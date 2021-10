Lo spoiler del bollo auto cancellato era comparso già tempo fa, stravolgendo la pagina delle notizie di Google e conquistando l’attenzione di milioni di lettori. A distanza di un mese, sembra ripresentarsi facendo impazzire nuovamente il web, ma il titolo genera una certa confusione. Sebbene si parli di eliminarlo già dal 31 ottobre 2021, in realtà si tratta di tutto fuorché di un addio. Che ruolo ha l'Agenzia delle Entrate in tutto questo? Scopriamolo.

Bollo auto: stralcio cartelle fino a 5.000 euro, per chi?

Sebbene la notizia della cancellazione del bollo auto fosse ciò che milioni di automobilisti stavano aspettando, in realtà si tratta di un semplice stralcio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguardanti i bolli non pagati durante gli anni 2000-2010.

Una manovra di cui già tempo addietro avevamo sentito parlare e che permetterebbe al Fisco di recuperare buona parte dei debiti insoluti dei quali fanno parte:

Tari

Imu

Irpef

bollo auto e sanzioni relative

Procedendo con l’annullamento delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro e, quindi, applicando un mini condono fiscale, si favorirebbe 2 milioni e mezzo di contribuenti che, per un motivo o per un’altro, non hanno potuto adempiere al pagamento.

Inoltre, occorre precisare che il Decreto Sostegni bis ha deciso di riservare il beneficio soltanto alle persone fisiche e alle imprese che l’anno scorso hanno dichiarato un reddito inferiore a 30.000 euro, relativo al 2019.

Per terminare lo stralcio di questi debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 ottobre 2021 ma il bollo auto, per alcuni, continuerà ad esistere invece di essere eliminato.

Infatti, spiega ilgiornale.it:

“ Per rendere possibile una simile soluzione, il governo avrebbe dovuto emanare in fretta e furia una nuova legge così da far adeguare le Regioni, che hanno autonomia in materia”

Proprio partendo dal fatto che a regolarlo sono le Regioni, spetterebbe loro la scelta di una possibile riduzione ma non certo un’esenzione totale, prevista solo per alcuni aventi diritto e in base a precise condizioni.

Il video di Videomins approfondisce una voce di corridoio inerente alla possibile nascita di un bollo auto tutto europeo cui importo da pagare varierebbe in base ai kilometri percorsi:

Bollo auto: quando viene annullato il debito?

Il 31 ottobre 2021 rimane il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà risolvere la questione dei debiti fiscali.

Una buona notizia per coloro che sono in possesso di cartelle esattoriali che rientrano negli anni 2000-2010 ma anche per il Paese, che vedrà un risanamento economico non indifferente.

A seguito di un’emergenza pandemica a dir poco debilitante, l’operazione di stralcio aveva già conosciuto una prima partenza il 20 agosto di quest’anno.

Grazie ad un’attenta revisione dei redditi imponibili, si è potuto redarre la lista dei contribuenti che, di fatto, avrebbero avuto diritto all’annullamento delle proprie cartelle esattoriali senza dover nemmeno alzare un dito.

Come spiega controcorrente.it:

“Il contribuente non dovrà fare nulla se non accertarsi, tramite il portale dell’ente, sull’avvenuta cancellazione del debito.”

Il compito di comunicare l’avvenuta eliminazione del debito infatti, spetta solamente all’ente di competenza che andrà ad inserire il risultato nell’are riservata del cittadino.

La notifica potrebbe arrivare agli interessati tra la fine di novembre e il 1° dicembre 2021, un regalo di Natale anticipato ma pur sempre gradito.

Poiché il bollo auto fa parte di questa categoria di imposte non pagate, per moltissimi cittadini lo stralcio potrebbe segnarne la fine di un pesante indebitamento.

Bollo auto: cancellazione, rimborso e sconti in Lombardia

Sebbene la cancellazione del bollo auto rappresenti un grande cambiamento, lo stralcio delle cartelle relative all’imposta automobilistica regionale non è l’unica modalità che consente di poterle dire addio.

A tal proposito, il caso della Regione Lombardia porta un’esempio pratico di come si possa evitare il bollo auto o, addirittura, venire rimborsati una volta effettuato il pagamento dello stesso.

Il provvedimento, pensato ed avviato nel pieno della pandemia che ha stravolto la Lombardia prima di qualsiasi altra Regione d’Italia, prevedeva l’esonero del pagamento del bollo auto 2020 a tutti i soggetti che per svolgere un’attività lavorativa, avrebbero dovuto utilizzare l’auto.

In più, si è disposto anche un rimborso con accredito diretto per gli intermediari di commercio che prima dell’uscita del provvedimento, erano riusciti a pagare il bollo auto nel 2020.

Una strategia che ha sicuramente portato enormi benefici, in particolare modo ai piccoli imprenditori in difficoltà, a causa delle restrizioni imposte dal Governo.

Per i normali cittadini, invece, si è provveduto ad applicare uno sconto del 15% sull’importo complessivo del bollo auto purché si fosse disposto un IBAN e l’imposta automobilistica venisse addebitata mediante domiciliazione bancaria ( direttamente sul conto).

Ovviamente, per far sì che questa misura agevolativa potesse realizzarsi in tutte le sue forme, i beneficiari hanno dovuto soddisfare tre requisiti base, ovvero:

essere residenti nella Regione Lombardia

essere iscritti nel Registro delle Imprese regionale

avere un’impresa con massimo 10 dipendenti e un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro

Una mossa davvero ben pensata da parte della Regione Lombardia, pienamente in linea con l’azione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’obiettivo del Governo.

Non a caso, tra i punti carmine del progetto per un futuro fiscale migliore, si palesa la volontà di avviare un programma di riscossione più veloce ed efficiente in modo da ricondurre l’intero Paese verso la luce e la trasparenza.

Bollo auto: con la Legge 104, non si paga!

Poter dire addio al bollo auto è un desiderio di molti ma non una realtà di tutti.

Al momento, la sua eliminazione è applicabile solo in materia di Legge 104, quel riferimento legislativo che tutela i diritti e gli interessi di soggetti che presentano determinate limitazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

L’esenzione del pagamento del bollo auto, perciò, spetta ai disabili e agli invalidi civili in possesso di certificazione medica che riconosce la natura e la gravità della loro infermità, causa di minorazioni che rendono impossibile svolgere anche le azioni quotidiane più semplici.

Poiché la disabilità in questione deve essere comprovata, non rientra nell’ottenimento del beneficio ogni altro tipo di svantaggio legato ad una situazione temporanea.

Tra le tipologie di disabilità ammissibili ricordiamo:

disabilità mentale/psichica

disabilità per cecità+ minorazioni visive con residuo perimetro non superiore al 30%

disabilità per sordità/ sordomutismo alla nascita disabilità con patologia pazialmente/totalmente invalidante della capacità motoria e di deambulazione

minorazioni fisiche/psichiche per le quali sia riconosciuta al soggetto l’indennità di accompagnamento

Per quanto concerne il possesso del veicolo, questo deve essere intestato:

al soggetto disabile

ad un familiare del soggetto disabile che risulti fisicamente a carico del disabile o viceversa

Come consiglia agcp.it:

“Per ottenere l’esenzione del bollo auto, ove possibile, conviene sempre intestare il veicolo acquistato al cittadino riconosciuto in quanto disabile, in tal modo eviterete ogni tipo di problema relativo al reddito”

Qualora vi fosse più di un veicolo di sua proprietà, è necessario indicare quale veicolo assoggettare a richiesta di esenzione della tassa di possesso.

Per richiedere l’esenzione del bollo auto basta rivolgersi all’ACI, alla Regione di appartenenza o anche all’Agenzia delle entrate stessa e poi compilare l’apposito modulo con tutti gli allegati necessari quali:

patente di guida

certificazione di invalidità o disabilità

copia della carta di circolazione

certificato che dichiara chi si fa carico del soggetto disabile ( qualora il veicolo non fosse intestato direttamente a quest’ultimo)

In quest’ultimo caso, è utile ricordare che se la richiesta viene fatta da un parente del soggetto disabile, il reddito loro che gli appartiene non deve essere superiore a 2.801,51 euro.

Se a richiedere l’esenzione è il soggetto disabile stesso, il reddito in suo possesso non conta perché rientra perfettamente nelle dinamiche stabilite dalla Legge 104.

Bollo auto: gratis per le auto elettriche

A godere del bollo auto cancellato non sono solo i possessori di cartelle esattoriali fino a 5.000 euro e i soggetti disabili ma anche i possessori di auto elettriche, seppur in maniera limitata.

Le Regioni si sono adeguate agli ultimi provvedimenti ed hanno applicato un’esonero dal pagamento della tassa per almeno 5 anni, riservando sconti molto interessanti per tutti gli anni successivi ( fino al 25% dell’importo del bollo!).

Il fatto che si sia destinato un trattamento di favore ai possessori di vetture elettriche non è puramente casuale, sopratutto visto quanto si sta pensando di togliere dal mercato le auto a benzina e a diesel al più resto.

Visto il risparmio e gli enormi benefici per cittadini e ambiente, non si poteva di certo fare a meno di contribuire ad una circolazione più sostenibile, che favorisse una qualità dell'aria migliore e un inquinamento acustico praticamente inesistente.

L'articolo di Pierpaolo Molinengo per Trend-online casca proprio a fagiolo, approfondendo il legame tra auto elettriche e bollo auto, ma anche rivolgendo attenzione alle auto d'epoca e alle esenzioni in materia.

