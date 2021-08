Arriva la cancellazione del Bollo auto, IMU, Tari, per milioni di contribuenti dal 20 agosto 2021 entrerà a regime il condono fiscale, ossia lo stralcio dei debiti esattoriali. Non solo. Sono stati resi operativi anche diversi provvedimenti Regioni che hanno cancellato il bollo del 2020, sospeso la tassa per il 2021 e rimborsando i contribuenti che hanno pagato. Ebbene sì, i debiti Bollo auto, IMU, TARI, INPS e così via, sono stati cancellati. Da tempo si aspettavano le date del condono e, quasi contemporaneamente sono giunte importanti novità sulla sospensione, cancellazione e rimborso della tassa automobilistica 2021.

Intanto, iniziano a essere note le date relative al condono fiscale, che interessano milioni di cartelle esattoriali. La prima decisione assunta dal Governo Draghi riguarda appunto la cancellazione dei debiti a beneficio di una vasta platea di cittadini. Dal 20 agosto inizia finalmente a smuoversi qualcosa.

Ampliando il quadro del condono fiscale, su scala nazionale vengono cancellati i debiti esattoriali che rientrano nella durata di tempo inclusa tra il 2000 e sino all’anno 2010 per i debiti sino al limite massimo di 5.000 euro. Tributi non riscossi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle cui cartelle rientrano anche il bollo auto, IMU, TARI, INPS e molto altro. La buona notizia è legata alla presenza del decreto attuativo che ha reso operativo il condono, operato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021.

Manca ancora il testo ufficiale, ma gli elementi essenziali dei contenuti sono pubblici. Ecco, perché sono state individuate le due date da considerare, entro cui vengono cancellati i debiti esattoriali oggetto del condono. È stata individuata la data entro cui il contribuente riceve la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di avvenuto stralcio. Tuttavia, queste non sono le uniche novità presenti nel testo.

Nello stesso tempo, la Regione Lombardia ha varato una misura anticrisi rivoluzionato la tassa automobilistica, così come la conosciamo. Infatti, ha predisposto il rimborso della tassa automobilistica 2020 per gli agenti di commercio. Mentre, per il Superbollo è stato presentato un emendamento per la cancellazione.

Bollo auto, IMU e TARI cancellati, arriva l’azione dalla Riscossione

Una splendida notizia per milioni di automobilisti che finalmente potranno alleggerirsi degli arretrati. La tanto contestata Pace Fiscale è stato il primo provvedimento varato dal Governo Draghi giunta con la pubblicazione del 14 luglio del decreto attuativo, che di fatto rende operativo lo stralcio di gran parte dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Secondo le disposizioni previste dal legislatore vengono cancellate tutte le cartelle esattoriali, quindi i debiti INPS, IMU, TARI, bollo auto e così via, che rientrano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e sino al fini del 2010, ossia al 31 dicembre 2010, il cui importo non supera il limite di 5.000 euro. Se è presente un requisito reddituale che porta a un reddito IRPEF pari a 30.000 euro nel 2019.

I contribuenti con pendenze nel periodo innanzi indicato, in cui è presente il bollo auto, IMU, TARI, INPS e così via non dovranno più pagare nulla, poiché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvede a cancellare tutti i debiti entro la data del 31 ottobre 2021.

La Riscossione provvederà a stralciare i debiti in forma automatica, non è prevista alcuna domanda da parte dei contribuenti. Sotto l’aspetto della tempistica bisogna considerare che la procedura che porta alla cancellazione dei debiti esattoriali, tra cui bollo auto, IMU, TARI INPS inizia nel periodo del mese di agosto, in particolare:

entro la data del 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione inoltra all’Agenzia delle Entrate tutti i dati dei contribuenti possibili beneficiari dello stralcio. In sostanza, la Riscossione inoltra tuti i codici fiscali dei contribuenti che rientrano nel condono fiscale;

entro la data del 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, invia la comunicazione di esclusione dal condono per colore che non rientrano nei requisiti reddituali;

entro la data del 31 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvede a cancellare i carichi pendenti che rientrano nel condono fiscale, cancellando i debiti;

entro la data del 30 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia la comunicazione ai contribuenti di avvenuta cancellazione dei debiti esattoriali che rientrano nel condono.

Bollo auto: nuove scadenze per la Regione Veneto

La Regione Veneto con delibera n. 14 promossa il 25 maggio 2021, su richiesta formulata dall’assessore regionale per i tributi Francesco Calzavara, ha emanato un provvedimento di sospensione del bollo auto per il 2021.

In particolare, tutti coloro che devono pagare la tassa automobilistica scaduta o in scadenza entro la data del 31 agosto 2021 possono regolarizzare il pagamento entro la data del 30 settembre 2021.

La Regione Veneto, preso atto dell’alleggerimento delle restrizioni su piano nazionale, ha ritenuto che sul fronte economico la svolta è ancora lontana, per questo motivo è intervenuta con un provvedimento di sospensione del bollo auto 2021.

È possibile che altre Regioni stiano adottando nuovi provvedimenti, eventuali modifiche possono essere verificate dal sito ufficiale dell’ACI o direttamente sul sito Regionale.

Non a caso, tra le regioni che hanno adottato dei piani di sospensioni del bollo auto, troviamo Piemonte ed Emilia Romagna dove il calendario delle sospensioni della tassa automobilistica 2021 si è chiuso il giorno 2 agosto.

Quando scatta il rimborso del bollo auto 2020 e per chi?

La vera rivoluzione in tema di tasse automobilistiche investe il bollo auto 2020. La Regione Lombardia ha disposto non solo la cancellazione della tassa, ma anche il rimborso per quanti hanno già regolarizzato il tributo.

Il provvedimento è stato promosso il 7 giugno 2021 ed è compatibile con gli altri provvedimenti regionali che presentano la cancellazione del bollo auto 2021 a favore dei veicoli con conducente, come ad esempio tax, macchine a noleggio e così via.

Si consiglia la visione del video Youtube di AutoeTechTv che illustra i motivi dell'addio Superbollo.

Come presentare la richiesta di rimborso del bollo auto 2020?

I contribuenti devono presentare alla Regione un’apposita richiesta per il rimborso del bollo auto 2020. Intanto, gli importi oggetto della restituzione saranno resi sotto la voce contributo a fondo perduto con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario. È possibile anche ritirare il rimborso in denaro contanti, un servizio disponibile presso gli sportelli della Banca Intesa con l’aggiunta delle spese di spedizione.

Sotto quest’ultimo aspetto, c’è da dire che sono spirati i termini per la presentazione della domanda per la richiesta del rimborso del bollo auto. Tuttavia, da indiscrezione sembra che è in vista un ulteriore differimento, per dare modo a una vasta platea di aventi diritto di presentare la richiesta.

In ogni caso, la richiesta può essere presentata online, se in possesso con le credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi e così via, seguendo le indicazioni presenti nella procedura dedica nell’Area personale tributi. Inoltre, è possibile scaricare il modello del rimborso e inoltrato all’ACI oppure in forma cartacea alla Regione.

Attivo lo sconto per chi paga il bollo auto con IBAN

Non tutti rientrano nelle disposizioni di sospensioni, cancellazioni o rimborso della tassa automobilistico e in assenza di agevolazioni è possibile risparmia con l’addebito della tassa in conto corrente.

In pratica, il contribuente che intende avvalersi dello sconto per il pagamento del bollo auto, attiva la domiciliazione bancaria, rilasciando il codice IBAN necessario per l’addebito sul conto corrente bancario o postale.

A proposito di sconto, va detto che la Regione Lombardia applica uno sconto nella percentuale del 15% per i contribuenti che attivano tale procedura. Anche la Regione Campania prevede una formula di sconto per l’addebito della tassa regionale nel conto corrente, ma in quest’ultimo caso la percentuale si attesta sul 10%,

Proposta la cancellazione del Superbollo

Infine, l’ultima novità in tema di tasse investe il Superbollo, ossia l’addizionale applicata sul bollo auto per i veicoli di grossa cilindrata.

Secondo quanto riporta UNRAE la vendita delle auto di grossa cilindrata ha subito un forte crollo, una frana nel settore automobilistico riconducibile dall’introduzione di quest’ulteriore fardello.

A tal proposito, l’Onorevole Manuela Gagliardi di Coraggio Italia ha avanzato una proposta al Governo Draghi, nella quale chiede l’emanazione di un decreto per abrogare il Superbollo. Al momento, Draghi non si è espresso su questa proposta, ma non vi sono buone notizie. In quanto, bisogna considerare che tra i progetti presenti nel PNRR vi sono delle linee guida precise sulla sostituzione dei veicoli inquinanti e l’ingresso di nuovi veicoli sostenibili a emissione zero, come ad esempio le auto elettriche o ibride.

Con la cancellazione del Superbollo si appoggerebbe la circolazione dei veicoli diesel o benzina che producono un’alta emissione di CO2. Una questione non prevista e non supportata da gran parte della maggioranza politica. In effetti, c’è anche da dire che dal 2 agosto sono attivi gli incentivi auto, prenotando l’Ecobonus i cittadini possono acquistare un veicolo a bassa emissione CO2, avvalendosi di sconti particolari sul prezzo di acquisto. Dal 2022 questi incentivi dovrebbero essere applicati anche per l’acquisto di veicoli usati.

