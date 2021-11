Il bollo auto non è gratis, al massimo puoi avere delle esenzioni o dei costi ridotti per il pagamento della tassa automobilistica. Inoltre se hai una macchina ibrida o elettrica paghi di meno il bollo auto, oltre al fatto che dal prossimo anno forse il superbollo auto sarà cancellato!

Il bollo auto non è gratis, e mai lo sarà. Al massimo si ridurrà il prezzo, avrai un'esenzione, ma dovrai sempre pagarlo.

E' previsto per chi ha accesso alla Rottamazione Ter un taglio del bollo auto come cartella esattoriale, ma solo per chi ha pagamenti relativi alle cartelle tra gennaio 2000 e dicembre 2010.

Per il resto, bisogna provvedere al pagamento del bollo auto già da agosto 2021, con data di scadenza il 30 settembre 2021.

Come già è stato raccontato da Pensioni&Aggiornamenti nel suo video Youtube sul pagamento del bollo.

E poi il 2 novembre come inizio dei vari pignoramenti per chi non ha ancora provveduto a pagare tali cartelle esattoriali, come raccontato in questo articolo di approfondimento.

Però, per la tassa automobilistica non è tutta una tragedia. Ben 18 regioni sono disponibili a ridurre il costo della tassa automobilistica, addirittura a esentarla a seconda del tipo di macchina che si possiede, se elettrica o ibrida.

Inoltre, per la tassa nazionale, cioè il Superbollo auto, c'è la possibilità di non ritrovarsela dal prossimo anno se, come stabilito dal NADEF (Nuovo aggiornamento al Documento di Economia e Finanza), il Governo Draghi proporrà la sua cancellazione tra le varie micro-tasse che imperversano nei conti delle famiglie italiane.

Vediamo insieme qual è la situazione per il bollo auto e a chi spetterà l'esenzione o il pagamento.

Bollo auto gratis? Ecco chi deve pagarlo!

La tassa automobilistica regionale, cioè il bollo auto, è prevista per tutti coloro che possiedono un auto immatricolata presso la Motorizzazione Civile e il Pubblico Registro Automobilistico.

Quindi praticamente tutti gli automobilisti automuniti. Il pagamento purtroppo non è una quota fissa come nel caso della tassa di circolazione, ma è proporzionata alla quota di KW della macchina.

Nel caso di Euro 0,1,2,3 il costo varia da 3 a 2,70 euro se sotto i 100 KW, altrimenti va da 4,5 a 4,05 euro se sopra i 100 KW.

se sotto i 100 KW, altrimenti va se sopra i 100 KW. Nel caso di Euro 4,5,6 il costo è di 2,58 se sotto i 100 KW, altrimenti è di 3,87 euro se sopra i 100 KW.

La questione di un bollo auto gratis sarebbe un sogno, ma è molto difficile, visto che è una tassa che porta alle casse comunali non pochi soldi a fine anno.

Il pagamento è di fatto annuale, ma chi aveva dei pagamenti arretrati nel caso della Rottamazione Ter, può avere accesso allo stralcio, ma solo entro alcune condizioni.

Nel caso della Rottamazione TER ne hanno diritto solo chi ha in arretrato delle cartelle esattoriali relative al 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. E solo se queste cartelle valgono meno di 5.000 euro.

Ma chi ne fa richiesta deve dimostrare, tramite attestazione ISEE, di avere un reddito inferiore a 30.000 euro (50.000 euro se si parla di aziende).

Se non sai come richiederlo, ti consiglio questa guida completa sull'ISEE.

E' possibile accedervi anche come partita IVA, e puoi avere diritto allo stralcio, ma solo per cartelle irregolari relative al 2017-2018.

E solo per le partite IVA con fatturato dell'anno 2020 ridotto del 30% causa Covid.

Sennò toccherà provvedere al pagamento. O informarti in merito alle esenzioni.

Bollo auto gratis solo con esenzioni! Ecco quali

Ben 18 regioni permettono alcune esenzioni o detrazioni per chi deve pagare il bollo auto ma possiede una macchina che rientra tra le agevolazioni.

Generalmente si parla di auto elettriche, ibride, e a volte sono disponibili dei tagli per la tassa per chi possiede anche un auto a metano o GPL (Gas Petrolio Liquido).

Al di fuori di questi casi, cioè per la macchina a diesel o benzina, solo alcune regioni permettono una riduzione del bollo.

La più virtuosa è la Lombardia, con una riduzione del 15% se provvedi a fare la domiciliazione bancaria.

A sua volta c'è anche la Regione Campania, che promette una riduzione del 10% sempre tramite domiciliazione bancaria.

Anche se per una platea ristretta, la Regione Lazio non promette una riduzione, bensì una vera e propria esenzione per tutte le macchine. Ma solo se sono neo-matricolate ma almeno 3 anni.

Solo in questi casi si può avere il bollo auto gratis fino al 2026 senza troppe distinzioni tra macchine a benzina o metano.

Purtroppo molte esenzioni e detrazioni sono previste per chi ha macchine di ultima generazione, tipo le nuove macchine elettriche o ibride.

Bollo auto gratis fino al 2026 per elettriche o ibride! Ecco dove

E' vero che il bollo auto è gratis fino al 2026, ma solo se possiedi una macchina elettrica o ibrida.

In particolare, è prevista l'esenzione nel caso delle bifuel per ben 5 anni presso la Regione Lombardia, e la Regione Campania.

Diversamente, nel caso delle elettriche e ibride, hai l'esenzione per 5 anni in:

Veneto,

Emilia Romagna,

Romagna, Toscana,

Umbria,

Marche,

Sicilia,

Puglia,

Abruzzo.

Addirittura nelle Marche è possibile l'esenzione a 6 anni, ma solo se la tua macchina è stata immatricolata tra il 2017 e il 2019.

Mentre in Abruzzo è prevista l'esenzione a 5 anni, solo se la tua macchina è stata immatricolata tra il 2019 e il 2020.

Anche in Sicilia vale la regola dell'esenzione a 3 anni nel caso specifico delle macchine alimentate a idrogeno o ibride, ma solo se la tua macchina è stata immatricolata tra il 2019 e il 2021.

Tra tutte però quella più virtuosa rimane la Regione Lombardia, che garantisce un'esenzione permanente per macchine:

elettriche,

a idrogeno,

ibride a gas.

Per il resto, in tutte le regioni con esenzioni vigenti per elettriche e ibride, è previsto il pagamento del solo 25% della tariffa del bollo una volta passati i cinque anni dell'esenzione, cioè dal sesto anno in poi.

Bollo auto gratis per le auto a metano? Una bufala!

Per le metano in realtà è prevista una riduzione del costo del bollo auto, e non un'esenzione.

Attualmente, per le macchine a metano è prevista la riduzione del 25% solo in:

Emilia Romagna,

Toscana,

Umbria,

Veneto,

Calabria,

Sicilia,

Sardegna.

E sempre per le macchine a metano, hai la riduzione al 20% se abiti in Piemone o in Liguria.

Una volta la macchina a metano era un'innovazione del campo dell'automobilismo green. Ora è solo un peso economico, visti anche gli aumenti imminenti per il gas delle macchine, con punte di anche 2 euro al litro in diverse stazioni di rifornimento.

La convenienza a passare alle macchine elettriche o ibride è però solo per le esenzioni, non tanto per il prezzo in sé.

Bollo auto gratis fino al 2026 per ibride ed elettriche! Ecco perché

Molte regioni hanno incentivato l'esenzione e la cancellazione del bollo auto per macchine ibride ed elettriche per vari motivi.

Un motivo è quello di supportare le politiche green relative promosse dal Governo Draghi col suo PNRR e dall'Unione Europea tramite il Next Generation EU. In questo caso, un incentivo è nel non far pagare ai possessori di macchine elettriche o ibride le tasse automobilistiche, specie con quanto hanno speso per l'acquisto medio di una macchina elettrica.

E anche il fatto che, per la ricarica dell'elettrica, servono colonnine di ricarica a casa o in città. E anche molto tempo da perdere, visto che una ricarica si aggira tra le 2 ore e le 8 ore, a seconda della colonnina a cui la si ricarica.

Altro motivo è anche quello di concentrare a sua volta il carico fiscale sui possessori di macchine standard, come benzina o diesel. In pratica quello che non otterranno dagli automobilisti green lo avranno dagli altri. E sempre in ottica green, visto che già non poche regioni hanno aumentano i costi del bollo auto per chi ha macchine ormai "obsolete" per gli standard ambientali.

Bollo auto: nuovo calcolo in arrivo! Ecco come si calcola

Il tariffario del bollo auto varia da regione a regione, e si può al massimo fare una stima generale a livello nazionale.

Ma non poche Regioni hanno provveduto a fare delle stangate per chi possiede macchine non molto ecologiche.

E per "non molto ecologiche" intendo ad alta emissione di anidride carbonica (CO2).

Un esempio lo dà la Regione Abruzzo, con ben 3.63 euro per ogni KW in caso di macchina Euro 0, se entro i 100 KW di potenza.

Diversamente, se la macchina ha un'emissione ridotta, tipo Euro 6, la stessa amministrazione ti riduce di ben il 15% il costo della tariffa, arrivando a 3,12 euro a KW.

E' un modo indiretto per "ecoincentivarti" a comprare una nuova auto più ecologica, e a sbarazzarti con la rottamazione di quella che attualmente possiedi.

Anche se dovrai spendere, visto che il mercato automobilistico è già in rincaro a causa della penuria di microchip e componentistiche elettroniche, decisive non solo per questo mercato per la stragrande maggioranza dei prodotti elettronici.

Se non altro, una speranza in più di pagare di meno viene dalla cancellazione del superbollo.

Superbollo auto gratis! Ma solo con la cancellazione: ecco quando

A meno che il Governo Draghi non faccia marcia indietro con la Legge di Bilancio 2022, dovrebbe essere possibile la cancellazione del superbollo dal 1 gennaio 2022.

Ma questo dipenderà dagli ultimi esiti riguardanti il NADEF e la consulta governativa. Si parla di tagliare una tassa nazionale, che permette di pagare a chi possiede auto con oltre 185 KW di potenza 20 euro ogni KW in più.

Non pochi soldi a fine anno, specie per l'Agenzia delle Entrate, l'ente che amministra e gestisce il superbollo denunciato nel modulo F24.

Una prova di questa cancellazione per il superbollo sarebbe nel fatto che a seconda del periodo trascorso dalla prima immatricolazione, l'automobilista avrebbe un taglio del:

40% dopo cinque anni;

dopo anni; 70% dopo dieci anni;

dopo anni; 85% dopo quindici anni.

E poi nulla dopo vent'anni se la sua macchina, oltre ad avere una grossa potenza, è anche una macchina storica ufficializzata.

Bisognerà aspettare il Milleproroghe di fine anno per sapere se avrai almeno il superbollo gratis dal 2022.