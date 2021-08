[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

La notizia inaspettata sul bollo auto lascia festeggiare tranquilli il ferragosto. Il premier Mario Draghi ha predisposto finalmente che venga chiuso l’amaro capitolo dei debiti sul bollo auto. Non solo. Entro il 20 agosto milioni d'italiani vedranno azzerare la posizione debitoria esattoriale relativamente al periodo temporale tra il 2000 e sino al 2010.

Spazzati non solo i debiti del bollo auto, ma anche INPS, IMU, TARI e così via sino a un valore di 5.000, se in presenza delle condizioni previsti dalla normativa. Del resto, una vasta platea di contribuenti attendeva l’emanazione di quel decreto che mettesse fine a un capito amaro dei debiti ammatassati nell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Ora, è anche vero che se da un lato c’è chi gioisce per essere stato liberato da un grosso fardello. Dall’altra parte c’è chi questa storia dei condoni non la regge più. Peraltro, è facile comprendere la delusione di chi paga regolarmente le tasse alla scadenza.

Una volta chiarito che il pacchetto del condono voluto dal Governo Draghi è stato reso operativo e che l’Agenzia delle Entrate entra in possesso dei codici fiscali dei possibili beneficiari, non ci resta che valutare gli altri provvedimenti regionali emanati sulla tassa automobilistica.

Per chi scatta la cancellazione d’ufficio dei debiti del bollo auto?

La Pace Fiscale rientra tra i primissimi provvedimenti voluti dal Governo Draghi, confermata nel decreto attuativo ufficializzato il 14 luglio. Quest’ultimo rende operativo a tutti gli effetti di legge, lo stralcio dei ruoli esattoriali affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La sopraggiunta conversione in legge del decreto Sostegni ha messo a regime quella che viene definita la cancellazione dei debiti esattoriali riferiti al bollo auto. Non solo. In realtà, nel pacchetto del condono rientrano tutti i debiti esattoriali compresi tra il 2000 e sino al 2010, se sussistono specifiche condizioni.

Il condono fiscale rappresenta per certi versi quella risposta lancia dal Governo Draghi in piena pandemia, finalizzata ad alleggerire quel peso debitorio di chi poteva trovarsi in difficoltà economica, sia per l’entrata in vigore delle diverse misure restrittive che per l’enorme mola dei debiti accumulati.

D’altra parte, il Governo italiano ha preso atto che in 20 anni l’Equitalia prima e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dopo, non è riuscita a riscuotere l’ingente mole di crediti ammassati nel magazzino della Riscossione.

Il provvedimento, che per la Lega doveva contenere un’ampia sfera temporale spingendosi sino al 2015, quindi ben 15 anni è stato ufficializzato il 14 luglio 2021. In sostanza, dopo ferragosto scatta la procedura che porta alla cancellazione dei debiti esattoriali in forma automatica. Pertanto, parte la prima fase della Pace fiscale che prevede nella data entro il 20 agosto il momento in cui la Riscossione invia all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei possibili beneficiari del condono fiscale.

Dunque, se da un lato troviamo l’avvio della procedura della Riscossione, dall’altra ricordiamo i criteri che consentono l’accessibilità al beneficio, tra cui:

avere un debito esattoriale nel periodo temporale compreso tra il 2000 e non oltre il 2010;

avere un debito per ogni cartella con un limite massimo di 5.000 euro;

avere un reddito imponibile registrato nel 2019 del valore massimo di non oltre 30.000 euro.

Paletti che riducono la platea degli aventi diritto, pertanto, una volta dichiarata ammissibile la procedura di cancellazione automatica per milioni di contribuenti, dall’altra parte resta tagliata fuori una bella fetta di cittadini che attendevano un provvedimento ampliato, senza limiti che graziasse tutti indistintamente.

Partono i controlli incrociati dalla Riscossione all’Agenzia delle Entrate

Per comprendere come funziona esattamente la cancellazione delle cartelle esattoriali aventi per oggetto il pagamento del bollo auto, INPS, IMU e così via, occorre procedere una breve identificazione dei punti salienti del condono fiscali. In particolare, partendo dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del 14 luglio. Da subito, va detto che i debiti fiscali oggetto della cancellazione devono rientrare nel periodo tra il 2000 e non oltre il 2010. Inoltre, la cartella esattoriale non deve superare il valore massimo di 5.000 euro.

Dall’elenco dei requisiti e condizioni si comprende che non è un provvedimento generalizzato per tutti i contribuenti, ma che molti sono esclusi. Innanzitutto, la procedura che porta all’azzeramento dei debiti iscritti a ruolo si focalizza nella data del 20 agosto 2021, ossia nel momento partono i controlli incrociati per l’individuazione degli aventi diritto.

Insomma, la Riscossione trasmette all’Agenzia i codici fiscali dei contribuenti che potrebbero rientrare nel condono fiscale. Attraverso questo incrocio di dati l’Agenzia delle Entrate verifica la presenza del requisito reddituale, che ricordiamo prevede un reddito imponibile prodotto nel 2019 di non oltre 30.000 euro. Per la Rottamazione Ter e saldo e stralcio seguono le indicazioni presenti nel decreto Sostegni, meglio indicati nell’articolo 3 del dl 119/2018, all'art.16-bis del dl 34/2019 e all'art. 1 commi da 184 a 198 della legge 145/2018.

Che faccio aspetto o devo presentare la richiesta per la cancellazione dei debiti?

Innanzitutto, non bisogna presentare alcuna richiesta per ottenere la cancellazione dei debiti esattoriali. Si tratta di una procedura applicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si noti che la Riscossione inoltra i codici fiscali dei possibili beneficiari all’Agenzia delle Entrate per procedere con la conferma dello stralcio del debito.

L’incrocio dei dati permetterà all’Agenzia delle Entrate d'inoltrare alla Riscossione il via per attivare la procedura definitiva di stralcio del debito iscritto a ruolo. Una procedura che si conclude con la comunicazione di avvenuto cancellazione delle cartelle esattoriali. In questa cancellazione va segnalata la date del 30 novembre 2021. Entro cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà informare il contribuente della conclusione della prassi, notificando la lista dei debiti cancellati.

Quando è possibile richiedere l’esenzione del bollo auto?

Il Governo Draghi non ha intaccato il quadro delle esenzioni previste una categoria di utenti che possono beneficiare per il 2021 delle forme di esenzioni totali o parziali. In realtà la platea di contribuenti ammessi all’esenzione del bollo auto è molto delineata. Parliamo dei cittadini che hanno ottenuto la certificazione dell’ASL che attesti il riconoscimento di un handicap grave, a cui l’INPS attribuisce tutti le disposizioni presenti nell’articolo 3 comma 3 Legge 104/1992. L’ammissione all’esenzione può essere richiesta anche dal familiare convivente con il disabile grave, se fiscalmente a carico.

La richiesta per ottenere l’esenzione parziale o totale del pagamento del bollo auto va inoltrata alla delegazione ACI competente per zona.

Si è detto in più occasioni che i veicoli storici possono richiedere l’esenzione del bollo auto. In questo caso, appare rilevante la data d'immatricolazione del veicolo che deve attestarsi a un periodo di più di 30 anni.

Ora, poiché si spinge all’acquisto di auto elettriche o ibride, appare rilevante la decisione di diverse regioni di esonerare dal pagamento del bollo auto in forma totale o parziale i titolari di tali veicoli. Si tratta di un’esenzione di almeno 5 anni, poi scatta il pagamento in forma ridotta della metà.

La rivoluzione della Lombardia che rimborsa il bollo auto 2020

La Regione Lombardia preso atto che la ripresa economica tarda ad arrivare, ha disposto l’esenzione del bollo auto 2020, provvedendo laddove è stato pagata la tassa alla restituzione della stessa. Un beneficio rivolto agli intermediari di commercio che sono stati impossibilitati nell’esercitare l’attività lavorativa a causa delle misure restrittive poste per contenere la pandemia da Covid-19.

Per coloro che rientrano nella categoria di professionisti indicati dalla Regione Lombardia, facenti parte delle micro imprese annotate nel Registro Imprese, viene attivato il rimborso del bollo auto regolarizzato nel 2020. E difatti, nell’introdurre il rimborso della tassa automobilistica non appare alcuna forma di sconto sul pagamento del 2021 o sotto forma di credito d'imposta. Semplicemente viene attivato un meccanismo di rimborso automatico a mezzo di bonifico bancario della restituzione dell’importo del bollo auto già pagato nel 2020.

Quando viene attivato lo sconto sul pagamento del bollo auto?

La Regione della Lombardia prevede l’applicazione di uno sconto sul pagamento della tassa automobilistica per tutti coloro che attivano la domiciliazione bancaria autorizzando l’addebito in conto corrente. In altre parole, i contribuenti che presentano il modello RID per il pagamento del bollo auto ricevono uno sconto del 15% sull’importo da pagare. Sotto il profilo economico, parliamo di uno sconto di circa 7 euro su ogni 100 euro.

Una direttiva simile viene applicata anche dalla Regione Campania, ma in questo caso in presenza dell’addebito in conto del bollo auto viene applicato uno sconto del 10% sull’importo dello stesso.

