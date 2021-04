A causa dell’assenza di una normativa generale che confermi la sospensione dei pagamenti da parte dei cittadini italiani destinati alla tassa del bollo auto, molte delle Regioni italiane stanno iniziando a provvedere autonomamente a numerose abolizioni ed esenzioni di carattere regionale, che potranno permettere a tantissime categorie di residenti di non pagare il bollo auto. Ecco chi saranno i fortunati italiani che potranno godere della sospensione dei pagamenti del bollo auto, anche se in possesso di un’automobile.

Il bollo auto rappresenta oggi una delle tasse più odiate dai cittadini italiani che risultano essere in possesso di un’autovettura.

La gestione dei pagamenti relativi alla tassa del bollo auto, tuttavia, è di completa competenza delle Regioni italiane. Per questo motivo, anche in un periodo di emergenza come questo, il Governo italiano non ha ancora provveduto ad elaborare una normativa di carattere generale che portasse alla sospensione degli attuali pagamenti del bollo auto.

Tuttavia, al fine di andare incontro ai bisogni di tutti i cittadini che attualmente vivono una situazione economica di disagio, a causa anche delle restrizioni messe in atto al fine di contenere i contagi da Coronavirus, molte Regioni italiane hanno lavorato ad una serie di esenzioni che porteranno tantissime famiglie ad evitare, almeno per l’anno 2021, il pagamento di questa tanto odiata tassa sull’auto.

In questo senso, le Regioni italiane hanno individuato alcune categorie di persone, residenti, che potranno beneficiare della sospensione del bollo auto.

A questo provvedimento, di carattere esclusivamente regionale, e che dunque non coinvolgerà tutti i cittadini italiani in eguale misura, va aggiunto anche un aiuto da parte dello Stato, approvato nelle scorse settimane in seguito all’entrata in vigore del famoso Decreto Sostegni.

Si tratta in questo caso del decreto-legge 22 marzo 2021, numero 41, approvato da parte del Governo guidato dal nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha comportato una cancellazione delle cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2010, relative anche al pagamento del bollo auto, attraverso il saldo e lo stralcio delle cartelle esattoriali.

Ecco, quindi, quali sono tutti gli aiuti messi in atto anche nei confronti dei cittadini italiani che attualmente risultano essere in possesso di un’autovettura e che quindi dovrebbero pagare il bollo auto.

Le esenzioni generali del bollo auto 2021

Prima di procedere al riepilogo di tutte le esenzioni previste dalle diverse Regioni italiane nei confronti dei cittadini italiani residenti che non saranno tenuti al pagamento del bollo auto durante l’anno 2021, è opportuno chiarire tutte le categorie che sono già incluse nelle esenzioni previste vigenti sull’intero territorio nazionale.

Si tratta delle categorie a cui appartengono soggetti che risultano avere delle disabilità, così come quei cittadini Ibn possesso di un’automobile ibrida o elettrica, così come anche un veicolo storico.

Dunque, nello specifico, potranno beneficiare dell’esenzione prevista per i pagamenti della tassa relativa al bollo auto, i cittadini che risultano essere affetti da un’abilità motoria ridotta, problematiche legate alla deambulazione, persone non vedenti o ipovedenti gravi, così come anche persone che risultano essere colpite da una grave disabilità psichica.

Questa tipologia di esenzione non riguarda soltanto le persone che presentano le disabilità, ma anche gli stessi accompagnatori del soggetto che presenta l’handicap.

Le automobili esenti dal bollo auto 2021

Oltre ad una serie di categorie di soggetti, rientrano nelle esenzioni previste a livello nazionale e prorogate anche per il pagamento del bollo auto 2021, anche una serie di categorie di automobili.

A questo proposito, si tratta sia di automobili elettriche ed ibride, ma anche di automobili storiche.

In particolare, per quanto riguarda le automobili elettriche, i cittadini che risultano essere in possesso di un’auto che rientra in tale categoria, potranno accedere ad un’esenzione dal pagamento del bollo auto valida almeno cinque anni, a partire dal giorno dell’immatricolazione, indipendentemente dalla loro Regione di residenza.

Invece, se il cittadino è titolare di un’automobile ibrida, questo potrà godere a seconda della Regione di appartenenza, di diverse tipologie di sospensioni del pagamento del bollo auto, che potrebbero essere totali oppure parziali, dalla durata compresa tra i tre ai cinque anni, a partire dal momento dell’immatricolazione stessa.

Infine, anche i cittadini italiani che risultano essere in possesso di un’automobile storica, potranno godere di esenzioni. In questo caso, sarà necessario che il veicolo in questione risulti essere stato immatricolato almeno trenta anni fa.

Invece, per quelle automobile di almeno venti anni, potrà essere ottenuta un’esenzione di tipo parziale, purché venga attestato il carattere storico e collezionistico di tale auto, solitamente emesso da parte dei registri FMI, ASI, registri storici Lancia, così come anche quelli della Fiat o dell’Alfa Romeo.

Sospensione del bollo auto: le Regioni

Tra le varie Regioni italiane che hanno provveduto alla sospensione definitiva del pagamento del bollo auto per l’anno 2021, vi sono innanzitutto l’Emilia Romagna che ha elaborato il rinvio dei bolli auto scaduti o in scadenza entro il 31 maggio 2021, fino al giorno 2 agosto di quest’anno.

Un’altra Regione è quella della Regione Veneto, che ha deciso di non applicare alcun tipo di sanzione o di mora nei confronti di tutti quei cittadini residenti nella Regione che non hanno effettuato ancora il pagamento del bollo auto scaduto durante i mesi tra gennaio e maggio 2021, rinviando la scadenza al giorno 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda, invece, la Regione Campania, questa ha lavorato sulla sospensione del pagamento di tutti i bolli auto scaduti durante i mesi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, i quali potranno essere pagati entro il giorno 31 maggio 2021, senza dover provvedere al versamento di sanzioni o more.

Cancellazione de bollo auto per la Lombardia

Per quanto riguarda invece i cittadini che risultano essere residenti nel territorio della Regione Lombardia, questi potranno accedere a misure ed esenzioni particolarmente vantaggiose.

Si tratta innanzitutto dell’opportunità dei cittadini italiani di ottenere uno sconto del valore del 15 per cento sul versamento del bollo auto, nei casi in cui si conferma come pagamento della tassa quello della domiciliazione bancaria, ovvero attraverso il proprio IBAN collegato al conto corrente.

Inoltre, la Regione italiana della Lombardia ha approvato la completa esenzione dal versamento del bollo auto nei confronti di tutti quei veicoli che risultano essere adibiti al trasporto delle persone, dunque sono inclusi autobus, taxi e pullman.

Per tutte le altre Regioni italiane, non è assolutamente da escludere che nel corso delle settimane vengano approvate nuove esenzioni o sospensioni dei pagamenti del bollo auto 2021, considerato lo stato di emergenza tuttora in atto.

Abolizione del bollo auto con lo stralcio delle cartelle

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Sostegni, in materia delle misure economiche dello Stato italiano nei confronti dei cittadini italiani che risultano essere stati maggiormente colpiti dalle restrizioni e dalla chiusura delle attività, a causa dell’esplodere dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Governo di Draghi ha provveduto anche all’elaborazione di un provvedimento relativo al bollo auto.

Non si tratta di un’abolizione o sospensione generale della tassa sull’automobile, bensì di un aiuto nei confronti di tutti quei nuclei familiari che risultano avere dei debiti risalenti al periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Infatti, grazie alla nuova Pace Fiscale approvata con il Decreto Sostegni, i cittadini italiani con debiti fino al valore massimo di 5.000 euro potranno vedersi il saldo e lo stralcio delle vecchie cartelle esattoriali, anche quelle relative al pagamento del bollo auto.

Tuttavia, occorre specificare che per poter accedere a questa possibilità, occorre avere un valore ISEE all’anno che non risulti essere superiore al limite di 30.000 euro.

Quando si deve pagare il bollo

Al fine di chiarire completamente quali sono le categorie di cittadini italiani che sono tenuti ad effettuare il pagamento del bollo auto, è opportuno indicare quali sono le specificazioni generali per il versamento del bollo.

Il pagamento del bollo auto si configura come una tassa, a cadenza annuale, che dovrà essere versata da parte di tutti quei nuclei familiari e quei cittadini che risultano essere in possesso di una qualsiasi autovettura a motore, che risulta essere iscritta nel cosiddetto PRA, ovvero Pubblico Registro Automobilistico.

Generalmente, il pagamento di questa tassa dovrà essere effettuato ogni anno, nel mese successivo a quello in cui è stata effettuato l’immatricolazione dell’automobile.

Tuttavia, è sempre consigliabile consultare il sito istituzionale della propria Regione di appartenenza, così da chiarire anche eventuali agevolazioni ed esenzioni e verificare la data di scadenza.