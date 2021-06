Possedere una macchina di proprietà è diventato un vero e proprio lusso. Tra bollo auto e costi di carburante (diesel o benzina) si spendono 2.000 euro. E' questo, grosso modo, il costo di una qualsiasi vettura utilizzata per andare a lavorare e per fare qualche gita fuori porta la domenica. Duemila euro che se ne vanno tra assicurazione, gasolio, benzina e bollo auto ogni anno. Un vero e proprio lusso per molte persone.

In questi giorni estivi, con le vacanze alle porte, torna alla ribalta il tema del costo del mantenimento di una vettura. Se bene o male il bollo auto e l'assicurazione obbligatoria sono un costo fisso, sul diesel e sulla benzina si è sempre potuto risparmiare un po': o tenendo fermo il bolide in garage, o cercando il distributore di carburante più economico. Negli ultimi mesi, poi, le misure restrittive, imposte dalla pandemia, hanno determinato un bel risparmio sulle nostre vetture. Ma con il ritorno alla vita normale ci viene presentato il consueto conto, che non è mai economico.

Bollo auto e caro carburante: angoscia degli automobilisti!

Come ogni anno, con l'arrivo della bella stagione e gli Italiani che riprendono a viaggiare, torna di moda il tema del caro carburante. Ma non solo: ci si pone la domanda di quanto costi continuare a mantenere un'autovettura, che, come sappiamo bene, drena risorse tra bollo auto, assicurazione e manutenzione. Le uniche voci sulle quali sarebbe possibile risparmiare un po' sono diesel e benzina. Ma oggi come oggi anche quest'ultima speranza sembra essere tramontata definitivamente.

Dopo 18 mesi nei quali la nostra vettura è stata quasi sempre parcheggiata nel nostro garage, si torna a vivere e viaggiare. Ma soprattutto dopo che siamo riusciti ad utilizzare tutte le promozioni possibili per risparmiare sull'Rc Auto ed a rimandare il pagamento del bollo auto, oggi dobbiamo necessariamente passare alla cassa. Le spese riprendono normalmente e non è detto che i soldi rientrino con la stessa facilità. Quando si parla di spese che riguardano la nostra macchina, purtroppo, è difficile tratteggiare una mappa omogenea dell'Italia: i costi variano da regione a regione. Soprattutto quando si pensa all'assicurazione obbligatoria.

Macchine sempre più costose!

Macchine sempre più costose: in questo caso non stiamo parlando del valore del bonifico che dobbiamo fare al concessionario per acquistarne una. Ci riferiamo a quanto costa mantenere un'auto. Le spese ci vanno immediatamente sotto l'occhio se pensiamo a quanto stavamo spendendo prima della pandemia: nel 2019, mantenere una macchina costava mediamente 1.600 euro, nel 2020 si è iniziato a risparmiare e si è speso solo 1.492 euro. Stiamo parlando di una flessione del 7,4%. Tra gli automobilisti che possono festeggiare ci sono quelli della Valle d'Aosta, che spendono solo 1.240 euro l'anno. Al contrario in Campania si arriva a spendere qualcosa come 2.032 euro. Nelle altre regioni non va decisamente meglio: in Lombardia la spesa media è pari a 1.535 euro, in Toscana siamo sui 1.466 euro, nelle Marche si spende sui 1.419 euro, mentre in Emilia Romagna si deve pagare 1.388 euro ogni anno.

Senza dubbio una delle spese più rilevanti, nel corso dell'anno - oltre a quella del bollo auto - è quella dell'assicurazione obbligatoria. Nel 2020 gli importi medi si attestavano intorno ai 532 euro, registrando un lieve calo rispetto ai 573 euro del 2019. Anche in questo caso le differenze tra il nord ed il sud dell'Italia non mancano: la Campania è in testa alla classifica dei costi delle assicurazioni: 1.505 euro ogni. Stiamo parlando di un buon 50% del costo totale per mantenere un'auto. Anche in questo caso la regione più virtuosa per le tasche degli automobilisti è la Valle d'Aosta, dove i premi si attestano intorno ai 340 euro.

Carburante e bollo auto, anche loro incidono un po'

Ovviamente sui costi di mantenimento di un'autovettura incide anche il carburante. In proporzioni diverse benzina e diesel, anche se alla pompa i prezzi si stanno avvicinando sempre di più. Nel 2020 si è speso mediamente 775 euro. Anche questa volta è necessario sottolineare che rispetto al 2019, quando si arrivava a pagare 891 euro, c'è stato un netto calo. Nelle ultime settimane, però, gli aumenti che gli automobilisti hanno dovuto iniziare a pagare alla pompa hanno iiniziato a sollevare qualche preoccupazione. Tra le regioni che possono essere considerate tra le più vituose, nel momento in cui si fa il pieno alla propria macchina, segnaliamo il Molise, dove si spendono 678 euro l'anno. Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono le regioni nelle quali si paga di più: 985 euro ogni anno.

Di meno di quanto uno possa sospettare, ma anche il bollo auto gioca un ruolo determinante nel far lievitare il costo della propria macchina. Nel 2020 tra bollo auto e revisione si è arrivati a spendere mediamente 242 euro all'anno. La Lguria è la regione dove si spende di meno: 189 euro. Il Lazio, invece, presenta il conto più salto: 443 euro.