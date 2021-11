Bollo auto 2022 gratis in diverse Regioni italiane! Ottime notizie per milioni di automobilisti che finalmente possono scolarsi dalle spalle l’odioso fardello della tassa automobilistica. Diverse sono le Regioni italiane che hanno disposto l’esenzione dal versamento del bollo auto. In particolare, vengono assolte dall’odioso onere milioni di nuove immatricolazioni. Ecco, perché secondo queste nuove disposizioni milioni di contribuenti ottengono il bollo auto gratis a tempo. In altre parole, per un periodo temporale di 5 anni sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica.

Bollo auto 2022 gratis in diverse Regioni italiane! Ottime notizie per milioni di automobilisti che finalmente possono scolarsi dalle spalle l’odioso fardello della tassa automobilistica. Diverse sono le Regioni italiane che hanno disposto l’esenzione dal versamento del bollo auto.

In particolare, vengono assolte dall’odioso onere milioni di nuove immatricolazioni. Ecco, perché secondo queste nuove disposizioni milioni di contribuenti ottengono il bollo auto gratis a tempo. In altre parole, per un periodo temporale di cinque anni sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica.

Tuttavia, per ottenere questo privilegio occorre rientrane in diversi requisiti, oltre alle condizioni previste per diversi modelli di veicoli.

C’è da dire che alcune Regioni hanno previsto un esonero definitivo, annullando il periodo temporale di cinque anni dalla data dell’immatricolazione del veicolo.

Bollo auto: ecco dove non si paga per cinque anni

Nessun provvedimento dal Governo italiano a favore degli automobilisti. Il bollo auto è stata classificata in più riprese come la tassa più odiata dagli italiani e, nonostante, la crisi pandemica del Covid-19, l’Esecutivo non è mai intervenuto direttamente per sanare, bloccare, sospendere o esentare questo fardello.

Tutti i provvedimenti messi in campo dal 2020 ad oggi, sono stati emessi dalle Regioni che in autonomamente hanno deciso d'intervenire con provvedimenti di esonero, sospensione e differimento della tassa automobilistica.

D’altra parte, la legge ha disposto che con decorrenza dal 1° gennaio 1999 la gestione del bollo auto passa alle Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. Nello stesso modo, le Regioni e le provincie autonomi, possono delegare a terzi ogni forma di azione volta al controllo del pagamento della tassa automobilistica, nonché per le eventuali procedure di riscossione.

L’eccezione per cui in materia di bollo auto subentra direttamente l’Agenzia delle Entrate è riferita alle Regioni a statuto speciale della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia.

Bollo auto: dopo i cinque anni di esenzione arriva la stangata?

In un quadro abbastanza complesso, si evince quanto risulti essere maculato il pagamento e le esenzioni del bollo auto applicato Regione per Regioni. Ecco, perché esistono diversi provvedimenti di proroga, ma anche di esonero.

Ad oggi, solo 18 Regioni su 20 hanno promosso azioni volti a liberare gli automobilisti per un periodo temporale di cinque anni, concedendo in forma gratuita il bollo auto. Purtroppo, si tratta di un provvedimento che non investe tutti i cittadini.

A dire il vero, il progetto punta a sollevare il portafoglio di coloro che sono propensi ad acquistare un’auto elettrica di nuova generazione per intenderci. Inoltre, rientrano nel beneficio tutti i veicoli dotati di motore elettrico.

Solo in questo caso è possibile ottenere nell’immediato l’esenzione dal pagamento del bollo auto per un periodo temporale di cinque anni con decorrenza dalla data d'immatricolazione.

Trascorsi i cinque anni di esenzione dal bollo auto, cosa succede? Dopo questo periodo in cui il cittadino proprietario del veicolo non ha pagato alcun importo a titolo di bollo auto, ovvero solo dopo i 5 anni ottiene la rimodulazione della tassa in forma ridotta rapportata a quella dei veicoli a benzina.

Nell’ipotesi di ciclomotori e di motocicli, questa regola della tassa ridotta non viene applicata e il proprietario sarà chiamato al pagamento dell’intero importo del bollo auto.

Ricordiamo che solo 18 Regioni su 20 hanno adottato questa linea, permettendo ai proprietari dei veicoli, (se in possesso dei requisiti e condizioni), di ottenere un esonero sino al 2026.

Per il momento, la Regione Piemonte e la Lombardia non hanno aderito a questo progetto restando escluse dall’elenco. In questo caso, per l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica vengono applicate delle disposizioni totalmente differenti.

Si consiglia la visione del video YouTube di Tutto e di Più sull'esenzione del bollo auto per 5 anni.

Bollo auto: scatta l’esenzione a vita in queste Regioni

In più occasioni il riferimento è caduto sulle 18 Regioni che hanno aderito al progetto con il quale è stata messa a regime la sospensione del pagamento del bollo auto per un periodo temporale di cinque anni con decorrenza dalla data d'immatricolazione del veicolo elettrico.

Come si legge da borsainside.com, per le restanti Regioni, ovvero la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, vengono applicate delle regole totalmente differenti.

In queste due Regioni sono presenti dei provvedimenti di esenzioni del bollo auto, ma in presenza di altre condizioni, tra cui:

previsto la dispensa dal pagamento della tassa per i veicoli a partire dalla categoria Euro 6;

prevista la dispensa dal pagamento della tassa per i veicoli non solo elettrici, ma anche gas metano, gas petrolio o gas gpl.

Quali esenzioni spettano per le auto ibride? Rientrano nella dispensa dal bollo auto per il periodo di 5 anni, i veicoli ibridi, ovvero quelle automobili immesse nel mercato come automobili ibridi, come ad esempio benzina/metano o, ancora benzina/gpl, oppure, veicoli elettrici.

La Regione Lombardia ha disposto lo stop totale dal pagamento del bollo auto per i veicoli a idrogeno. Infine, la Regione ha promosso una particolare iniziativa per la demolizione dei veicoli particolarmente inquinanti per cui rilascia un contributo economico di 90 euro.

O, ancora, in presenza di un cambio con un veicolo ibrido Euro 5 o 6 viene applicato l’esonero dal bollo auto per un periodo temporale di tre anni. Mentre, in presenza di veicoli immatricolati nel 2019 viene riconosciuto uno sconto del valore del 50% sul pagamento del bollo auto per un periodo temporale di cinque anni.

Bollo auto: ecco dove non si paga per tre anni

Le Regioni anche se hanno adottato parametri e disposizioni diverse, hanno previsto delle agevolazioni per coloro che acquistano un veicolo a bassa emissione di anidride carbonica, favorendo la messa in circolazione dei vicoli ibridi.

Non a caso, la Regione Veneto oltre a rientrare nelle categorie delle Regioni che promuovo lo stop dal pagamento del bollo auto per i veicoli elettrici, ha disposto anche la dispensa per i veicoli hybrid anche se per un periodo temporale ristretto.

In sostanza, in quest’ultimo caso non si parla più di cinque anni di esonero, ma di ben tre anni con decorrenza dalla data d'immatricolazione.

Vista la variegata disposizione delle norme Regionali, si consiglia di controllare le norme sul bollo auto disposte dalla Regione di appartenenza.

Bollo auto: auto storiche stop pagamento

Anche le auto storiche godono di un dell’agevolazione sulla tassa automobilistica. Solitamente, quando si parla di veicoli storici il riferimento cade su quelli immatricolai almeno più di 30 anni fa.

La Legge n. 342/2000 regolamenta i veicoli d’epoca, infatti prevede l’esonero dal pagamento del bollo auto nell’ipotesi in cui il veicolo non risulti usano a scopi professionali. La richiesta va inoltrata presso per le auto all’ASI, mentre per le moto alla FMI.

Con il riconoscimento del veicolo d’epoca viene assegnata una tassa simbolica del valore modesto da 25 a 31 euro annui. Solo la Regione Lombardia ha disposto l’esonero anche di quest’ultima tassa.

Quali sono i benefici della Legge 104 sul bollo auto

Sia il titolare della Legge 104 che i familiari fiscalmente a carico possono richiedere la dispensa dal pagamento del bollo auto. Ottenuto l’esonero della tassa non occorrerà più presentare alcun’istanza di rinnovo.

La richiesta per l’ottenimento dell’esenzione può essere presentata per un solo veicolo. In presenza di più veicoli, per il secondo vengono applicate le disposizioni regionali, per cui laddove è necessaria la tassa viene pagata interamente.