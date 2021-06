Al fine di aiutare i cittadini italiani colpiti inevitabilmente dalla crisi economica conseguente l’ondata di contagi da Coronavirus, le Regioni hanno introdotto anche per questi mesi nuove esenzioni ed agevolazioni per il pagamento del bollo auto 2021. Ecco quindi chi saranno i fortunati che non dovranno pagare il bollo.

Sicuramente tra le imposte più odiate dai cittadini italiani, vi è quella legata al versamento della tassa di possesso dell’auto, nota come bollo auto, finita più volte al centro di discussioni da parte del dibattito pubblico.

Si tratta, nello specifico dell’imposta che dovrà essere versata da parte di tutti quei cittadini, residenti nell’interno territorio italiano, che risultano essere in possesso di un qualsiasi tipo di autovettura a motore.

L’esplodere dell’emergenza epidemiologica provocata dall’aumento dei contagi Coronavirus sul territorio nazionale, ha portato non soltanto il Governo italiano ma anche le stesse giunte delle Regioni a riconsiderare le scadenze e gli obblighi di pagamento in merito alla tassa del bollo auto.

È a questo proposito, quindi, che al fine di andare incontro ai cittadini, supportandoli anche durante questa fase delicata di ripresa, ciascuna Regione italiana ha introdotto nel corso dei mesi una serie di interventi mirati proprio in merito al pagamento del bollo auto.

Dunque, in tale scenario anche per i prossimi mesi, sono state introdotte una serie di agevolazioni e di esenzioni che permetteranno milioni di cittadini italiani di non pagare la tassa sul possesso di un’autovettura, o di pagarla in ritardo senza dover incorrere in alcun tipo di sanzione.

È chiaro, dunque, che si tratta di esenzioni esclusivamente predisposte a livello territoriale: per questo motivo, le nuove scadenze fissate in una Regione non saranno le stesse di un’altra.

Occorre, infatti, fare attenzione alle disposizioni previste a livello regionale in merito al bollo auto, per comprendere al meglio chi potrà non pagare il bollo auto e quali sono le date di scadenza da rispettare con le nuove esenzioni.

Nel corso dell’articolo, dunque, sarà offerta una panoramica completa in relazione a tutte le esenzioni e le agevolazioni attualmente in vigore in ogni Regione italiana, specificando anche a quali categorie di cittadini sono destinati e chi saranno quindi i cittadini fortunati che potranno evitare di pagare almeno per il momento il versamento relativo alla tassa del bollo auto.

La gestione del bollo auto 2021 da parte delle Regioni italiane

Pur essendo riconosciute a livello nazionale una serie di agevolazioni e di esenzioni in merito al pagamento del bollo auto che si estendono per tutti i cittadini italiani che presentano specifici requisiti o che appartengono ad una determinata categoria di persone, la gestione di questa tassa spetta interamente alle singole Regioni italiane.

In questo senso, oggi più che mai è diventato fondamentale per le Giunte regionali cercare di mettere in atto una serie di aiuti, di misure e di interventi, mirati proprio a sostenere i propri cittadini, residenti nei singoli territori locali.

Proprio per questo motivo, già a partire dal mese di marzo dell’anno scorso, segnato appunto dall’esplodere dei contagi da Coronavirus in Italia, che le Regioni italiane non hanno esitato a prendere provvedimenti seri ed efficaci anche in merito alle imminenti scadenze previste per i versamenti del bollo auto.

In questo modo, milioni di cittadini italiani hanno potuto usufruire di una proroga dei termini ultimi necessari per poter effettuare obbligatoriamente il versamento dedicato al bollo auto, senza incorrere in alcuna tipologia di sanzione o di ulteriori pagamenti di interessi.

Anche oggi che la situazione emergenziale critica dell’anno scorso sembra ormai essere quasi un brutto ricordo, molte Regioni italiane hanno comunque deciso di continuare ad aiutare e supportare i propri cittadini, attraverso le proroghe delle scadenze previste per i pagamenti, oltre che nuove agevolazioni ed esenzioni.

A questo proposito, è chiaro che per poter essere sicuri di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori per poter ottenere le esenzioni e le proroghe legate al versamento del bollo auto, occorre fare riferimento ai petali telematici istituzionali della Regione in cui si risiede.

Le Regioni che hanno cancellato il bollo auto

Anche la Regione Piemonte, Regione Sicilia e Regione Marche hanno preso la decisione di intraprendere una nuova cancellazione del bollo auto, in favore di alcune categorie di cittadini italiani.

A questo proposito, la Regione Piemonte ha deciso di cancellare il pagamento del bollo per fino al 2022, per quelle auto ad uso privato di categoria euro 6 o superiore, che hanno una potenza di almeno 100kW, purché queste siano state immatricolate durante l’anno 2021 e che siano state acquistate con la rottamazione dell’auto vecchia di categoria euro 0, 1 o 2.

In merito ai residenti presso la Regione Marche, la giunta regionale ha deciso di prorogare l’esenzione del bollo auto per una durata di cinque anni, in favore dei cittadini in possesso di un’auto con alimentazione ibrida gasolio-elettrica o benzina-elettrica, o quelle con benzina-idrogeno, immatricolate durante l’anno in corso.

Infine, la Regione Sicilia ha approvato l’esenzione del bollo auto in favore dei cittadini con un reddito inferiore ai 15.000 euro e che sono in possesso di un’auto con potenza inferiore a 53 kW, di più di 10 anni.

Quali sono le Regioni che hanno prorogato il bollo auto

In merito proprio alla gestione autonoma ed indipendente che caratterizza ciascuna Regione italiana in relazione ai versamenti legati al bollo auto, è necessario quindi specificare che al momento sono quattro le Regioni italiane che hanno deciso di portare avanti un piano di interventi e di misure volte alla tutela dei cittadini residenti nel territorio regionale, anche sulla questione del bollo auto.

A questo proposito, ci si riferisce in particolare alla decisione di prolungare esenzioni e scadenze dei pagamenti del bollo auto, intrapresa da parte di Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia e Regione Campania.

Dunque, in questo scenario i cittadini italiani che risultano essere possesso di una qualsiasi tipo di autovettura che non rientra in altre tipologie di esenzione, potranno avere diritto ad una proroga delle scadenze in merito al bollo auto.

In tale contesto un requisito fondamentale in merito alla proroga dei termini ultimi previsti per i versamenti del bollo auto, si riferisce alla data effettiva in cui il bollo auto sarebbe scaduto, diversa da Regione a Regione, sulla base dei diversi cittadini.

Inoltre, è necessario anche sottolineare che tutti coloro che rientrano nella platea di beneficiari del prolungamento delle scadenze relative al bollo auto, potranno comunque avere la possibilità di effettuare il versamento del bollo in modo completamente volontario, senza dover quindi attendere l’arrivo della nuova scadenza.

In vista di queste importanti decisioni intraprese dalle quattro Regioni appena citate, potrebbe essere molto probabile che anche altre giunte regionali provvedano a stabilire nuove proroghe o agevolazioni per aiutare i cittadini italiani in possesso di auto che dovranno pagare il bollo.

Per questo motivo, è opportuno monitorare costantemente i siti istituzionali della propria Regione così da restare sempre aggiornati in merito alle novità introdotte, anche in merito al bollo auto.

Le proroghe e le nuove scadenze per il bollo auto 2021

In merito alle nuove proroghe e dunque alle ulteriori scadenze prolungate per quanto riguarda il versamento obbligatorio del bollo auto, è necessario quindi fare riferimento alle decisioni intraprese a livello regionale.

In questo senso, per quanto riguarda la Regione Veneto, questa ha stabilito che per tutti quei bollo auto che sarebbero dovuti essere versanti in un giorno compreso tra il primo gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, il versamento potrà avvenire direttamente il 30 settembre 2021, senza dover effettuare pagamenti di interessi o sanzioni, circolando liberamente su strade pubbliche.

Anche la Regione Emilia-Romagna, come ricordato in precedenza, ha deciso di prorogare la scadenza massima disposta per il pagamento del bollo auto.

A questo proposito, la giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha stabilito che tutti quei cittadini che avrebbero dovuto pagare il bollo auto durante i giorni compresi tra il primo aprile ed il 31 maggio 2021, potranno effettuare direttamente il pagamento direttamente fino alla fine del mese di luglio 2021.

In questo senso, i cittadini che risiedono sul territorio emiliano potranno versare i soldi del bollo auto, entro il 2 agosto 2021, in quanto rappresenta il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza del 31 luglio 2021.

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna, inoltre, ha stabilito che se il pagamento non sarà effettuato rispettando l’ultimo termine ultimo, i cittadini subiranno il pagamento di tutte le sanzioni previste per non aver rispettato la scadenza ordinaria.

Infine, i cittadini che sono in possesso di un’autovettura e risiedono sul territorio della Regione Campania, hanno potuto godere di un’ulteriore proroga delle scadenze per i bolli che sarebbero dovuti essere pagati tra il 19 gennaio e il 30 aprile, rispettando il termine ultimo fissato per il 31 maggio 2021.

La Regione Lombardia e la sospensione de bollo auto

Mentre le Regioni appena citate della Campania, Emilia-Romagna e Veneto hanno preso decisioni in merito alla proroga delle scadenze del bollo auto, un discorso diverso va fatto per tutti quei cittadini italiani che risiedono all’interno del territorio della Regione Lombardia.

In questo contesto, infatti, la giunta regionale ha cercato di effettuare alcuni interventi e misure ulteriori al fine di aiutare maggiormente quei cittadini e quegli imprenditori che risulta essere stati colpiti dalla crisi conseguente all’arrivo dei contagi da Coronavirus e le restrizioni governative volte al contenimento del virus.

A questo proposito, la Regione Lombardia ha effettivamente provveduto alla cancellazione definitiva dei pagamenti del bollo auto per tutti quei cittadini o quelle imprese che effettuano un lavoro legato al trasporto delle persone e che risultano essere in possesso di un veicolo.

Si tratta di un’esenzione che è valida non soltanto per quei veicoli di proprietà ma anche quelli usati a titolo di locazione, che si estende quindi ad un’autovetture come pullman, taxi o autobus, situati nel territorio lombardo.

Inoltre, un’altra decisione della Regione Lombardia riguarda quella dell’introduzione di un vero e proprio sconto dell’importo legato al pagamento del bollo auto, pari al 15% rispetto al totale dovuto.

Tale sconto potrà essere ottenuto da parte di tutti quei cittadini in possesso di un’autovettura che decidono di provvedere al versamento del bollo attraverso la scelta del metodo di pagamento della domiciliazione bancaria.