Il bollo auto è sicuramente una delle tasse più odiate da tantissimi italiani, ma ora arrivano finalmente buone notizie sull’introduzione di nuove esenzioni per gli automobilisti che potranno non pagare più questa imposta. Vediamo, quindi, tutte le esenzioni legate al bollo auto che continueranno ad essere in vigore anche dal prossimo gennaio 2022 e chi potrà non pagare il bollo auto.

Come ogni anno, per gli automobilisti si pone davanti un appuntamento fisso, quello legato ai pagamenti della tassa correlata al possesso di una qualsiasi tipologia di autovettura, la quale prende il nome del famoso bollo auto.

Si tratta, effettivamente, di un’imposta spesso odiata da parte dei cittadini e dei contribuenti che risultano essere titolari di uno o più autovetture, ed il cui importo non viene influenzato in alcun modo dall’ISEE di riferimento del proprio nucleo familiare di appartenenza.

In questo senso, proprio per le spese che derivano anche dal pagamento del bollo auto, spesso negli ultimi due anni segnati dall’emergenza epidemiologica del Coronavirus e dalle conseguenze disastrose che sono derivate dall’esplosione dei contagi, la squadra dell’esecutivo ha deciso di intervenire anche su questa imposta, solitamente gestita dalle singole giunte regionali.

In questo senso, il Governo italiano, alla cui guida vi era prima l’attuale leader del Movimento 5 Stelle, ovvero Giuseppe Conte, successivamente sostituito dal nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, avevano approvato una nuova procedura volta ad eliminare tutte le eventuali cartelle esattoriali notificate dal Fisco, legate anche al mancato versamento della tassa del bollo auto. Tale intervento, come molti sanno, ha preso il nome di condono fiscale.

Parallelamente, sono state incrementate anche le esenzioni e le agevolazioni verso quei cittadini in possesso di un’autovettura e che rispondevano anche a determinate condizioni.

Dunque, in questo articolo, saranno riprese non soltanto tutte le novità che hanno interessato e che continueranno a coinvolgere il bollo auto durante i prossimi mesi, anche a partire dal prossimo anno, ovvero dal primo gennaio 2022, ma sarà posta l’attenzione anche in merito a tutte le esenzioni e le agevolazioni che continueranno ad essere messe in atto al fine di supportare le spese degli italiani e dei contribuenti, anche in merito alla tassa del bollo auto.

Le novità sulle esenzioni e la cancellazione del bollo auto con il condono fiscale nel 2021

Come precisato in precedenza, il bollo auto rappresenta una delle imposte su cui anche la squadra dell’esecutivo, pur non avendo il compito di gestire e di controllare l’effettivo rispetto dei pagamenti di tale imposta, ha deciso comunque di prendere una serie di decisioni in merito.

È chiaro che, anche in questo caso, l’obiettivo fondamentale era quello di riuscire a supportare i contribuenti e tutte le persone che si sarebbero trovate, durante il periodo particolarmente segnato dalla pandemia legata Coronavirus, a dover sostenere ulteriori spese che avrebbero di fatto portato ad un aumento del proprio debito.

In questo senso, la squadra del Governo italiano ha deciso di provvedere all’approvazione non soltanto di alcune esenzioni, disposte comunque in maniera soprattutto regionale, e nuove agevolazioni, ma ha deciso anche di intervenire con una vera e propria cancellazione ed eliminazione dei debiti che sono stati accumulati dai cittadini italiani, anche da parte di coloro i quali non hanno effettuato versamenti legati al bollo auto.

Tuttavia, come accade per ogni tipologia di misura e di intervento statale, anche per quanto riguarda il condono fiscale messo in atto attraverso i provvedimenti legati al saldo e allo stralcio delle cartelle esattoriali nonché alla Rottamazione ter, vi sono alcune condizioni e requisiti specifici che dovranno necessariamente essere rispettati per poterne usufruire.

A questo proposito, hanno potuto effettivamente ottenere l'eliminazione delle cartelle esattoriali correlate anche al mancato versamento dei pagamenti per il bollo auto, quei cittadini le cui cartelle sono state notificate durante il periodo compreso tra il 2000 ed il 2010 ed il cui importo non risulta essere superiore alla cifra di 5.000 euro.

Inoltre, i cittadini in questione hanno dovuto anche dimostrare di aver effettivamente raggiunto un reddito complessivo imponibile dell’anno 2019 inferiore ai 30 mila euro, indipendentemente dal fatto che essi siano liberi professionisti, lavoratori autonomi, persone fisiche o soggetti altri.

Nuova esenzione del bollo auto in Veneto con la Legge di Stabilità 2022

Al fine di alleggerire ulteriormente le spese dei contribuenti italiani, anche quelli in possesso di un’autovettura e che quindi si ritrovano a dover sostenere anche i costi legati al bollo auto, il Governo italiano ma sopratutto le Regioni italiane hanno deciso di provvedere in maniera autonoma e indipendente per poter andare incontro alle nuove esigenze della popolazione.

Per questo motivo, tra le varie novità legate al bollo auto, vi è anche quella che sembra essere stata adottata da parte della Regione Veneto, la cui giunta a seguito di un’apposita riunione ha deciso di accogliere una nuova richiesta di esenzione per quanto riguarda l’imposta sul possesso del bollo auto.

Effettivamente, la consigliera regionale del Partito Democratico Francesca Zottis ha firmato un emendamento, a seguito di varie richieste portate avanti ed invocate più volte da parte delle associazioni di volontariato appartenenti al Forum di tutte quelle organizzazioni che operano all’interno dell’ospedale pediatrico a Padova.

In questo senso, a partire dal 2022 sarà istituito un nuovo finanziamento dal valore di 20 mila euro per ogni anno, che sarà erogato per almeno i prossimi tre anni, volto a sostenere maggiormente quelle famiglie italiane che purtroppo vivono una situazione particolarmente di difficoltà.

Chi può accedere alla nuova esenzione del bollo auto nella Regione Veneto dal 2022

Nello specifico, si tratta di quei nuclei familiari, che sono in possesso di un’autovettura o qualsiasi altro tipo di veicolo che è stato adibito al trasporto di un figlio minorenne che ha purtroppo subito un intervento di trapianto.

Così, tale esenzione dal pagamento del bollo auto continuerà a durare a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione del provvedimento, e fino a non oltre il compimento dell’età di diciotto anni del soggetto che è stato interessato da quel tipo di operazione.

Tuttavia, occorre anche precisare che, saranno anche fissati e stabiliti una serie di condizioni e di requisiti che sono stati individuati come obbligatori ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dei pagamenti del bollo auto, relativi soprattutto al limite reddituale.

A questo proposito, è stato specificato che, nello specifico i cittadini non dovranno soltanto risultare essere residenti nel territorio italiano limitatamente alla Regione Veneto, ma non dovranno aver conseguito un reddito Irpef superiore al limite di 45 mia euro.

Inoltre, occorre anche evidenziare che per poter beneficiare delle esenzioni per il pagamento del bollo auto, è necessario anche che i cittadini siano in possesso di un solo veicolo di proprietà per entrambi i genitori, il quale dovrà rispettare come limite di cilindrata quello di 2.800 nei casi di motore ibrido oppure diesel, mentre 2000 mc nei casi in cui si tratta di motore a benzina. Infine, se i cittadini sono in possesso di un’autovettura dal motore elettrico, in questo senso, dovrà essere rispettato anche il limite di 150 Kw di potenza.

Tutte le altre esenzioni per i pagamenti del bollo auto da gennaio 2022

Occorre poi sottolineare che alcune categorie di automobilisti potranno continuare a godere di una serie di esenzioni per quanto riguarda il bollo auto, anche se non appartenenti alla categoria di soggetti prima citata.

A questo proposito, infatti, è necessario evidenziare che l’esenzione del bollo auto è valida anche per i soggetti invalidi che quindi hanno delle limitazioni permanenti nella capacità motoria o nello svolgimento delle attività quotidiane, che risultano essere intestatari di un veicolo che è adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, sono state previste anche una serie di esenzioni per chi è in possesso di un’autovettura storica, come quelle iscritte nei registri Fiat, Alfa Romeo, ASI, Lancia e FMI.

Inoltre, anche le auto ecologiche, ovvero quelle con alimentazione elettrica, gpl, ibrida o a metano, godono di una serie di agevolazioni, le quali si diversificano sulla base della Regione di riferimento.