Il bollo auto rappresenta una delle tasse più odiate dai cittadini e dalle famiglie italiane che risultano essere in possesso di un’automobile, in particolare in questo periodo segnato da una situazione economica critica che sta mettendo a dura prova tutti i lavoratori. Per questo motivo, arriva la notizia ufficiale da parte delle Regioni italiane, che hanno deciso di sospendere in alcuni casi il pagamento del bollo auto almeno per alcuni mesi dell’anno 2021. Ecco dunque chi saranno i cittadini italiani fortunati che potranno non pagare il bollo auto, quali sono le scadenze previste per il versamento della tassa e chi invece è tenuto a pagarla.

Come tutti sappiamo, il pagamento del bollo auto rappresenta uno dei versamenti più odiati, a cui sono tenuti tutti i cittadini italiani che sono titolari di almeno un’autovettura.

Occorre sottolineare che si tratta di una tassa prettamente gestita dalle singole Regioni italiane, dunque non regolamentata da una normativa generale a livello nazionale.

È per questo motivo che il Governo italiano, durante questi mesi segnati dalla crisi economica provocata dall’esplodere dei contagi da Coronavirus, non ha potuto lavorare nello specifico all’introduzione di nuove esenzioni ed agevolazioni nei confronti dei cittadini italiani che devono effettuare regolarmente il pagamento della tassa sul possesso dell’automobile.

Tuttavia, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze e ai bisogni attuali dei cittadini italiani attualmente in difficoltà, molte Regioni italiane hanno provveduto alla sospensione dei pagamenti relativi al bollo auto, il quale potrà non essere pagato almeno per i prossimi mesi da parte di numerose categorie di cittadini italiani residenti in alcuni determinati territori regionali.

A questo nuovo provvedimento di tipo regionale, andrà ad aggiungersi un ulteriore aiuto, in questo caso di carattere generale, che è stato approvato in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, numero 41.

Si tratta, in questo caso, della cancellazione di tutte le cartelle esattoriali che sono state emesse durante gli anni compresi tra il 2000 e il 2010, in merito al bollo auto, grazie all’introduzione del saldo e del stralcio delle cartelle il cui importo risulta essere inferiore ai 5.000 euro.

Ecco, quindi, nel dettaglio tutti gli aiuti e le agevolazioni che sono stati approvati in favore dei cittadini italiani che risultano essere titolari di un’autovettura e che, dunque, avrebbero dovuto pagare in questi mesi la rata del bollo auto.

Bollo auto: le esenzioni del 2021

Innanzitutto, prima di riepilogare tutte le esenzioni e le agevolazioni che ciascuna Regione italiana ha provveduto ad introdurre, è fondamentale indicare quali sono tutte le categorie di cittadini italiani che sono tenuti a rispettare l’obbligo del versamento della tassa del bollo auto, e quali invece le categorie che possono accedere alle esenzioni generali, valide sull’intero territorio italiano.

Nello specifico, si tratta non solo di alcune specifiche categorie di cittadini che presentano alcune disabilità, ma anche alcune tipologie di automobili, come ad esempio quelle di tipo ibrido, elettriche o anche storiche.

Per quanto riguarda la categoria di automobilisti che potranno accedere all’esenzione del pagamento del bollo auto, in questo caso si tratta di cittadini italiani che presentano un’abilità motoria ridotta, così come anche coloro che sono coinvolti da problematiche nella deambulazione, persone ipovedenti gravi o non vedenti, o anche cittadini che sono state colpite da una disabilità psichica grave.

In questo caso, l’esenzione per il pagamento del bollo auto non riguarderà soltanto i cittadini italiani che presentano tali disabilità ma coinvolgeranno anche gli accompagnatori del cittadino che presenta quell’handicap.

Le tipologie di auto incluse nell’esenzione

Oltre alle categorie di cittadini che presentano delle disabilità, prima citati, potranno accedere alle esenzioni per il pagamento del bollo auto anche quei cittadini italiani che risultano essere in possesso di alcune tipologie di automobili.

A tal proposito, rientrano le automobili sia di tipo elettrico che ibrido, così come anche quelle di valore storico.

In merito alle automobili di tipo elettrico, i cittadini italiani che risultano essere titolari di questa categoria di auto, potranno avere la possibilità di usufruire dell’esenzione dal pagamento relativo al bollo auto, per la durata di cinque anni, che partono dal giorno in cui è avvenuta l’immatricolazione dell’auto.

In questo caso, l’agevolazione del bollo auto è di carattere nazionale, dunque prescinde dal territorio regionale in cui risiede l’automobilista.

Per quanto riguarda invece i possessori delle automobili ibride, i cittadini potranno accedere alle agevolazioni previsti da ciascuna Regione di appartenenza.

Per questo motivo, a livello nazionale sono previste diverse tipologie di sospensioni per quanto riguarda il versamento del bollo auto, che possono essere parziali oppure totali, dalla durata che potrebbe essere compresa tra i tre ed i cinque anni, a partire dal giorno in cui è avvenuta l’immatricolazione stessa.

Infine, anche per quei cittadini italiani che sono in possesso di un’automobile di valore storico, sono previste alcune esenzioni. Infatti, in questo caso, è fondamentale che il veicolo risulti aver ottenuto la sua immatricolazione almeno trenta anni fa.

Invece, per quanto riguarda quelle automobili immatricolate almeno venti anni fa, gli automobilisti potranno accedere ad un’esenzione parziali che varia da Regione a Regione, a condizione che il suo carattere storico e collezionistico possa essere certificato tramite i registri storici Lancia, Fiat, Alfa Romeo oppure FMI e ASI.

Le Regioni che sospendono il bollo auto

Per quanto riguarda le Regioni italiane che hanno provveduto anche quest’anno a sospendere definitivamente il versamento del bollo auto, queste sono l’Emilia Romagna, la Regione Veneto così come la Regione Campania.

In merito alla Regione Emilia Romagna, il pagamento relativo al bollo auto scaduto oppure che si trova in scadenza entro il 31 maggio, è stato sospeso fino almeno al giorno 2 agosto dell’anno 2021.

La Regione Veneto, invece, ha provveduto ad eliminare l’applicazione di sanzioni o di more nei confronti di tutte quelle categorie di cittadini italiani che risultano essere residenti nel territorio regionale, e che sono stati impossibilitati a provvedere al pagamento del bollo auto che è scaduto durante i mesi compresi tra gennaio e maggio 2021.

In questo caso la scadenza per il versamento del bollo auto è stata fissata al 30 giugno 2021.

Invece, per la Regione Campania, sono state approvate le sospensioni dei pagamenti relativi ai tutti i bolli auto che risultano essere scaduti durante i giorni compresi tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021.

In questi casi, per tutte le categorie di automobilisti che risiedono nel territorio campano, potranno provvedere a pagare il bollo entro il 31 maggio 2021, senza dover sostenere anche il versamento di ulteriori more o sanzioni.

La Regione Lombardia e la cancellazione del bollo

Per quanto riguarda, invece, i cittadini che risiedono nel territorio della Regione Lombardia, questa categoria di automobilisti potrà accedere ad diverse esenzioni ed agevolazioni per quanto riguarda il pagamento del bollo auto.

Innanzitutto, una prima agevolazione riguarda la possibilità dei cittadini italiani che decidono di effettuare il pagamento direttamente tramite la domiciliazione bancaria, dunque attraverso il versamento dei soldi tramite il proprio conto corrente, di accedere ad uno sconto del pagamento dal valore del 15 per cento dell’importo totale del bollo auto.

Invece, per quanto riguarda quei cittadini italiani che dovrebbero sostenere i pagamenti del bollo auto in merito al possesso di autobus, taxi e pullman, la Regione della Lombardia ha confermato una completa esenzione del bollo auto, durante l'anno 2021.

In tutti i casi, vista la situazione di emergenza che ancora sta attraversando il nostro Paese, potrebbe essere verosimile un’ulteriore approvazione di esenzioni ed agevolazioni in favore dei cittadini italiani che dovrebbero pagare il bollo auto.

Stralcio delle cartelle relative al bollo auto

È stato poi confermato ulteriore aiuto messo in atto in seguito all’approvazione e relativa entrata in vigore del Decreto Sostegni, in favore dei cittadini italiani che risultano essere in possesso di un’automobile, per quanto riguarda il pagamento del bollo auto.

Si tratta infatti del nuovo saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, disposto dal nuovo Decreto Sostegni a cui ha lavorato il Governo di Mario Draghi, che coinvolgerà migliaia di cittadini italiani che avrebbero dovuto pagare i loro debiti.

Tuttavia, occorre specificare che lo stralcio e il saldo delle cartelle esattoriali anche in riferimento al bollo auto, non riguarderà tutti i cittadini italiani.

In questo caso, sono stati stabiliti alcuni requisiti sia temporali che economici.

Nello specifico, lo stralcio delle cartelle esattoriali è riconosciuto esclusivamente a quei cittadini con un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro, le cui cartelle risultano essere non superiori ai 5.000 euro e riferite al periodo compreso tra il 2000 e il 2010.