Arrivano importanti novità per quanto riguarda il pagamento del bollo auto 2021: ecco chi saranno i fortunati che potranno finalmente evitare di paga la tassa automobilistica e quali sono le condizioni obbligatorie da rispettare per accedere alle esenzioni regionali.

L’esplodere dei contagi relativi al Coronavirus avvenuta l’anno scorso ha messo la popolazione italiana a dura prova, comportando una crisi del settore economico e produttivo nazionale senza precedenti, segnata dalla riduzione dell’attività lavorativa, dalla chiusura di tantissime attività ed esercizi commerciali e dall’aumento del livello di disoccupazione.

A questo proposito, nel corso dei mesi, il Governo italiano in collaborazione con le giunte di ogni singola Regione italiana e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ha provveduto all’elaborazione di una serie di aiuti e di sostegni economici riconosciuti nei confronti di un’ampia platea di beneficiari, ovvero di cittadini che presentano effettivamente i requisiti e le condizioni obbligatorie previste per l’accesso a tali benefici.

In questo panorama, dunque, occorre specificare che tra le varie agevolazioni introdotte nei confronti dei cittadini residenti sul territorio nazionale, si segnalano anche differenti esenzioni e rimborsi per quanto riguarda il pagamento del bollo auto.

Dunque, attraverso la decisione intrapresa anche a livello regionale, sono state approvate alcune agevolazioni per il versamento della tassa automobilistica, dovuta con cadenza periodica da parte di tutti quei cittadini possessori di un’autovettura a motore.

Nel corso dell’articolo, dunque, saranno approfonditi nel dettaglio tutti gli aspetti relativi alle agevolazioni per quanto concerne il pagamento del bollo auto, specificando tutte le esenzioni come funzionano, oltre che quali sono i cittadini che potranno effettivamente beneficiare di tali aiuti economici e quali sono le caratteristiche e le condizioni di cui dovranno essere in possesso obbligatoriamente.

Bollo auto: quali sono tutte le novità introdotte da Draghi

La diffusione e l’aumento dei contagi da Coronavirus sul territorio nazionale non ha fatto altro che gravare ancora di più sulle tasche dei cittadini italiani, molti dei quali attualmente si ritrovano in una condizione tale da essere impossibilitati ad affrontare troppe spese.

Per questo motivo, nel corso dei mesi segnati dalla pandemia da Covid-19, molte Regioni italiane si sono adoperate al fine di riuscire ad elaborare una serie di aiuti e di agevolazioni nei confronti dei cittadini residenti sul territorio regionale.

Tra i differenti interventi e provvedimenti a cui hanno pensato le giunte regionali, vi sono anche alcune agevolazioni legate ai pagamenti dovuti per il possesso dell’automobile, ovvero i versamenti relativi al bollo auto.

In questo senso, le amministrazioni delle Regioni italiane, a cui compete di fatto la gestione dei versamenti relativi alla tassa automobilistica, hanno confermato una serie di proroghe per quanto riguarda le date di scadenza ultime per i pagamenti.

Attraverso il prolungamento delle date, di fatto, i cittadini italiani hanno potuto continuare a circolare liberamente con la propria autovettura, pur avendo il bollo auto scaduto, senza tuttavia andare incontro a sanzioni pecuniarie o amministrative, e soprattutto senza dover poi pagare ulteriori interessi al termine della proroga.

Inoltre, una novità ancor più recente in merito al pagamento del bollo auto riguarda la cancellazione dei debiti risalenti alle cartelle esattoriali attivate durante il periodo temporale compreso tra il 2000 e il 2010, anche in riferimento ai debiti legati al versamento mancato del bollo auto.

Chi deve pagare la tassa del bollo auto

Il bollo auto rappresenta ormai una delle imposte più odiate dai cittadini italiani, e si riferisce al possesso di una qualsiasi autovettura a motore che risulta essere registrata nel PRA, ovvero pubblico registro automobilistico.

Come sottolineato già in precedenza, e riportato nel portale telematico dell’Agenzia delle Entrate, la gestione dei pagamenti del bollo auto è di competenza di ciascuna Regione italiana, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna.

Dunque, tutti i cittadini che sono in possesso di un’automobile sono tenuti a versare ogni anno i pagamenti legati al bollo auto, fatta eccezione di alcune categorie di persone, quali i cittadini portatori di handicap o i possessori di alcune tipologie di auto di valore storico.

Chi non paga più i debiti per il bollo auto

In seguito all’entrata in vigore del decreto-legge numero 41 del 22 marzo 2021 anche noto come Decreto Sostegni, il premier Mario Draghi, ha provveduto alla conferma della cosiddetta pace fiscale, la quale ha comportato di fatto la cancellazione definitiva di milioni di cartelle esattoriali.

Nello specifico, si tratta delle cartelle esattoriali relative al periodo compreso tra il 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2010, che risultano avere un importo massimo pari a 5.000 euro.

In questo contesto, la rottamazione delle cartelle esattoriali comprende anche il saldo dei debiti che erano relativi allo stesso periodo temporale anche legati al versamento mancato del bollo auto.

Chi può avere i rimborsi per il bollo auto della Regione Lombardia

Infine, occorre anche sottolineare che saranno centinaia di migliaia i cittadini italiani che potranno godere del rimborso dei pagamenti del bollo auto relativi all’anno scorso, 2020, avviato da parte della Regione Lombardia.

Tuttavia, tale possibilità è concessa esclusivamente ad alcune categorie di cittadini e di automobilisti, la cui attività lavorativa è effettivamente legata all’utilizzo della proprio autovettura.