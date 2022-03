Esenzioni, scadenze e ammonti che cambiano in continuazione... come fare chiarezza sul bollo auto? Ogni regione ha una sua regola, e solo poche sono le linee guida generali per tutto lo stato. Ad esempio, ovunque è incentivato l'uso delle automobili elettriche, ma le regioni differiscono sui modi e tempi per questi incentivi. Vediamo insieme nel dettaglio come pagare il bollo auto e facciamo un po' di chiarezza!

Le automobili elettriche ormai vanno molto di moda, soprattutto da quando sono diventate molto più economiche ed a prezzi fattibili per tutti.

Sono silenziose, sono leggere, hanno molto più spazio nel bagagliaio (poiché non hanno un motore) e si ricaricano facilmente con la costruzione di sempre più torrette energetiche.

E non solo le city car! Le macchine elettriche stanno diventando sempre più grosse, adatte anche per lunghi viaggi o per famiglie. La SUV elettrica della Lotus, ad esempio, è quasi pronta, e vi sono già in commercio macchine simili della Tesla.

Insomma, c'è stata un'esplosione di macchine elettriche. I motivi possono essere tanti, tra cui certamente una maggiore consapevolezza dei rischi ecologici delle macchine a benzina. Molti paesi, inoltre, hanno deciso di interrompere l'uso delle macchine a benzina entro una data specifica.

In Giappone ad esempio, paese in cui la transizione energetica è un argomento particolarmente sentito, si è deciso di interrompere la vendita delle macchine a benzina entro il 2035.

Una misura simile era stata presa dall'Unione Europea, che la scorsa estate aveva a sua volta deciso di interrompere la vendita di veicoli a benzina entro il 2035.

L'Italia, che ha anch'essa aderito al progetto europeo, deve ancora creare un piano energetico chiaro riguardante la transizione delle auto. Secondo questo articolo di Milena Gabanelli, infatti:

Oggi l’unica certezza sono gli 8 GWh che sta cercando di installare Seri Industrial con il progetto Faam a Teverola (in provincia di Caserta), ma non si tratta di batterie per le auto, bensì per lo storage di energia domestico, industriale e per il trasporto pubblico. Al momento i dipendenti sono 120 e si intende arrivare a 800 entro il 2024. Il progetto Italvolt a Scarmagno, vicino a Ivrea, è ambizioso: 3,4 miliardi di investimenti, fino a 70 GWh l’anno, 2024 inizio produzione e 3.000 posti di lavoro. Al momento però non è ancora chiaro chi ci mette i soldi e chi comprerà le batterie prodotte.

La casa automobilistica Stellantis, inoltre, ha promesso di costruire una gigafactory a Termoli, mentre Fincantieri ne vorrebbe costruire un'altra a Frosinone. Di piani precisi, tuttavia, non vi è traccia.

Insomma, per quanto i piani siano molto ambiziosi, l'Italia rischia di rimanere indietro se non decide di fare immediatamente una politica industriale precisa. Francia e Germania, sempre secondo l'articolo della Gabanelli, hanno fatto una politica simile già nel 2019.

In ogni caso, l'Italia ha almeno già iniziato ad incoraggiare l'acquisto di auto elettriche o perlomeno ibride. Uno dei modi è l'esenzione dal bollo auto, ovvero la tassa per l'automobile, per i possessori di macchine di questo tipo.

Ma come funziona questa esenzione in particolare? E cosa cambia rispetto al pagamento del bollo di tutte le altre auto? Scopriamolo insieme.

Bollo auto: esenzioni per le auto elettriche

Il bollo auto è la tassa per le automobili che viene pagata annualmente alla regione di residenza. Entreremo nei dettagli su come e quanto pagare più avanti, per il momento vediamo le esenzioni e, come accennavamo, gli incoraggiamenti per le auto elettriche.

Si perché le auto elettriche ed ibride sono esentate dal pagamento del bollo per almeno i primi due anni dall'acquisto (tranne per il Friuli). La lunghezza esatta dipende dalla regione, in alcune infatti l'esenzione dura ben cinque anni.

Di seguito, vediamo la lista completa delle regioni e a quanto ammonta l'esenzione dal bollo:

Nessuna esenzione prevista: Friuli Venezia-Giulia;

Esenzione per 2 anni: Molise;

Esenzione per 3 anni: Veneto, Trentino Alto-Adige, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia;

Esenzione per 5 anni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Emilia Romagna;

Esenzione per 6 anni: Marche.

In alcune regioni, inoltre, vi sono delle regole speciali:

In Piemonte, l'esenzione avviene solo per veicoli con potenza inferiore a 100 kW;

In Liguria sono esentate anche le auto a benzina a basso impatto ambientale;

In Lombardia l'esenzione non è totale, viene solamente dimezzato l'ammontare del bollo;

In Umbria, Calabria e Toscana l'esenzione riguarda solo le auto elettriche e non quelle ibride;

In Toscana e Puglia vi è un'esenzione del 75% a partire dal sesto anno di possesso della vettura.

Una serie di regole abbastanza complicate, ma che si spera siano efficaci per aumentare le vendite di vetture elettriche entro la data prevista.

Bollo auto: le altre esenzioni

Vi sono, poi, ulteriori esenzioni al pagamento del bollo. In primis, le vetture per i beneficiari della Legge 104 sono esentate totalmente dal bollo. Le seguenti categorie di individui, quindi non dovranno preoccuparsi affatto del bollo auto:

Persone disabili gravi (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa);

Genitori delle persone disabili gravi;

Coniuge della persona disabile;

Parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile grave;

Parenti o affini di terzo grado, se la persona disabile ha compiuto 65 anni o sia affetta da patologie invalidanti.

Come specifica Segugio.it, però:

I familiari possono usufruire dell’agevolazione solo se il portatore di handicap è a loro carico o dispone di un reddito che non supera i 2.840,51 euro. Le categorie rientranti nella Legge 104 hanno però una limitazione da rispettare sulla tipologia di vettura, in quanto non sono ammesse all’esenzione i veicoli a benzina con cilindrata superiore ai 2.000 centimetri cubici e quelli a gasolio con cilindrata maggiore di 2.800 centimetri cubici.

Infine, sono esentate dal pagamento del bollo le auto ultratrentennali, considerate reperti storici dalla normativa italiana.

Ora che abbiamo visto quali sono le esenzioni per il pagamento del bollo, cerchiamo di capire come fare per pagarlo e a quanto ammonta la tassa.

Bollo auto: come fare per pagarlo?

Con le nuove tecnologie è possibile pagare il bollo auto in via telematica, ovvero online e rimanendo comodi a casa.

Innanzitutto, è possibile farlo tramite l'App IO, la stessa app con cui si può usare il Green Pass, la quale vi permetterà di accedere ai servizi per il pagamento del bollo auto tramite SPID, CIE o CNS.

Volendolo fare sempre online, è possibile pagare il bollo tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate o dell'ACI. Avrete a disposizione il servizio elettronico PagoBollo per il pagamento proprio di questa tassa.

In alcune regioni, inoltre, il pagamento del bollo tramite domiciliazione bancaria è incoraggiato. Chi opterà per questo metodo, che comunque permette di pagare rimanendo a casa, avrà uno sconto del 15% sul bollo.

In questo modo, i residenti di tali regioni (Lombardia e Campania tra le altre) potranno ricevere un avviso di pagamento direttamente a casa così da non scordarsi di dover pagare il bollo.

Infine, il bollo auto può anche essere pagato tradizionalmente andando in presenza ai punti vendita Sisal, Lottomatica, gli sportelli ACI e, ovviamente, agli sportelli di Poste Italiane.

Se volete sapere come fare per controllare l'avvenuto pagamento del bollo auto, vi lasciamo un video informativo a riguardo di Sokol Dokaj:

Bollo auto: quando scade e a quanto ammonta?

Come dicevamo, il bollo auto è una tassa che va pagata alle regioni annualmente. Non si può pagarla quando si pare, ovviamente, ma va seguita una certa scadenza.

La prima rata del bollo va pagata un mese dopo l'immatricolazione della vettura. Dopodiché, la scadenza sarà l'ultimo giorno del mese successivo al mese indicato come scadenza. Ergo, se il bollo scade a dicembre, il bollo andrà pagato entro il 31 gennaio, e così via anno dopo anno.

L'ammontare del bollo varia a seconda della potenza dell'automobile. Vi lasciamo qui un articolo con tutti i dati precisi, ma intanto vi basti sapere che i veicoli più ecologici (Euro 4, 5 e 6) pagano 2.58 euro a kilowatt e 3.87 a kilowatt oltre i cento, mentre i veicoli meno ecologici (Euro 0) pagano 3 euro a kilowatt e 4.50 a kilowatt oltre i cento.

Le macchine di lusso e le supercar sono tassate ancora di più, come potrete vedere dall'articolo. Si parla, in questi casi, del cosiddetto superbollo.

Come vedete, le macchine ecologiche sono molto favorite nel calcolo della tassa dovuta. Oltre alle iniziali esenzioni, dunque, il bollo stesso è più basso quando la macchina consuma meno.

Bollo auto: sanzioni per mancato pagamento

Succede sempre di scordarci di pagare qualcosa di molto importante. In questi casi, ovviamente, si subirà una sanzione economica che aumenterà il carico da pagare.

Il bollo auto non è molto differente. Quando non pagato entro la scadenza, bisognerà saldare anche un extra sanzionatorio per mancato pagamento.

L'ammontare di questa sanzione extra cambia da regione a regione, e generalmente è più alto quanto più tempo è passato dalla scadenza.

Il bollo auto, però, segue un meccanismo chiamato ravvedimento operoso. Si tratta di un'opzione per la quale se chi ha pagato in ritardo si "autocostituisce", pagherà di meno.

In pratica, se la regione ancora non si è accorta dell'avvenuta scadenza e si paga spontaneamente un extra, questo extra sarà più basso di quello dovuto qualora fosse la regione ad accorgersi del mancato pagamento.

Come tutto quello che riguarda il bollo auto, anche il ravvedimento operoso cambia da regione a regione, nel senso che l'esatto ammontare differisce. A rimanere uguali, però, sono la percentuale da pagare in più a seconda di quanto tempo è passato dalla scadenza. Tali percentuali sono, come elencato da Iconmagazine.it:

Ravvedimento operoso veloce: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni; pagamento fino a 30 giorni successivi alla scadenza: +1,5%; pagamento dal 31° al 90° giorno: +1,67%; pagamento dal 91° giorno fino a un anno dalla scadenza: +3,75%; pagamento da 1 a 2 anni dal termine: +4,286; pagamento con oltre 2 anni di ritardo: +5%.

Per calcolare l'intero importo del ravvedimento operoso, bisogna sommare gli interessi così calcolati, la sanzione (che cambia anch'essa da regione a regione), e l'ammontare dell'imposta annuale che sarebbe dovuta essere originariamente pagata.