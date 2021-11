Il bollo auto è gratis per alcune categorie di veicoli e in alcune Regioni italiane! Se possiedi un'auto che rispetta i requisiti richiesti, puoi ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per sempre, oppure per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione. Ecco in quali Regioni si può ottenere il bollo auto gratis e come fare per non pagare!

È possibile non pagare il bollo auto per sempre o per i primi cinque anni dall’immatricolazione della propria auto? In quali casi si può ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà sull’automobile?

Da alcuni giorni, i titoli dei giornali stanno mettendo in confusione i lettori: “bollo auto gratis per sempre”, “bollo auto gratis fino al 2026”, ma che cosa significa? Davvero il bollo auto è gratis per i prossimi 5 anni? In realtà, non è proprio così.

Il bollo auto è una tassa regionale che viene pagata per il semplice possesso di un veicolo: ciò significa che ogni Regione ha l’autonomia decisionale nello stabilire le esenzioni, le sospensioni o altre regole relative al bollo auto. Ad oggi in 2 Regioni su 20 il bollo auto è gratis per sempre, ma solo per alcune categorie di veicoli.

Le restanti 18 Regioni, invece, prevedono il bollo auto gratuito per i primi 5 anni dall’immatricolazione, e alla scadenza l’applicazione di uno sconto sulla tassa.

Quali sono i fortunati veicoli sui quali il bollo auto è gratis per sempre o per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione? Quali Regioni prevedono l’esenzione totale dal pagamento del bollo per sempre? Facciamo chiarezza su un tema molto intricato…

Bollo auto: cos’è e come funziona?

Anzitutto, è bene chiedersi: che cos’è il bollo auto? Probabilmente vi siete spesso trovati a pagare questa tassa regionale, senza avere ben chiaro di che cosa si tratti in realtà.

Il bollo auto è una tassa automobilistica legata al possesso di un veicolo e non dipende (come molti potrebbero pensare) dall’utilizzo del mezzo stesso. Che significa? Se non utilizzate mai la vostra auto e la tenete sempre in garage, siete tenuti a pagare il bollo auto qualora il mezzo sia di vostra proprietà. Allo stesso modo, se sfruttate il veicolo tutti i giorni e ne siete proprietari, dovrete pagare il bollo.

Come ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi:

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).

Il bollo, come abbiamo ricordato, è una tassa automobilistica regionale: il pagamento, quindi, va effettuato alla Regione di appartenenza, che stabilisce le regole in merito a esenzioni o sospensioni.

Ma esistono delle particolari agevolazioni sul bollo auto, che risulta completamente gratuito per sempre in 2 Regioni, oppure gratis per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione per tutte le altre Regioni italiane. Vediamo quali sono i fortunati contribuenti che non dovranno pagare l’odiato bollo auto!

Bollo auto gratis per sempre: 2 Regioni lo prevedono. Per chi?

Sono soltanto due Regioni a prevedere il bollo auto gratis per sempre, ma solo per alcune tipologie di veicoli. Infatti, questa particolare esenzione totale e atemporale dal pagamento del bollo auto è volta a incentivare la diffusione dei veicoli a basse emissioni di CO2.

Dunque, in Piemonte e in Lombardia i veicoli ad alimentazione elettrica possono godere dell’esenzione dal pagamento del bollo auto a partire dall’immatricolazione e per sempre. Il bollo auto è gratis per i veicoli elettrici, ma particolari esenzioni sono rivolte anche ai disabili.

Nel dettaglio, in Piemonte, i veicoli che possono godere del bollo auto gratis per sempre sono i seguenti:

auto di categoria Euro 6 o superiori;

veicoli ad alimentazione elettrica, oppure a gas metano o a gas di petrolio liquefatto o alimentati esclusivamente a gas metano o Gpl sin dall’origine.

Le auto a doppia alimentazione o i veicoli elettrici o a doppia alimentazione, invece, godono dell’esenzione solo per i primi 5 anni dall’immatricolazione.

In Lombardia, invece, il bollo auto è gratis per sempre per tutti i possessori di auto a idrogeno. La Regione, inoltre, riconosce anche ulteriori agevolazioni per i cittadini:

un contributo pari a 90 euro e l’esenzione di tre anni dal pagamento del bollo auto per chi demolisce un vecchio veicolo per acquistare un’auto Euro 5 o 6, a benzina o bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) o ibride (benzina/elettrica);

la riduzione del 50% dell’importo del bollo auto per 5 anni per i cittadini che acquistano auto ibride, immatricolate a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza la rottamazione.

E che cosa prevedono, invece, tutte le altre Regioni italiane?

Bollo auto gratis per 5 anni: per chi?

Sono 18 le Regioni italiane che hanno cancellato il bollo auto fino al 2026: la tassa automobilistica è gratis per i primi cinque anni dall’immatricolazione.

L’esenzione, però, riguarda soltanto alcune categorie di veicoli, ovvero (come specifica un articolo di Quifinanza):

gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico.

Un ulteriore incentivo, quindi, che spingerebbe i contribuenti a puntare sull’acquisto di veicoli a basse emissioni: oltre agli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, arrivano anche le esenzioni totali dal pagamento del bollo auto.

Trascorsi i primi cinque anni dall’immatricolazione, inoltre, il veicolo ad alimentazione elettrica può godere di ulteriori scontistiche sull’importo del bollo auto, che potrebbe essere ridotto fino al 75%.

Ricordiamo, comunque, che le regole possono variare da regione a Regione: per questo motivo, è bene informarsi direttamente sul sito della propria Regione di residenza in merito alle normative attualmente in vigore sul bollo auto per i veicoli elettrici e non solo.

Bollo auto gratis: in quali Regioni è previsto?

Quali sono le 18 Regioni che prevedono l’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi 5 anni dall’immatricolazione di un veicolo elettrico? Ad eccezione di Piemonte e Lombardia, in tutte le altre Regioni italiane il bollo auto sarà gratis fino al 2026.

Ciò significa che i residenti in Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono godere dell’esenzione totale dal pagamento del bollo auto fino al 2026. Ma solo se decideranno di acquistare un veicolo elettrico entro il 2021.

Per tutte queste Regioni, comunque, al termine del quinquennio gratuito, il bollo auto può godere di ulteriori agevolazioni. Grazie allo sconto del 75%, per esempio, il l’importo del bollo è pari a 250 euro, il contribuente ne dovrà versare soltanto 62,50!

Bollo auto cancellato? Il mini condono è terminato: ecco la verità…

Un’altra notizia che si è diffusa in rete è quella legata alla cancellazione del bollo auto “per tutti”. Quest’ultima espressione è molto fuorviante, oltre che imprecisa.

Infatti, il decreto Sostegni aveva previsto un piccolo condono delle cartelle esattoriali e dei debiti dei contribuenti, comprese anche le multe e i volli non pagati. Non si tratta, però, di una cancellazione, quanto più di uno stralcio: a causa della particolare crisi economica portata dal Covid-19, il Governo ha pensato di andare incontro ai contribuenti.

Ma il condono non è per tutti. Possono godere dello stralcio solo i contribuenti con un reddito dichiarato nel 2019 non superiore a 30 mila euro, oltre a un ammontare dei debiti non superiore a 5 mila euro. Le cartelle notificate, inoltre, devono avere una data compresa tra il 2000 e il 2010.

Non si tratta, quindi, di una cancellazione generale del bollo auto non pagato: si può parlare, invece, di uno stralcio dei debiti riservato a poche categorie di contribuenti che soddisfano tutti i precedenti requisiti richiesti.

Il mini condono è terminato al 31 ottobre 2021: i contribuenti potranno verificare nelle prossime settimane, se alcuni dei loro debiti sono stati stralciati. Per farlo, è stato messo a disposizione un software dell’Agenzia delle Entrate appositamente dedicato.

Come pagare il bollo auto?

Se arrivato sino a qui hai capito che hai diritto a degli sconti sul pagamento del bollo auto, ricorda che le scadenze non sono fisse. Se, invece, non hai diritto allo sconto sulla tassa automobilistica, posso assicurarti che esistono moltissime modalità diverse per effettuare il pagamento del bollo auto.

Se vuoi ottenere qualche sconto in più sul bollo, puoi decidere di domiciliare il pagamento sul conto corrente bancario o postale: in questo modo godrai di uno sconto del 10% sulla tassa regionale.

Se, invece, ti piace sfruttare le applicazioni e pagare il bollo auto seduto comodamente sul divano di casa tua, le alternative si moltiplicano ulteriormente. Puoi sfruttare il servizio di Satispay, oppure quello dell’applicazione IO.

Se, invece, preferisci recarti direttamente presso gli uffici e pagare il bollo auto fisicamente, puoi sfruttare gli sportelli ACI (ma ti assicuro ce le lunghe code ti faranno cambiare idea!).

Sempre direttamente, puoi pagare il bollo auto di persona recandoti gli istituti di credito, gli uffici postali, oppure sfruttare il servizio Internet Banking. Anche i tabaccai spesso permettono di effettuare il pagamento del bollo.

Auto elettriche: tutti gli incentivi sull’acquisto!

Per incentivare gli italiani all’acquisto di veicoli elettrici, lo Stato ha introdotto anche ulteriori incentivi auto per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Dopo i primi stanziamenti, andati finiti in pochissimi giorni dall’apertura della piattaforma sul sito del Mise, sono state stanziate ulteriori risorse per l’Ecobonus auto. Ricordiamo che l’Ecobonus permette di risparmiare sull’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibridi o plug-in, previa rottamazione di un vecchio veicolo inquinante.

Le nuove risorse sono volte a ridurre il numero di auto inquinanti presenti in Italia e ad incentivare l’acquisto di veicoli green. Sono previste diverse fasce di emissioni alle quali corrispondono diversi sconti:

per i veicoli con emissioni comprese tra 0-20 g/km, viene riconosciuto un bonus fino 6.000 euro (con rottamazione) oppure 4.000 senza rottamazione;

per i veicoli ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/km, viene riconosciuto un bonus fino a 2.500 euro (con rottamazione) oppure 1.500 euro senza rottamazione.

Ulteriori risorse sono destinate all’acquisto di veicoli commerciali ad alimentazione elettrica, per i quali lo sconto può raggiungere gli 8 mila euro.

Infine, è stato introdotto anche un bonus sulle auto usate, che permette di acquistare veicoli usati di categoria non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2, e con un prezzo non superiore a 25 mila euro.