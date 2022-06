Bonus 100 euro: ancora attiva la misura che permette a tutti di ottenere uno sconto su determinati acquisti. È immediato! Ma non anticipiamo più nulla e andiamo per ordine. In questa guida scoprirai tutti i dettagli sul bonus 100 euro, come richiederlo e quali requisiti dovrai rispettare per averlo.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato, anche per l’anno corrente, alcune agevolazioni già attive nel 2021.

Tra queste, troviamo anche un bonus 100 euro molto particolare. Si tratta di una misura che concederà uno sconto a tutti, senza limiti di reddito.

Possiamo dunque inserire questa misura nell’elenco dei bonus senza ISEE attualmente attivi, ai quali puoi accedere senza presentare alcuna informazione sul tuo reddito.

Tra le altre cose, se avrai modo di presentare ISEE, la misura diventerà ancora più ricca.

La particolarità di questo bonus 100 euro è che, a differenza di molti altri contributi statali attualmente attivi, lo puoi ottenere immediatamente.

Bonus 100 euro: ecco di cosa si tratta!

Iniziamo cercando di capire cosa intendiamo con esattezza quando ci riferiamo a questo bonus 100 euro.

Si tratta di una misura che viene concessa su determinate spese: quelle legate all’acquisto di TV di ultima generazione.

Come saprai già, siamo in una fase di transizione, che ci condurrà all’utilizzo delle nuove frequenze del digitale terrestre. Dunque, per tale ragione, alcuni dispositivi in possesso degli italiani sono diventati obsoleti.

Se rientri tra i cittadini italiani in possesso di una vecchia TV non più funzionante, però, avrai diritto ad accedere al bonus 100 euro.

Il nome ufficiale della misura è “bonus rottamazione TV”. E questo introduce il requisito fondamentale da rispettare per averlo: la rottamazione.

Bonus 100 euro, ma solo con rottamazione: i requisiti

Il bonus 100 euro in questione, infatti, concederà uno sconto diretto al momento in cui acquisterai un nuovo dispositivo, ma solo a fronte di una rottamazione.

In altre parole, quando avrai intenzione di richiedere lo sconto da 100 euro, dovrai presentare un vecchio televisore ormai non più funzionante.

Basta che questo vecchio dispositivo non sia in grado di ricevere il nuovo segnale digitale terrestre ed il gioco è fatto: potrai avere diritto al bonus 100 euro.

Tuttavia, questo è solo il primo requisito da rispettare per accedere allo sconto previsto.

Come secondo requisito, la normativa vigente impone anche un secondo vincolo: il regolare pagamento del Canone Rai.

Potrai essere esonerato da questo secondo requisito normativo solo in un caso: se hai più di 75 anni e, dunque, godi del diritto di non pagare il Canone.

Ultimo requisito richiesto, da presentare al momento della rottamazione della TV, è la residenza regolare nel nostro Paese.

Come già detto, il bonus 100 euro è un’agevolazione senza ISEE. Non dovrai, cioè, presentare un modello ISEE in corso di validità per ottenerla.

Bonus 100 euro: come funziona lo smaltimento per avere lo sconto

Per poter ottenere il bonus 100 euro in questione, dovrai necessariamente provvedere alla rottamazione di un vecchio televisore, l’abbiamo già detto.

Tra le altre cose, per poter richiedere regolarmente lo sconto, sarà necessario che lo smaltimento del vecchio dispositivo obsoleto avvenga in maniera regolare.

Avrai ben due modi per effettuare tale smaltimento. Il primo è il più semplice e immediato: ti basta consegnare la TV al momento dell’acquisto.

È il rivenditore, in questo caso, a occuparsi dello smaltimento e della conseguente rottamazione a norma di legge.

Ma hai anche un altro metodo per poter rottamare il vecchio prodotto ormai obsoleto. Puoi cioè portare il televisore presso un’isola ecologica e far sì che siano gli operatori qualificati a occuparsene.

Tuttavia, in questo secondo caso, dovrai avere cura di richiedere un documento che attesti lo smaltimento a norma di legge.

Tale documento, come vedremo a breve, ti servirà al momento della domanda per ottenere il bonus 100 euro.

Bonus 100 euro: corretta procedura di domanda per lo sconto

Dato che abbiamo accennato alla domanda per il bonus 100 euro, analizziamo insieme l’esatta procedura per ottenere la misura.

In realtà, non dovrai fare nulla di complicato: ti basta infatti scegliere il negozio dove intendi acquistare la nuova TV.

Al momento del pagamento, dovrai consegnare il vecchio prodotto non più funzionante o, se lo hai già smaltito in isola ecologica, il certificato che ti è stato consegnato.

Fatto questo, potrai ricevere il tuo bonus 100 euro direttamente sul pagamento, in forma di sconto diretto.

Bonus 100 euro, ma l’importo può ridursi! Ecco come

Abbiamo parlato, fino ad ora, del bonus rottamazione TV come di un bonus 100 euro, eppure non è certo che riceverai tale importo.

Infatti, la misura in questione non ha un importo fisso, ma prevede uno sconto che può variare, a seconda del nuovo prodotto acquistato.

Infatti, il bonus si calcola sul 20% del prezzo finale della nuova TV, con un tetto massimo di sconto pari a 100 euro.

Se vuoi sapere qual è l’importo massimo che puoi percepire, dunque, dovrai considerare il 20% del prezzo del nuovo dispositivo da te scelto.

Bonus 100 euro e non solo: 30 euro in più se hai ISEE!

Procedure e importi fino ad ora analizzati valgono per la richiesta del bonus 100 euro concessa a tutti. Ma, se hai modo di presentare la tua situazione reddituale, potresti aver diritto a 30 euro aggiuntivi.

Per ISEE non troppo alti, infatti, il Governo ha previsto un secondo bonus legato all’acquisto di nuovi televisori.

C’è infatti il bonus TV e decoder che è ancora attivo, anche se ha subito una riduzione nel 2022.

Se fino allo scorso anno potevi ottenere 50 euro grazie a questa seconda agevolazione, adesso l’importo è sceso a 30 euro.

La buona notizia è che, però, questa seconda misura è perfettamente cumulabile con il bonus 100 euro.

Per poterla richiedere, dovrai preventivamente scaricare il Modulo ufficiale bonus TV e decoder condiviso dal MiSE.

Tale modulo andrà compilato e consegnato al momento dell’acquisto, insieme al documento ISEE.

Ricorda che, per avere diritto a questo secondo bonus aggiuntivo, il tuo ISEE non deve essere superiore ai 20.000 euro.

Ovviamente, se intendi richiedere anche il bonus 100 euro, oltre a presentare tale Modulo ufficiale dovrai anche compiere la procedura di rottamazione descritta ai paragrafi precedenti.

In questo modo, ti verrà conferito uno sconto diretto pari a 130 euro totali.

Bonus 100 euro e non solo: la seconda misura vale per i decoder

Se col bonus 100 euro puoi acquistare un nuovo televisore, ricorda che con i 30 euro aggiuntivi avrai diritto anche ad un secondo tipo di acquisto. Puoi cioè acquistare un decoder, da applicare ad una TV obsoleta ma funzionante.

In questo modo, potrai continuare a guardare i programmi televisivi anche senza dover acquistare una nuova TV. Continuerai ad utilizzare quella in tuo possesso grazie al nuovo decoder.

Ricorda poi che, a partire da quest’anno, il MiSE ha lanciato una nuova iniziativa, di concerto con Poste Italiane S.p.A.

Si tratta della possibilità di ricevere il tuo decoder con bonus direttamente a casa.

Purtroppo, questa opportunità è valida solo per i cittadini con età superiore ai 70 anni. Inoltre, non si tratta di un’iniziativa valida per il bonus 100 euro, ma solo per chi ha diritto all’agevolazione da 30 euro con ISEE.

Per ottenere il tuo decoder direttamente a casa, ti basta chiamare il numero 800 776 883 e richiedere la consegna. In alternativa, ci si può rivolgere al più vicino ufficio postale, o consultare il link ufficiale messo a disposizione dal MiSE.