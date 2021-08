[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Vi ricordate il mio articolo sui Bonus Draghi, i bonus promossi dal Governo di Mario Draghi? I bonus che da luglio 2021 subiranno delle modifiche? No? Poco male. Praticamente dice che qualcosa sta cambiando, tipo le detrazioni IRPEF, il Bonus Renzi. E il bollo auto, la nostra amata tassa sulla circolazione, assieme al suo fratello, il Superbollo! Lo so, vi s'è gelato il sangue a sentire queste due parole, ed è vero, specie dopo quanto accaduto nell'ultimo anno in merito alla sospesione del bollo auto per via della pandemia da Sars-Covid19.

Purtroppo la macchina costa, ma alla lunga ci si guadagna. Perché allora perdere quel poco che si guadagna con l'auto? Ecco perché voglio dirvi tutte le ultime novità del bollo auto, specie con tutti questi cambiamenti in atto.

(Super) Bollo auto: ecco cambia col Governo Draghi

Prima di parlare del bollo auto, vi faccio una domanda. Vi ricordate il mio articolo sulla Rottamazione Ter, quella per le cartelle esattoriali? Sappiate che tra quelle previste c'è anche il bollo auto. Con questa nuova sanatoria, già prevista per le partite IVA che hanno subito danni ai propri ricavi durante le ondate Covid, il Governo Draghi sta puntando alla sospesione del pagamento anche del Superbollo e del bollo auto.

Per evitare confusioni, ricordatevi che, come accennato nell'articolo, quelle non previste nella Rottamazione Ter sono i debiti dovuti agli aiuti di Stati, di crediti da condanne da parte della Corte dei Conti, di multe stradali e sanzioni accessorie.

Mentre è prevista la Rottamazione Ter, quindi lo stralcio delle cartelle esattoriali, per altre tasse e contributi, come l'IRPEF, l'INAIL, la TARI. E tra questi c'è anche il Superbollo e il bollo auto. Una speranza in più di non incontrare né l'Agenzia delle Entrate né l'amata Equitalia, pardon Agenzia Entrate-Riscossione.

Ma bollo auto o Super bollo? Quali sono le differenze?

Scusate se non sono stato preciso con la differenza tra bollo auto e Super bollo. Dobbiamo fare una premessa storica. Quella che noi conosciamo è un'addizionale, ma era dapprima una sovrattassa, col decreto legge 691/1976, di soli 12.000 lire dell'epoca per ogni "cavallo fiscale". Venne poi soppressa nel 1997, anche visto il mutarsi del mercato automobilistico.

E ormai è da 10 anni che esiste, con la sua introduzione nel 2011 grazie al Decreto del Governo Berlusconi IV. Tra l'altro sono fratelli: bollo auto e Superbollo.

Il primo è il fratello regionale, cioè una tassa la cui gestione è regionale. L'altro fratello, il Superbollo è invece meno campanilista, perché è nazionale, cioè la gestione è da parte dell'amministrazione centrale, in questo caso è l’Agenzia delle Entrate l'organo competente alla sua gestione.

In particolare, il Superbollo è una maggiorazione che scatta dopo i 185 KW, perché sotto i 185 KW si paga il bollo auto normale. Quindi non c'è scampo a prescindere.

Altra distinzione tra i due fratelli è nel pagamento:

il bollo auto è pagabile presso le sedi ACI o tramite APP IO ;

è pagabile presso le sedi o tramite ; il Superbollo è pagabile tramite il modello F24 della Dichiarazione dei Redditi.

I costi sono i seguenti, secondo uno scaglione preciso:

20 euro a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta meno di cinque anni prima ;

a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta ; 12 euro a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta meno di dieci anni prima ;

a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta ; 6 euro a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta più di dieci anni prima ;

a KW extra se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta ; 0 euro a KW extra se l'immatricolazione del seicolo è avvenuto più di vent'anni prima (cioè esenzione).

Piccola nota storica. il Superbollo è stato introdotto, come detto, col Governo Berlusconi IV. Prevedeva all'inizio come limite d'accesso avere un mezzo con una potenza superiore ai 225 KW. Se il tuo mezzo superava i 225KW, pagavi 10 euro per ogni KW extra. Successivamente, col Governo Monti, poco dopo, col Decreto "Salva Italia", non pagavi più 10 da 225 KW, ma 20 euro dopo i 185 KW. Un bel risparmio, no?

Come controllare il bollo auto con questa Rottamazione Ter?

Come detto prima, grazie alla Rottamazione Ter, Superbollo e il bollo auto rientrano tra quelli ammessi all'esenzione del pagamento, grazie al Decreto Sostegni bis. Ma questo sempre se si rientra nelle seguenti possibilità:

le cartelle esattoriali devono riguardare il periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 ;

devono riguardare il periodo tra il ; le cartelle esattorial i non deve avere un valore superiore a 5.000 euro ;

i non deve avere ; i titolari di queste cartelle devono avere un reddito, riferito all'anno fiscale 2019, non superiore a 30.000 euro.

Per questo aspetto se ne occupa l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e avrà tempo fino al 30 novembre 2021. Per le cartelle esattoriali. Mentre per le dichiarazioni reddituali spetta all'Agenzia delle Entrate. Auguratevi di non incontrare nessuna delle due in merito al pagamento.

Anche perché non è prevista la comunicazione della cancellazione del debito. Stando a quanto previsto dal Governo Draghi, la responsabilità rimane alle Regioni e agli enti, pertanto per sapere di essere dentro alla sanatoria basterà entrare sul sito internet dell'Agenzia e guardare alla sezione "Rottamazione TER" (o "Saldo e stralcio") per vedere le attuali pendenze a vostro carico. Ma questa posizione verrà confermata verso ottobre, solo allora il contribuente potrà verificare la cancellazione del debito. Altrimenti c'è il rimborso.

E' previsto un rimborso per il bollo auto del 2020?

Sì, è previsto un rimborso del bollo auto 2020. Non c'entra nulla la Rottamazione TER, anzi è una manovra regionale, essendo, come detto prima, di competenza regionale la riscossione e la gestione della tassa sulla circolazione più amata dagli italiana.

Al momento la prima a garantirlo è la Regione Lombardia, e per alcune categorie lavorative, ma si spera che tale esempio venga preso in considerazione da altre regioni.

Motivo di questo rimborso? Il Covid, no? Tra il 9 marzo e il 4 maggio 2020 quasi tutta l'Italia ha dovuto rimanere a casa bloccata per via del lockdown nazionale. A parte alcuni lavori essenziali, quasi tutte le imprese e le attività aperte al pubblico "non necessarie" hanno dovuto chiudere, e quindi privarsi delle proprie entrate e dei propri guadagni. Anche per tal motivo s'è deciso per una serie di misure per posticipare o dilazionare i pagamenti con lo Stato.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale lombarda, è stato stabilito un contributo a fondo perduto (cioè soldi direttamente sul conto corrente) come forma di esenzione per i veicoli adibiti al trasporto di persone (taxi, macchine a nolo, pullman, autobus) e agli agenti di commercio. E anche le microimprese iscritte nel Registro Imprese potranno beneficiare, anche per veicoli a due ruote come i ciclomotori.

Bisogna però aggiungere che comunque ci sono delle agevolazioni che tutt'ora valgono e permettono l'esenzione. E giustamente, direi.

Quali sono le esenzioni per il bollo auto in vigore?

Non paghi il bollo auto né nel 2020 né nel 2021, né col Governo Conte II né col governo Draghi, se rientri in alcune condizioni particolari.

Tipo essere un cittadino sofferente di una disabilità grave. La Legge 104 ti garantisce l'esenzione, a te e al compagn* a carico, basta che tu sia certificato dall'ASL secondo la normativa vigente.

Oppure se sei proprietario di un'autovettura, quindi vettura a 4 ruote:

standard se immatricolata da più di 30 primavere ;

se immatricolata da più di ; storica se immatricolata da più di 20 primavere.

Attenzione alle macchine storiche: non tutte hanno accesso alla riduzione. Devono essere iscritte nell'elenco delle macchine a cui si applica la riduzione, comunque non superiore al 50%.

E di recente si aggiunge alle macchine esentate anche le auto ibride ed elettriche. Un incoraggiamento in più all'industria e agli acquisti green! Ma le ibride sono sotto i provvedimenti di esenzione regionali, quindi bisogna vedere direttamente sul sito regionale adibito come procedere.

Mentre per le autoelettriche si ha la garanzia di un esenzione totale della durata di 5 anni. Dopo questo lustro, scatta la stessa riduzione delle macchine storiche: il 50%.

Ma questo spetta all'ACI: basta presentare la domanda di richiesta a loro, e poi decideranno loro. Ma ora passiamo alle notizie cattive. Perché, ricordatevi, questo non significa che ci sarà per sempre la sospensione.

Per quanto il bollo auto è sospeso?

Per il bollo auto il Governo Draghi ha delegato il tutto alle regioni, per cui la data fissa potete dimenticarvela. Addirittura, alcune avevano posticipato la scadenza. Per altre in realtà a breve toccherà pagare!

Prendiamo per esempio tre regioni: Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Ecco, in queste tre regioni hanno protratto la scadenza, ma fino al 31 luglio 2021. Cioè qualche giorno fa. E infatti dal 2 agosto dovranno gli abitanti di questre tre regioni regolarizzarsi al pagamento. Cioè qualche giorno fa. Spero siate andati a pagare, voi che ci abitate. Anche perché prima o dopo bisogna pagare. Toglietevi dalla testa il fatto di non pagarlo più.

Come il bollo auto non posso non pagarlo?

Intanto partite col presupposto che il bollo auto andrà comunque pagato, perché si parla di sanatoria, o al massimo di un rimborso, un'esenzione se appartenenti ad una categoria, o di uno sconto regionale. Ma non di una cancellazione!

La cancellazione è proposta, come specifica Pierpaolo Molilengo nel suo articolo, dal deputato di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi. Ma al momento c'è ancora questa tassa, molto amata da tutti, specie da chi rientra nei requisiti per ritrovarsela a casa come cartella esattoriale.

Semmai ci sarebbe un modo per pagarlo in misura ridotta.

Ci sono delle riduzioni per pagare il bollo auto?

Ecco il bonus. Hai diritto al 10% e 15% di sconto sul bollo auto da subito per quest'anno! Ora tu dirai, dove posso firmare? Ecco, aspetta. Ne hai diritto, ma solo se domicili sul tuo conto corrente il bollo auto, quindi procedi ad un pagamento digitale, come si fa oramai con tutto (abbonamenti, bollette, marche da bollo). E chi può domiciliarlo? Per la domiciliazione bisogna essere in una di queste categorie:

essere residente in Lombardia , o almeno iscritto nella loro anagrafe ma sotto A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

, o almeno iscritto nella loro anagrafe ma sotto (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero); essere intenzionato al pagamento della macchina pur non essendo il diretto proprietario/locatario (tipo, paghi per tua moglie, figlio, nipote...);

della macchina pur (tipo, paghi per tua moglie, figlio, nipote...); essere una persona giuridica, o pubblica, proprietaria aventi meno di 50 veicoli.

E questo per il 15%. Il 10% è previsto sempre tramite domiciliazione bancaria, ma in Campania. Per ulteriori approfondimenti, vi lascio l'articolo di Achiropita Cicala.

Comunque, con o senza riduzioni, toccherà per il momento pagare. Guardate il lato positivo, è una tantum annuale il bollo auto, no?