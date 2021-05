[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

È un dato di fatto, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato una vera rivoluzione del modo di vivere e una crisi economica senza precedenti alla quale si sta cercando di reagire in tutti i modi. Molti gli aiuti economici varati dal Governo per cercare di ammortizzare i danni al portafoglio.

Ma a muoversi non è stato solo lo Stato. In questa direzione, anche le Regioni hanno adottato e continuano a mettere in atto provvedimenti e misure di sostegno a favore delle famiglie italiane ormai in evidente stato di difficoltà economica a causa della pandemia.

Tra questi provvedimenti, allo scopo di alleviare il carico per milioni di cittadini, spicca lo slittamento dei termini di pagamento e alcuni casi anche la cancellazione del bollo auto.

Scopriamo, pertanto, sulla base degli ultimi aggiornamenti quali automobilisti potranno usufruire del completo esonero dal pagamento dell’imposta e quali sono le misure adottate dalle Regioni in tale direzione.

Bollo auto, l’imposta per gli automobilisti

Prima di analizzare caso per caso le disposizioni normative emanate dalle Regioni ricordiamo in cosa consiste il bollo auto. Conosciuto anche con il nome di “tassa regionale automobilistica”, il bollo auto altro non è che un tributo regionale il cui pagamento spetta a tutti i proprietari di auto indicati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), a prescindere o meno dell’utilizzo del veicolo.

Per intenderci, tenuti al pagamento dell’imposta – la cui cifra varia in base alla potenza e dell’impatto ambientale del veicolo - sono tutti i contribuenti che vantano il semplice possesso del mezzo.

Proprio perché si tratta di una “tassa”, le Regioni hanno cercato di intervenire sul versamento adottando una serie di azioni al solo fine di aiutare le famiglie e i lavoratori messi già in ginocchio dalla crisi.

In questa prospettiva, molte sono le Regioni che hanno deciso di posticipare il pagamento del bollo auto, magari in attesa di tempi migliori, o di cancellarlo definitivamente.

Bollo auto, le regioni impongono lo stop

Il bollo auto è palesemente una delle imposte più odiate dagli italiani. Tuttavia, non è il Governo a fissarne le regole di attuazione e pagamento.

Tale compito spetta indistintamente a tutte le Regioni italiane e pertanto le modalità di pagamento del bollo auto potrebbero differire da un territorio all’altro. Tanto meno l’intervento dello Stato si è avuto in questo periodo di crisi scatenata dal Covid-19.

Ecco perché ogni Regione ha deciso di agire indisturbatamente per conto suo cercando di agevolare non solo le famiglie ma anche gli operatori commerciali optando per la proroga o il rinvio del pagamento del bollo auto.

Sin dall’inizio della pandemia la prima Regione italiana a prendere sul serio la necessità di intervenire sull’imposta è stata la Lombardia, seguita a ruota dal Piemonte, Emilia-Romagna e Campania.

Per i cittadini piemontesi il pagamento del bollo auto per i mesi di aprile, maggio e giugno slitta alla fine del mese di luglio 2021.

Tanto è stato sentenziato da una delibera di giunta regionale che pone l’attenzione verso un altro aspetto fondamentale: al 31 luglio il pagamento sarà esente da qualsiasi maggiorazione.

Anche la Campania estende ai suoi cittadini la possibilità di poter pagare in un secondo momento il bollo auto. La proroga, in questo caso, riguarda l’imposta che si sarebbe dovuta versare nel periodo che va dal 19 gennaio al 30 aprile 2021.

In questo caso, gli automobilisti dovranno provvedere al pagamento del bollo auto entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il 31 maggio 2021.

Più puntigliosa la Regione Emilia-Romagna. La proroga del pagamento al 31 luglio si estende a chi avrebbe dovuto versare il bollo auto nell’arco di tempo che va dal 1°aprile al 31 maggio 2021.

Poiché l’ultimo giorno del mese di luglio cade si sabato, il versamento potrà essere effettuato entro il secondo giorno del mese di agosto. Superato questo termine scattano le dovute sanzioni.

Ridotto, invece, è il termine a disposizione della Regione Veneto. I cittadini potranno decidere di pagare il bollo auto entro e non oltre il 30 giugno 2021. La proroga riguarda i pagamenti del bollo auto previsti dal 1° gennaio al 30 maggio 2021.

Tutte queste Regioni, in aggiunta, sono accomunate da un requisito molto importante. Nessun pagamento di interessi o mora è previsto se il pagamento del bollo auto rientra nel nuovo termine di pagamento fissato dagli enti territoriali.

Bollo auto: la Regione Lombardia applica uno sconto del 15%

Attenzione particolare merita l’intervento della Lombardia. La Regione della “Madonnina” è stata la prima in Italia, appena scoppiata la pandemia, a prendere dei provvedimenti sul bollo auto tanto nei confronti delle famiglie, quanto in quelli dei lavoratori colpiti duramente dalla crisi economica.

Meritevole di riguardo è la decisione di applicare uno sconto sul bollo auto, pari al 15%, esclusivamente ai cittadini che utilizzano come modalità di pagamento dell’imposta la domiciliazione bancaria.

Non solo, la stessa Regione Lombardia ha stabilito la totale esenzione del pagamento del bollo auto per tutti i proprietari di mezzi adibiti al trasporto pubblico delle persone.

Dunque, l’imposta non si pagherà per i taxi, gli autobus e i pullman. Insomma, una vera è propria cancellazione del bollo auto valevole per l’intero 2021.

Bollo auto, i provvedimenti delle altre Regioni

L’allungamento dei tempi di pagamento del bollo auto è argomento di discussione anche fra le diverse forze politiche. Infatti, sembrerebbero ancora non esserci interventi volti a prorogare il versamento dell’imposta in molte Regioni.

È il caso del Molise, dove nessun provvedimento di rinvio è stato adottato. Non solo, neppure sconti o altre soluzioni sono state proposte in tale direzione. C’è solo un’idea in merito fatta da Fratelli d’Italia che ancora non ha trovato attuazione.

Il partito di Giorgia Meloni, invece, sembra agire più concretamente in Toscana e Puglia. Qui alcuni consiglieri regionali hanno proposto di esentare dal pagamento del bollo auto tutti i residenti, almeno per quest’anno.

Sempre Fratelli d’Italia ha le idee ben chiare su come intervenire in Toscana. L’idea è quella di prorogare il pagamento del bollo auto adottando una serie di provvedimenti sulla scia di quelli attuati in Emilia-Romagna e Toscana.

Tuttavia, considerato il fatto che i provvedimenti di sospensione del bollo auto si sono succeduti più volte, non sono assolutamente da sottovalutare ulteriori dilazioni di pagamento per l’imposta.

Bollo auto, gli agenti di commercio chiedono l’esenzione

A far sentire la propria voce sul pagamento del bollo auto anche gli agenti di commercio.

La categoria di lavoratori, che utilizzano la propria vettura per l’espletamento della propria attività lavorativa, chiede l’esenzione dell’imposta.

Recentemente, una delle associazioni di categoria ha espresso il proprio malumore sulla questione. Stiamo parlando di Fnaarc.

Gli agenti – secondo quanto dichiarato dal presidente della Fnaarc Ascom Confcommercio di Padova e vicepresidente nazionale, Carlo Trevisan – sono un numero molto elevato in Veneto, circa 22 mila, 5 mila dei quali solo a Padova. I limiti agli spostamenti imposti dalla pandemia non hanno fatto altro che penalizzare la categoria.

I ricavi in discesa e i sostegni poco adeguati, unitamente all’incremento dei costi di mobilità, mettono a serio rischio l’attività lavorativa degli agenti.

Occorre, pertanto, un concreto aiuto da parte della Regione per favorire economicamente la mobilità della categoria, spingendo verso la totale cancellazione del bollo auto per gli agenti, almeno per tutto l’anno in corso.

Bollo auto, ecco chi non lo paga!

Tuttavia, già sono molti gli automobilistiche che possono evitare di calare le mani nelle tasche per pagare il bollo auto. Come previsto a livello nazionale, sono esentati dal pagamento i cittadini invalidi ai sensi della legge 104. A questi si uniscono anche i diversamente abili.

Ma non è tutto: nel 2021 anche chi ha comprato un auto ecologica è esentato dal pagamento del bollo auto. Stessa sorte per coloro che nell’arco di tempo che va dal 2019 al 2021 hanno provveduto ad immatricolare un auto elettrica.

Sempre tali soggetti potranno godere di sconti sulla propria Rc Auto. L’agevolazione, in questo caso, non toccherà a tutti nella stessa misura ma varierà in base a quanto stabilito dalla propria compagnia assicurativa.

Per gli sconti della Rc Auto, infatti, ci si dovrà rivolgere alla propria assicurazione mentre per chiedere e ottenere la totale esenzione dal bollo auto bisogna rivolgersi alle sedi dell’Automobile Club Italia presenti nel proprio territorio.