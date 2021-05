A causa dell’esplodere dell’emergenza economica e sanitaria, provocata dall’arrivo delle ondate di contagi da Coronavirus, oltre agli interventi in favore dei cittadini e dei lavoratori maggiormente colpiti dalle misure restrittive, sotto forma di bonus e sostegni economici, molte Regioni italiane e lo stesso Governo, hanno confermato delle novità importanti in merito anche ai pagamenti relativi al bollo auto e ad ulteriori proroghe per quanto riguarda le revisioni auto e delle patenti di guida. Ecco, quindi, quali sono le nuove scadenze che dovranno essere rispettate e chi saranno i fortunati che potranno goderne.

Il pagamento relativo alla tassa del bollo auto rappresenta oggi una delle imposte più odiate dai cittadini italiani, più volte oggetto di discussione anche politica.

Si tratta della famosa imposta relativa al possesso dell’automobile, la quale dovrà quindi essere obbligatoriamente versata da parte di tutte quelle categorie di cittadini che risultano essere in possesso di un qualsiasi tipo di autovettura.

Tuttavia, a causa dell’esplodere dell’emergenza epidemiologica conseguente all’arrivo e alla diffusione dei contagi da Coronavirus, anche sul territorio italiano così come quello estero, le Regioni italiane hanno provveduto alla conferma e alla relativa introduzione di varie misure ed interventi anche nei confronti di tutte quelle famiglie che sono tenute a pagare il bollo auto, oltre che a stabilire delle nuove proroghe per quanto riguarda le scadenze per le revisioni obbligatorie delle autovetture e delle patenti di guida.

Occorre specificare, infatti, che pur essendo le singole Regioni italiane a dover gestire autonomamente i versamenti ed il controllo dei pagamenti per quanto riguarda la tassa del bollo auto, in merito alle misure in favore dei cittadini sul tema del bollo e delle proroghe delle revisioni, non si sono espressi solamente gli enti regionali, bensì anche nazionali ed europei.

L’obiettivo, anche in questo caso, è stato quello di sostenere e supportare maggiormente i cittadini italiani che attualmente sono impossibilitati a sostenere un’ulteriore spesa relativa al bollo auto, o che non riuscirebbero ad effettuare nei termini stabiliti la revisione della patente di guida o dell’automobile.

Ecco, quindi, quali sono le varie novità che riguardano i pagamenti del bollo auto, così come anche le proroghe relative alla revisione della patente di guida e delle automobili, quali sono le nuove scadenze e le principali Regioni italiane che hanno confermato i provvedimenti.

Bollo auto 2021: quali sono le proroghe

Il bollo auto, come sappiamo, rappresenta una delle tasse più odiate dai cittadini italiani, i quali sono tenuti al suo versamento in tutti i casi in cui risultano essere proprietari di una qualsiasi autovettura.

Tuttavia, occorre specificare che il controllo e la gestione dei pagamenti relativi alla tassa del bollo auto non è affidata allo Stato italiano, bensì ciascuna Regione italiana ha il compito di monitorare e di verificare autonomamente l’effettivo versamento dei soldi, da parte dei contribuenti residenti nel territorio.

Per questo motivo, anche per quanto riguarda le proroghe che si sono susseguite nel corso dei mesi, in particolare durante l’anno 2021, particolarmente segnato dall’ondata di contagi da Coronavirus, è bene fare riferimento a ciascuna Regione, consultando il sito istituzionale dell’ente regionale in cui si risiede.

In questo modo, infatti, sarà possibile non soltanto assicurarsi dell’effettiva data di scadenza prevista per i pagamenti del bollo auto, ma anche se si ha la possibilità di rientrare in una delle varie agevolazioni o esenzioni previste a livello regionale.

Le Regioni che hanno confermato la proroga del bollo auto

Dunque, essendo il controllo dei pagamenti del bollo auto, un compito affidato a ciascuna Regione italiana, ciascun ente regionale ha intrapreso nel corso dei mesi diversi interventi, al fine di aiutare maggiormente i cittadini residenti.

A questo proposito, per quanto riguarda l’anno 2021, tra le principali Regioni italiane che hanno approvato delle nuove proroghe per il versamento della tassa del bollo auto, vi sono: Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Campania.

Dunque, in merito ai cittadini italiani che risiedono nella Regione Veneto, si tratta di un’ulteriore proroga delle scadenze fissate per il versamento della tassa del bollo auto, questa volta fissata per il giorno 30 giugno 2021.

Questa possibilità, tuttavia, è offerta esclusivamente nei confronti di quei cittadini italiani in possesso di un’autovettura, che avrebbero dovuto versare i soldi per il bollo auto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 maggio 2021.

Per i residenti nel territorio della Regione Campania, invece, vi è la possibilità di godere della proroga dei pagamenti fino al giorno 31 maggio 2021.

Questa opportunità, anche in questo caso è destinata soltanto ad alcune categorie di automobilisti, nello specifico coloro i quali avrebbero dovuto effettuare il versamento del bollo auto, durante il periodo tra i giorni 19 gennaio 2021 e 30 aprile 2021.

Per tutti quei cittadini italiani che invece risiedono nel territorio della Regione Emilia-Romagna, questi avranno la possibilità di godere di una proroga fino al 31 luglio 2021, purché la scadenza del loro bollo auto era prevista tra i giorni 1° aprile 2021 e 31 maggio 2021.

Occorre specificare che con il trascorrere delle settimane, potrebbe essere verosimile che molte altre Regioni provvedano a confermare nuove proroghe per i cittadini che sono tenuti a versare le tasse relative al bollo auto.

Bollo auto cancellato in Lombardia: ecco per chi

Un discorso differente in merito al versamento del bollo auto è quello relativo ai cittadini che risiedono nel territorio della Regione Lombardia, la cui giunta ha deciso di approvare non soltanto delle nuove proroghe ma anche la cancellazione del pagamento del bollo per tutto l’anno, in favore di alcune specifiche categorie di cittadini.

Si tratta nel dettaglio, di un’esenzione confermata nel confronti di quei titolari di autobus, pullman e taxi, residenti nel territorio lombardo, i quali sono saranno quindi tenuti al pagamento obbligatorio del bollo auto durante l’anno 2021.

Inoltre, la Regione Lombardia ha anche confermato uno sconto sul pagamento del bollo auto del 15%, il quale sarà valido per tutti quei cittadini italiani che risultano essere residenti nel territorio lombardo, purché il versamento del bollo venga effettuato mediante il sistema della domiciliazione bancaria.

Le esenzioni previste per il bollo auto 2021

Occorre specificare che insieme alle misure intraprese da parte delle singole Regioni italiane, vi sono anche una serie di provvedimenti approvati a livello nazionale, in particolare in riferimento alle esenzioni per alcune categorie di cittadini italiani in possesso di un’automobile e per alcune specifiche tipologie di automobile.

Dunque nello specifico, non dovranno versare i pagamenti relativi al bollo auto quei cittadini che presentano delle gravi disabilità, come ipovedenti o non vedenti, persone con problemi di deambulazione, persone con un’abilità motoria ridotta o con disabilità psichiche gravi.

Inoltre, potranno godere di agevolazioni o di esenzioni complete anche i cittadini titolari di automobili di valore storico, automobili elettriche ed ibride con un ridotto impatto ambientale.

Tuttavia, in questo caso occorre fare riferimento al sito ufficiale di ogni Regione italiana, in quanto le agevolazioni e le esenzioni sono state previste a livello regionale.

Per maggiori informazioni in merito alle esenzioni del bollo auto e su come fare la richiesta per ottenere l'agevolazione, si consiglia la visione del seguente video:

Revisione della patente 2021: le proroghe

Già durante l’anno 2020 segnato dall’esplodere improvviso dei contagi da Coronavirus anche sul territorio italiano, il Governo italiano ha provveduto a confermare delle proroghe in merito alla revisione delle patenti di guida.

Anche quest’anno, 2021, in seguito alla proroga dello stato di emergenza in Italia, fissato almeno fino al 31 luglio 2021, le patenti di guida che erano in scadenza durante il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 dicembre 2020 potranno continuare ad essere valide fino ad almeno il 29 ottobre 2021.

Invece, per quelle patenti che sono scadute o che saranno in scadenza tra il 30 dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021, il documento di guida potrà avere una validità prorogata di altri dieci mesi, in seguito al decorrere della scadenza.

Infine, per le patenti la cui scadenza è stata fissata tra il 1° luglio 2021 ed il 31 luglio 2021, la validità sarà prorogata fino al giorno 29 ottobre 2021.

Revisione auto 2021: le nuove scadenze

Come per i versamenti del bollo auto e per la revisioni delle patenti di guida, anche la revisione auto ha subito nel corso dei mesi diverse proroghe.

Infatti, per tutte quelle automobili che sarebbero dovute essere revisionate tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, l’articolo 5 del Regolamento Europeo, numero 267 del 2021, ha stabilito che le auto potranno continuare a circolare per altri 10 mesi, dopo la data di scadenza, anche con la revisione scaduta.

In merito invece alla revisione di quei veicoli che appartengono alla categoria L, quindi ciclomotori, minicar e moto, così come anche quelli relativi alla categoria O1 e O2, dunque rimorchi con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, non sono state previste proroghe, dunque le scadenze resteranno invariate.