformarsi alla decisione presa dal Governo e alla verifica comunicata dall'Agenzia delle Entrate.

Quali sono, invece, le categorie esenti al pagamento del bollo auto? Ovviamente non tutti devono pagare il bollo auto, ma ci sono alcune categorie di persone che vengono esentate dal pagamento del debito.

Ricordiamo che il pagamento del bollo auto è di competenza della Regione di competenza e che per verificare la propria situazione basterebbe collegarsi sul sito dell'ACI, immettere il numero di targa ed il tipo di veicolo e verificare l'impoto dovuto.

Le categorie esenti al pagamento del bollo auto sono:

i soggetti disabili;

le auto eco-friendly;

le auto d'epoca (con più di 30 anni).

Inoltre, il condono del debito spetterebbe alle seguenti categorie di veicoli:

Vetture di proprietà di Onlus e assocazioni di volontariato;

Autovetture sino a 53 kW di proprietà di persone con un reddito annuo inferiore ai 15mila euro;

Auto immatricolata da più di 10 anni.

Comunque sia, il pagamento del bollo auto aveva subito una sospensione al 30 novembre 2020, esclusivamente per tutti quei bolli in scadenza a partire dal 8 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

Bollo auto, le Regioni che avevano sospeso il bollo auto

Il pagamento del bollo auto, come abbiamo già anticipato è di competenza delle Regioni, quindi ogni Regione aveva già stabilito la sospensione e la proroga del bollo auto in attesa del provvedimento del governo in merito.

Ecco, allora, le regioni che avevano sospeso già nel 2020 il pagamento del bollo auto:

Toscana , se il bollo auto doveva essere pagato entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio: il pagamento entro il 30 giugno 2020;

, se il bollo auto doveva essere pagato entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio: il pagamento entro il 30 giugno 2020; Campania, se il bollo auto doveva essere pagato entro il 24 marzo al 31 maggio: il pagamento entro il 30 giugno 2020;

se il bollo auto doveva essere pagato entro il 24 marzo al 31 maggio: il pagamento entro il 30 giugno 2020; Emilia Romagna , se bollo auto doveva essere pagato entro marzo e aprile: il pagamento entro il 30 giugno 2020;

, se bollo auto doveva essere pagato entro marzo e aprile: il pagamento entro il 30 giugno 2020; Lombardia , se bollo auto doveva essere pagato entro l'8 marzo 2020 e il 31maggio 2020: il pagamento entro il 30 giugno 2020;

, se bollo auto doveva essere pagato entro l'8 marzo 2020 e il 31maggio 2020: il pagamento entro il 30 giugno 2020; Lazio , se bollo auto doveva essere pagato entro il 3 marzo e il 31 maggio 2020: il pagamento entro il 30 giugno 2020;

, se bollo auto doveva essere pagato entro il 3 marzo e il 31 maggio 2020: il pagamento entro il 30 giugno 2020; Piemonte, se il bollo auto doveva essere pagato entro marzo, aprile e maggio: pagamento entro il 30 giugno 2020.

Bollo auto, dove verrà cancellato

Le buone nuove arrivano dalla Regione Lombardia. Sembrerebbe, infatti, che tutti coloro che abbiano la residenza in Lombardia siano esentati al pagamento del bollo. Ma attenzione, non tutti. Solamente le vetture con conducente, questo vuol dire che sono esentati al pagamento del bollo auto i taxi, gli autobus turistici, auto a noleggio e vetture simili, a patto che abbiano un conducente.

Quindi, tutte le vetture con conducente, di proprietà di imprese, che svolgono attività di trasporto passeggeri sono esentati per tutto il 2021 al pagamento del bollo auto.

La Regione Lombardia ha, inoltre, specificato che non bisogna presentare nessuna domanda per avere accesso al condono, ma che questo avverrà in automatico e si aggiungerà alle altre agevolazioni fiscali che la Regione Lombardia aveva già previsto nel 2020.

Anche la Regione Emilia Romagna sembra che arriverà la sospensione del pagamento del bollo auto.

La Regione Emilia Romagna ha deciso di sospendere il bollo auto in scadenza fra il 1° aprile 2021 e il 31 maggio 2021 e di prorogare questa sospensone fino al 31 luglio 2021. Tuttavia, saranno tenuti al pagamento del bollo auto a partire da 2 agosto 2021.

In questo caso però la sospensione riguarda quasi tutti: i proprietari di vetture private e di autocarri.

L'Assessore regionale, Paolo Calvano, ha spiegato:

Abbiamo deciso di adottare nuovamente questo provvedimento consapevoli delle difficoltà che tutti i nostri cittadini stanno vivendo a causa della pandemia. E come già in precedenza, abbiamo scelto di procrastinare una tassa di competenza regionale.

La Regione Piemonte ha emesso anche lei il provvedimento che sospende il pagamento del bollo auto fino al 31 luglio 2021. Per tutte quelle auto il cui bollo ha una scadenza riferita al mese di giugno 2021 saranno tenuto a pagarlo a partire dal 2 agosto 2021.

Ovviamente, a partire da 2 agosto 2021 non verranno applicate né interessi, né more.

Cosa ha deciso la Regione Sicilia

La Regione Sicilia non ha previsto la cancellazione del bollo, tuttavia sono ancora presenti alcune sospensioni riguardo ai pagamenti del bollo auto grazie alla Legge di Stabilità 2020-2022.

Anche la Regione Sicilia ha disposto con legge regionale, la Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020, la sospensione dei pagamenti per i bolli auto in scadenza a partire dal 8 marzo 2020 al 2 novembre 2020.

I suddetti pagamenti erano rimasti bloccati fino al 30 novembre 2020 e dovevano essere sbloccati entro il 30 dicembre 2020. Quindi, per quella data i contribuenti non erano tenuti al pagamento di more o interessi.

Ma attenzione, sono previste ulteriori agevolazioni per determinate categorie di eutovetture. Il sito retefineuropa.net ha specificato che:

Previste anche riduzioni ed esenzioni per quanto riguarda i veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o GPL, gas metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno e veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita. A queste categorie vanno aggiunte anche le esenzioni bollo auto del 2020.

Quindi, non sono previste cacellazioni, ma solo delle sospensioni che erano già presenti nell'anno 2020. I contribuenti, dunque, per l'anno 2021 dovranno pagare il bollo auto normalmente entro il 3 maggio prossimo, ma senza more e senza interessi.

Inoltre, sono previsti dei rimborsi ma solamente se si è pagato in eccesso o se si è effettuato un pagamento non dovuto.