Bollo auto: un addio è ancora possibile!

O meglio, potrebbe essere la volta buona che l'imposta automobilistica più amata dagli italiani venga cancellata. Ma questo dipende dalla proposta che verrà presentata.

Da qualche anno è stata depositata questa proposta da parte del deputato di Forza Italia Roberto Caon: una supertassa al posto del'imposta.

Non cambia nulla? In realtà cambia molto, visto che si parla di aggiungere pochi centesimi non più sulla potenza del motore della tua macchina, ma sulla benzina che consumi.

Certamente sarà il Governo Draghi a decidersi sulla questione, ma la proposta non sembrerebbe malvagia.

In pratica diventerebbe una tassa indiretta, come quelle già previste per moltissimi prodotti ad uso quotidiano, in primis la benzina stessa con le celeberrime accise, quelle che paghiamo per una serie di attività, rimborsi e ricostruzioni tutt'ora pendenti.

Però sono sempre disponibili delle esenzioni e dei modi per non pagare l'imposta sull'auto. Per saperne di più ti suggerisco l'ultimo video di Angelo Greco, disponibile su Youtube e sul suo canale.

In un periodo di Covid, inflazione e caro bollette, l'aggiunta di una nuova imposta potrebbe essere malvista dalla popolazione. Perciò dipenderà tutto dal modo in cui verrà disposta non solo sul prodotto da tassare, ma sulle tasche dei cittadini.

In questo articolo faremo il punto della situazione, e vedremo in cosa consiste questa super tassa, e cosa cambierebbe in caso dovesse venire approvata.

Bollo auto: Draghi valuta la super tassa! Ecco cos'è

Recentemente è tornata alla ribalta una proposta del deputato di Forza Italia, Roberto Caon, già depositata alla Camera nel 2018.

Dato che per molti italiani la spesa media si aggira intorno ai 450 euro, se non di più, l'onorevole ha voluto propendere per la sua abolizione. E non solo per gli autoveicoli, ma anche per barche, moto e altri mezzi.

In pratica la sua totale abolizione. Sarebbe davvero un sospiro di sollievo per tutti i portafogli degli italiani, visto che già a inizio anno tutti noi dobbiamo affrontare un aumento del costo della vita sempre più insopportabile.

Se si aggiunge anche il pagamento delle cartelle esattoriali, si può ben vedere che in molti rischieranno di rimanere senza soldi ben prima della fine dell'anno.

La proposta dell'onorevole potrebbe davvero fare la differenza, anche se è questo significherà introdurre un'alternativa a questa imposta. Un'alternativa che ha già un bel nome: "super tassa". Ma meglio questo nome che quello effettivo: un'accisa sulla benzina.

Bollo auto: una super tassa come alternativa! Ecco come funzionerebbe

Per il Governo Draghi, e così per tutto lo Stato, questa imposta è una garanzia erariale, visto che corrisponde ogni anno a 6,5 miliardi di euro di entrate fiscali.

Certo, negli ultimi anni, come ricorda Stefano Pagliarini nell'articolo di Today, s'è diffusa la pratica delle immatricolazioni estere, cioè il far immatricolare la propria macchina in paesi dove assicurazione RCA e tasse sono pressoché inesistenti.

Con la modifica al Codice della Strada da oggi non sarebbe più possibile, ma già questo stratagemma fa intendere come per molti questa imposta sia abbastanza insidiosa.

Per evitare che la forbice degli evasori aumenti, e al tempo stesso garantire un'entrata fiscale discreta, si dovrà trovare un'alternativa in caso di sua cancellazione.

E l'unica chance è con questa super tassa: un'accisa di 0,16 centesimi di euro sul prezzo della benzina e del gasolio.

Si tratterebbe in questo caso di un'imposta indiretta, che riguarderebbe l'utilizzo e il consumo diretto di un prodotto, e che il costo è all'interno dello stesso prezzo.

Il problema è che parlare di "accise" in questo momento potrebbe sembrare alquanto indelicato per tutti quanti.

Bollo auto: da quando non si pagherà più?

La proposta dell'onorevole prevedrebbe di non dover pagare più l'imposta già da quest'anno, ma non sarà facile far passare la proposta.

Va precisato che la proposta è tutt'ora depositata alla Camera, e se ne sta parlando ora solo perché, in tempi di tax expenditures e riforme strutturali, molto richieste dal Governo Draghi, bisognerebbe valutare il futuro di diverse tasse storiche.

Questa imposta è ormai un appuntamento che tutti gli automobilisti devono affrontare, per fortuna solo una volta l'anno. Che tu sia alla prima immatricolazione o alla ventesima, purtroppo bisogna pagarlo almeno una volta l'anno.

E nel corso del tempo i costi sono anche aumentati, specie con l'introduzione delle classi ambientali Euro, che regolamentano il prezzo a seconda dell'emissione di anidride carbonica.

La sua cancellazione significherebbe un risparmio sensibile per le tasche degli italiani, ma se l'alternativa è un'ulteriore imposta sul consumo del carburante potrebbe non valere la candela.

Attualmente la benzina e il gasolio in Italia, secondo mazziniaccise.it, hanno un prezzo unico in tutta Europa, proprio a causa delle accise. Si calcola che il 48% del prezzo attuale dipenda dalle accise, e del 45% sul gasolio. In pratica metà di quello che spendi per un pieno va allo Stato.

Il resto del prezzo è quindi derivato dall'attuale mercato energetico, e dalle sue fluttuazioni. E constatando che, causa crisi post-Covid e guerra in Ucraina, si sta raggiungendo in tutta Italia la catastrofica cifra dei 2 euro al litro, un'eventuale introduzione di un'altra accisa, di ben 0,16 centesimi, potrebbe non essere il massimo di sti tempi.

C'è da dire che già c'è il modo per evitare questo pagamento.

Bollo auto 2022: ecco chi non paga più questa tassa!

Il pagamento dell'imposta è evitabile se hai diritto alle esenzioni previste dall'Automobile Club Italia e dall'Agenzia delle Entrate.

In primis se soffri di alcune patologie disabilitanti, purché non relative all'ipovisione e all'ipoacusia (rispettivamente cecità e sordità), potrai avere diritto all'esenzione come percettore della Legge 104/1992.

In questo caso sarà la macchina a te intestata, o intestata ad un tuo parente o congiunto con te residente, ad avere questa esenzione, più altri benefit nel caso di interventi per l'adattamento alle esigenze medico-sanitarie.

Altrimenti l'esenzione è prevista per la Pubblica Amministrazione e per i servizi di sicurezza e ordine pubblico, ma in questo caso saranno le macchine in servizio ad essere esentate.

E questo è per i soggetti, mentre per la macchina in sé e per sé bisognerà vedere la tipologia del motore, se elettrico, a gas metano, a idrogeno o a GPL.

Bollo auto: ecco altre esenzioni in arrivo con Draghi!

Quasi tutte le regioni italiane hanno disposto una serie di esenzioni per il pagamento del bollo auto, ma non saranno rivolte all'automobilista in sé, quanto al motore della macchina.

In quasi tutte le regioni, chi è proprietario di una macchina elettrica potrà usufruire di:

un'esenzione permanente (si veda il caso della Lombardia e del Piemonte),

(si veda il caso della Lombardia e del Piemonte), un'esenzione quinquennale e dal sesto anno una riduzione del costo.

Su quest'ultima la quota potrebbe cambiare, da quattro a sei anni a seconda dell'amministrazione regionale a cui si fa riferimento. Però grosso modo tutte le Regioni prevedono almeno una riduzione soddisfacente del costo di almeno il 25%, e a volte anche del 75%!

Questo è però per le macchine elettriche, mentre nel caso degli altri motori si avrà al massimo una riduzione, sempre soddisfacente, ma quasi mai un'esenzione vera e propria. Salvo i casi della regione Lombardia e del Piemonte. O della Campania, che prevede una riduzione del 10% se hai provveduto a richiedere la domiciliazione bancaria.

Sono tutti tagli che guardano a supportare il mercato automobilistico ecologico, anche se, causa Covid e crisi economica, il numero di immatricolazioni dell'ultimo mese è abbastanza deludente, come segnala l'ANSA. Se si aggiunge anche il caro benzina, sarà difficile rimettere in carreggiata il mercato.