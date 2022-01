Il bollo auto è la tassa sulle automobili e sulle moto che deve essere pagata entro le scadenze previste altrimenti si può incorrere in delle sanzioni. In quest'articolo vedremo quali sono le scadenze previste per l'anno 2022, come pagare il bollo auto e se sono previste delle esenzioni.

Il bollo auto è la tassa da pagare sugli autoveicoli e motoveicoli che sono immatricolati in Italia e registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). A parte in alcuni casi, il bollo auto è gestito dalle singole regioni.

Il calcolo dell’importo del bollo auto viene effettuato tenendo conto di regole ben precise. Tuttavia è possibile inserire alcuni dati del veicolo sul sito dell’ACI che calcolerà l'importo in automatico e procedere successivamente con il pagamento.

Per accedere sul sito dell’ACI sono necessarie le credenziali SPID oppure CIE. Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle Entrate non effettua più il servizio di calcolo del bollo auto.

Il sito dell’ACI non rappresenta tuttavia l’unica modalità di pagamento: tra quelle possibili infatti si può pagare anche tramite Satispay oppure l’App IO.

In alcuni casi, come per i disabili, è prevista un’esenzione dal bollo auto. Anche in questo caso è importante fare riferimento alle regole previste da ogni singola Regione.

In quest’articolo vedremo inoltre anche quali sono le scadenze importanti da tenere a mente per il 2022 in modo tale da non ricevere delle sanzioni. Si ricorda che per quest'anno non sono previste proroghe.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, le scadenze del bollo auto e le sanzioni previste in caso di mancato di pagamento di questa tassa, abbiamo fatto riferimento al sito automobile.it.

Iniziamo spiegando che cos’è il bollo auto e quali sono le differenze tra bollo e superbollo.

Bollo auto: che cos’è

Il bollo auto è una tassa da pagare sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nello Stato italiano. La gestione dei pagamenti è in mano alle singole regioni ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e la Sardegna che costituiscono un discorso a parte: la tassa in queste due regioni infatti è gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che sono tenuti a pagare il bollo auto coloro che sono in possesso di un veicolo registrato al pubblico registro automobilistico (PRA) oppure, anche se non sono direttamente i proprietari, risultano essere gli utilizzatori presso il PRA. A partire dal 1 gennaio 2020, sono tenuti a pagarlo anche coloro che noleggiano un veicolo per un lungo periodo.

In alcuni casi, come vedremo, sono previste delle esenzioni dal pagamento di questa tassa ma è consigliabile consultare il sito della propria Regione di residenza.

In quest'articolo parleremo del bollo auto, che è diverso dal superbollo. Quest'ultima è una tassa che è stata abolita nel 1997. Nel 2011 però è stata introdotta un'addizione erariale sulla tassa autobilistica corrispondente al valore di 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kW.

Nel 2012 sono state apportate ulteriori modiche a quest'addizionale: quest'ultima è aumentata al valore di 20 euro per ogni kW per i veicoli con una potenza che supera i 185 kW.

Dopo aver spiegato che cos’è il bollo auto vediamo adesso quali sono le regole da seguire per effettuare il calcolo.

Bollo auto: come si calcola

Il valore del bollo auto viene calcolato secondo delle regole ben precise, tenendo conto dei kilowatt e della classe di emissioni al quale il veicolo appartiene. Sul sito di idealista.it, vengono presentate le regole di calcolo del bollo auto che sono quelle qui seguenti:

I veicoli Euro 0 con una potenza fino a 100 kW pagano 3 euro a kW e 4,50 euro per ogni kW oltre i 100

I veicoli Euro 1 con una potenza fino a 100 kW pagano 2,9 euro a kW e 4,35 euro per ogni kW oltre i 100

I veicoli Euro 2 con una potenza fino a 100 kW pagano 2,8 euro a kW e 4,20 euro per ogni kW oltre i 100

I veicoli Euro 3 con una potenza fino a 100 kW pagano 2,7 euro a kW e 4,05 euro per ogni kW oltre i 100

I veicoli Euro 4, 5 e 6 con una potenza fino a 100 kW pagano 2,58 euro a kW e 3,87 euro per ogni kW oltre i 100

Il calcolo è diverso se si tratta del superbollo auto: gli importi sono maggiori poiché il superbollo viene applicato a delle macchine più potenti.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il calcolo del bollo auto tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Sono stati sostituiti infatti dal nuovo sistema del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che viene gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI).

Sul sito dell’ACI è possibile trovare due servizi: il primo consente di calcolare online il bollo e il superbollo. Una volta che l’importo dovuto è stato calcolato, si può procedere con il pagamento del bollo auto online.

Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Bollo auto: come pagarlo

Il bollo auto dunque si può pagare sul sito dell’ACI una volta che è stato calcolato.

È importante sapere che se si sceglie di pagare con questa modalità sono necessarie le credenziali SPID oppure CIE.

Il pagamento deve essere effettuato con il circuito PagoPA.

Oltre che sul sito dell’ACI è possibile pagare il bollo auto anche in questi modi:

online tramite l’Home Banking

presso i punti vendita Sisal e Lottomatica

presso gli uffici postali oppure online sul sito di Poste Italiane

in alcune regioni è possibile pagare il bollo auto con la domiciliazione bancaria con sconto 15%

presso gli ATM abilitati

con l’applicazione dei servizi pubblici (App IO)

con l’applicazione Satispay

sul sito dell’Agenzia delle Entrate

presso le Agenzie di pratiche auto, con il circuito PagoPa

Dopo aver spiegato come pagare il bollo auto cerchiamo adesso di capire se sono previste delle esenzioni.

Bollo auto: è prevista un’esenzione?

Sì, in alcuni casi è prevista un’esenzione dal bollo auto.

Come scrive il sito dell'Agenzia delle Entrate, l’esenzione spetta quando un autoveicolo è intestato a una persona con disabilità oppure quando l’autoveicolo è intestato al famigliare che mantiene il disabile.

La cosa migliore però è sempre quella di informarsi presso i siti delle singole regioni dedicati al bollo auto poiché in alcuni casi l’esenzione può essere estesa anche ad altre categorie di persone che soffrono di disabilità.

Nel caso in cui una persona disabile sia in possesso di più veicoli, l’esenzione potrà essere applicata solamente su uno di essi: quando verrà presentata la domanda, bisognerà indicare la targa dell’auto sulla quale si vuole applicare l’esenzione.

La domanda deve essere presentata una volta sola dalla persona disabile entro 90 giorni dalla scadenza in cui andrebbe fatto il versamento. Non è necessario presentare un’altra domanda per gli anni successivi.

Nel caso in cui però l’auto viene venduta o comunque nel caso in cui si verifichi qualunque tipo di cambiamento per cui non si possa più beneficiare di questo tipo di agevolazione, il richiedente deve comunicare le variazioni presso l’ufficio dove è stata effettuata la procedura per richiedere l’esenzione.

Una cosa importante da sapere è che non è necessario esporre un documento sull’automobile che certifica che sul quell’auto non si è tenuti a pagare il bollo.

Esistono altri casi in cui è prevista un’esenzione dal bollo auto ma è consigliabile consultare il sito di ogni regione alla pagina dedicata a questa tassa.

Ad esempio nella Regione Piemonte sono esenti dal pagamento del bollo auto i veicoli elettrici o ibridi, i veicoli di categoria Euro 6 o superiori, gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico di linea e i veicoli utilizzati dalle organizzazioni di volontariato.

Per quanto riguarda invece la Regione Lombardia sono esenti dal pagamento del bollo auto coloro che sono proprietari di un veicolo che produce emissioni molto basse oppure coloro che possiedono un veicolo storico. In entrambe le regioni sono previste naturalmente anche le esenzioni che riguardano i veicoli posseduti dai disabili.

Dopo aver spiegato in quali circostanze è possibile beneficiare dell’esenzione dal bollo auto, vediamo adesso cosa succede se non si paga questa tassa sui veicoli.

Bollo auto: cosa succede se non si paga?

Il bollo auto, come tutte le tasse, deve essere pagato entro le scadenze previste.

Ecco qui sotto elencate le scadenze del bollo auto di quest’anno:

se il bollo è scaduto nel mese di dicembre 2021 il pagamento deve essere effettuato dall’1 al 31 gennaio 2022

se il bollo è scaduto nel mese di gennaio 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 al 28 febbraio 2022

se il bollo è scaduto nel mese di aprile 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 maggio al 31 maggio 2022

se il bollo è scaduto nel mese di maggio 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 giugno al 30 giugno 2022

se il bollo è scaduto nel mese di luglio 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 agosto all’1 settembre 2022

se il bollo è scaduto nel mese di agosto 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 al 30 settembre 2022

se il bollo è scaduto nel mese di settembre 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 al 31 ottobre 2022

se il bollo è scaduto nel mese di dicembre 2022 il pagamento deve essere effettuato dall’1 al 31 gennaio 2023

Se non si rispettano le scadenze stabilite per il bollo auto, si è tenuti a pagare delle sanzioni.

Alla persona che non ha pagato il bollo auto viene mandata una cartella esattoriale con l'importo maggiorato che aumenta sempre di più con il trascorrere del tempo fino ad arrivare a pagare una somma ingente.

Se non si procede con il pagamento, viene applicato il fermo amministrativo. Successivamente è possibile anche che il veicolo venga cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

È molto importante dunque tenere d’occhio le scadenze per evitare di incappare in delle situazioni spiacevoli.

A questo punto una domanda sorge spontanea: come faccio a non dimenticarmi di pagare il bollo auto?

Dal momento che è facile dimenticarsi delle varie scadenze burocratiche, dovete sapere che il sito dell'ACI dà la possibilità di iscriversi al servizio di notifica. L'unica cosa da fare è controllare se effettivamente la Regione in cui si è residenti ha attivato il servizio.

In questo modo sarà possibile ricevere gratuitamente sul cellulare un SMS o una e-mail con l'avviso del pagamento del bollo auto. Una volta attivato questo servizio sarà difficile, se non impossibile, dimenticarsi di pagare questa tassa sui veicoli.