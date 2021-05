l 22 Maggio il parlamento italiano ha tradotto in legge il primo decreto targato Mario Draghi. Stiamo parlando del Decreto Sostegni del 22 marzo convertito nella legge n.69 del 2021. Quel decreto legge portava con sè la cosiddetta pace fiscale. Una moratoria per alcuni debiti pregressi maturati tra il 2000 e 2010. In un solo colpo addio a bollo auto, IMU e Tari. Dunque la cancellazione dei debiti pregressi con il fisco è ufficiale

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il 22 Maggio il parlamento italiano ha tradotto in legge il primo decreto targato Mario Draghi. Stiamo parlando del Decreto Sostegni del 22 marzo convertito nella legge n.69 del 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quel decreto legge portava con sè la cosiddetta pace fiscale. Una moratoria per alcuni debiti pregressi maturati tra il 2000 e 2010. In un solo colpo addio a bollo auto, IMU e Tari. Una triplice stoccata a chi non ha mai evaso le tasse. Ma la scelta tanto inneggiata da una parte della maggioranza risiede nella volontà di ridurre il costo di recupero di debiti difficilmente esigibili e nello stesso tempo dare un po' di ossigeno ai contribuenti italiani. Dunque la cancellazione dei debiti pregressi con il fisco è ufficiale. Ma non per tutti e per tutti i debiti. Solo coloro che nel 2019 hanno maturato un reddito complessivo non superiore a 30.000 euro e l'importo complessivo delle cartelle morose non supera i 5.000 euro. Escluse le multe per violazione del codice della strada.

Bollo auto: il decreto sostegni lo cancella tra 2000-2010

Ci sono scadenze che proprio non sono digerite dagli italiani. Una di queste è relativa al pagamento del bollo auto. Una tassa odiatissima da chi possiede un veicolo. La tassa, indiretta perchè colpisce solo coloro che sono proprietari di una vettura, è versata alla propria Regione in cui si risiede. Il bollo auto è calcolato applicando un importo ai KW del proprio mezzo. Le scadenze per il pagamento del bollo auto dipendono dalla data di immatricolazione del veicolo. Chi dimentica di pagare il bollo auto può farlo senza incorrere in pesanti sanzioni ed interessi attraverso il ravvedimento operoso. Ma chi non vuole proprio pagarlo può sperare nella prescrizione, che per il bollo auto è di tre anni. La prescrizione si interrompe con l'arrivo di una cartella esattoriale. Così chi tra il 2000 ed il 2010 ne ha ricevuta una per mancato pagamento del bollo auto godrà dell'effetto "bianchetto" del decreto sostegni con cui il governo di Mario Draghi ha condonato i furbetti del bollo. Questa scelta vale per tutte le cartelle esattoriali emesse tra il 2000 ed il 2010 e per importi iscritti non superiori a 5.000 euro. Una cancellazione totale che ha riguardato anche il bollo auto. Ma da un'iniziale condono per tutti, si è trasformato in un condono a metà perchè è stato introdotto il paletto del reddito. Solo per coloro che hanno un reddito imponibile nel 2019 inferiore a 30.000 euro.

Bollo auto: le esenzioni del 2021

Nel 2021 la platea dei beneficiari che continuano a godere dell'esenzione del pagamento del bollo auto non cambia. Per loro resta confermata la possibilità legale di non pagare il bollo e quindi di non correre il rischio di incappare in sanzioni amministrative. Ma attenti a non dichiarare il falso.

Nel 2021 si confermano le esenzioni totali dal pagamento del bollo auto per le persone portatrici di handicap grave (art.3 comma3 della legge 104). Per loro l'esenzione è diretta se sono proprietari di un veicolo, con o senza adattamenti, purchè titolari della certificazione AUSL di handicap grave. L'esenzione può essere indiretta e riconosciuta al famigliare convivente che ha a carico fiscale il soggetto al quale è riconosciuto il beneficio dell'esenzione del bollo auto.

Si confermano anche le esenzioni per i proprietari dei mezzi utilizzati per il pronto soccorso come le autoambulanze ed i veicoli di proprietà delle ASL ed aziende ospedaliere, per le auto storiche, con più di trent'anni, adibita ad suo privato, per i veicoli del Presidente della Repubblica.

Bollo auto: i beneficiari delle sospensioni del 2021

Essendo una tassa regionale, diverse Regioni nel corso del 2020 e poi 2021, per il perdurare della situazione pandemica hanno deciso di sospendere il pagamento del bollo auto di fatto ritardandolo.

In Emilia Romagna, i fortunati che potranno evitare il pagamento fino a luglio 2021 sono coloro che avrebbero dovuto pagare il bollo auto tra aprile e maggio 2021. I pagamenti potranno essere fatti tra giugno e luglio fino al 2 agosto.

In Lombardia i conducenti di taxi e le imprese che forniscono servizi di noleggio con conducente, infatti sono esentati dal pagamento del bollo auto per l'intero anno 2021.

In Campania a beneficiare di questa esenzione temporanea sono al i proprietari di veicoli il cui bollo auto è in scadenza tra il 19 gennaio ed il 30 aprile 2021. Il temine entro cui effettuare il pagamento è stato posticipato 31 maggio.

In Veneto tutti coloro che avrebbero dovuto pagare il bollo in scadenza tra il 1 gennaio e 30 maggio 2021 hanno tempo fino al 30 giugno di quest'anno per regolarizzare il versamento della tassa automobilistica.

IMU: gli esentati legali e chi la scampa con il decreto sostegni

Anche l'IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili diversi dall'abitazione principale, è tra i fardelli degli italiani che il governo Draghi mette in soffitta per coloro che tra il 2000 e 2010 non hanno pagato. Certo, un danno erariale per le casse dei comuni ma nello stesso tempo forse un beneficio in termini di minori costi sulla riscossione, valendo anche per l'IMU il principio dell'inesigibilità della tassa. Ma oltre a questa esenzione, che sa più di cancellazione, ci sono anche le esenzioni "legali" valide per il 2021.

Non pagheranno l'acconto del 16 giugno i contribuenti che conducono particolari attività di impresa: agricola, artistica o professionale. Ma non basta ricadere in queste categorie. Si deve anche rispettare un parametro di fatturato. Le imprese che nel 2019 non abbiano ottenuto ricavi o compensi superiori ai 10 milioni di euro, e nel 2020 hanno subito un calo di fatturato di oltre il 30% su base mensile.

Invece per i privati, sono esenti dal pagamento dell'IMU chi possiede

immobili che costruiscono abitazione principale (ad eccezione di alcune specifiche categorie);

alloggi sociali;

alloggi per studenti universitari;

immobili destinati al culto religioso;

terreni agricoli;

le pertinenze delle prime case;

alloggi di cooperative edilizie con proprietà indivisa;

immobili posseduti da Stato, Regioni, Province o Comuni;

immobili relativi a enti senza scopo di lucro.

Novità IMU per i pensionati

La legge di bilancio 2021 ha introdotto una bella sorpresa per i pensionati residenti all'estero che detengono immobili in Italia tenuti a disposizione. Per loro c'è uno sconto del 50% sull'IMU. In pratica non dovranno pagare l'acconto del 16 giugno, ma direttamente il saldo a dicembre.

La riduzione è prevista comunque solo per i titolari di una pensione estera che risiedono in quei Paesi coi quali l'Italia ha siglato una convenzione previdenziale, vale a dire Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell’ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, Usa, Messico, Uruguay, Principato di Monaco e Venezuela.

Dal 2021 quindi anche i pensionati italiani fiscalmente residenti all'estero e che percepiscono una pensione devono pagare l'IMU ma al 50% per singola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da pensionati non residenti fiscalmente nel nostro Paese.

IMU sconto del 25% in caso di affitto

Per coloro che non beneficiano di esenzioni, c'è l'obbligo del pagamento dell'IMU con l'acconto al 16 giugno. Ma ci sono buone notizie per i proprietari di immobili che affittano a canone concordato. In questo caso i contribuenti titolari del diritto di proprietà possono godere di uno sconto secco del 25% sul pagamento dell'IMU. Uno dei punti più importanti da sottolineare è che lo sconto si applica unicamente a quei contratti a canone corcordato, che siano conformi all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni che rappresentano proprietari ed inquilini.

Nelle città soprattutto ad alta densità abitativa esiste la possibilità di firmare contratti di locazione immobiliare abitativa tenendo conto di determinati range di importo. La finalità del canone concordato è proprio quello di rendere accessibile il mercato degli affitti ma soprattutto di migliorare il rapporto immobili disponibili con persone in cerca di abitazione. Per ogni singola città vengono fissati degli importi standard, che si basano sulle caratteristiche degli immobili, che vengono dati in affitto. Se da un lato non è possibile determinare liberamente il costo del canone di locazione, dall'altra parte ci sono particolari agevolazioni fiscali: a parte lo sconto del 25% sull'Imu è prevista la possibilità di accedere alla cedolare secca pari al 10%.

Tari: i decreti sostegni la sgonfiano

Due interventi sulla TARI grazie al decreto sostegni e al decreto sostegni bis. Con il primo si azzerano le cartelle esattoriali per coloro che non hanno pagato la TARI tra il 2000 e 2010 a condizione che l'intera esposizione debitoria verso il Fisco non sia superiore a 5.000 euro e che il reddito complessivo del contribuente del 2019 non sia superiore a 30.000 euro. Con il decreto sostegni bis invece il governo mette sul piatto 600 milioni di euro per consentire ai comuni di esentare dal pagamento del tributo gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia.

Per tutti gli altri invece si dovrà verificare sul sito del proprio comune la presenza della delibera con cui si definiscono tempi ed importi per il pagamento della TARI nel 2021.