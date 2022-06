Bonus 1.000 euro per tutti i giovani sotto i 21 anni di età. Arriva un aiuto economico da parte delle Regioni a salvaguardia della salute mentale. Accessibile con ISEE alto o basso, le domande possono essere presentate a partire dal 22 giugno 2022. Ecco a chi spetta e come averlo.

Bonus 1.000 euro per tutti i giovani sotto i 21 anni di età. Arriva un aiuto economico da parte delle Regioni a salvaguardia della salute mentale. Accessibile con ISEE alto o basso, le domande possono essere presentate a partire dal 22 giugno 2022. Scopriamo insieme a chi spetta e come fare per averlo.

Se hai meno di 21 anni di età ti spetta un Bonus da 1.000 euro. Non si tratta del Bonus da 500 euro spendibile nell’acquisto di beni e servizi riguardanti la formazione (Bonus Cultura) o dell’Assegno Unico recentemente incrementato di 120 euro a favore delle famiglie con figli disabili a carico, bensì di un’agevolazione pensata per tutelare la salute mentale.

In verità, sono tante le Regioni che hanno optato per l’introduzione di specifici contributi in questo senso, ma solo una ha introdotto un sostanzioso Bonus 1.000 euro destinato tanto alle famiglie a ISEE basso, quanto a quelle a ISEE alto, come sostegno nell’affrontare particolari spese.

Sfortunatamente, i dati parlano chiaro. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto aumentare vertiginosamente i casi di ansia, depressione, stress e gli attacchi di panico, a causa dei continui lockdown e delle disposizioni limitative agli spostamenti che hanno ridotto notevolmente la socialità.

A pagarne le spese sono stati soprattutto i giovani che si ritrovano ora a dover fare i conti con problemi psicologici risolvibili solo intraprendendo un percorso di cura da uno psicologo.

Arriva così un nuovo Bonus 1.000 euro da non confondere con il Bonus psicologo introdotto dal Governo Draghi, destinato a tutti i giovani sotto i 21 anni di età.

Vediamo subito in cosa consiste, quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare dell’agevolazione, gli importi previsti e come farne domanda.

Bonus 1.000 euro a tutti i giovani sotto i 21 anni: in cosa consiste

Sulla scia del Bonus psicologo da 600 euro introdotto a livello nazionale, si deve alla Regione Lazio il Bonus 1.000 euro voluto per dare un sostegno ai giovani che versano in particolari condizioni personali.

Anche in questo caso, la sua introduzione è stata pensata per venire incontro alla fetta della popolazione italiana più giovane affetta da disturbi di tipo psicologico sorti come conseguenza dei fermi imposti dall’esecutivo per limitare il diffondersi dei contagi da Covid.19.

Dunque, sono i bambini e gli adolescenti i destinatari del Bonus 1.000 euro nato per iniziativa della Regione Lazio.

I dati diffusi dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù destano particolare preoccupazione. Nel biennio pandemico i suicidi e i casi di autolesionismo sono incrementati del 30%, mentre quelli di anoressia hanno fatto registrare un +28% durante la seconda ondata.

Tutto questo per dire che il Bonus psicologo della Regione Lazio spetta esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 6 e i 21 anni di età, con ISEE alto o basso, che necessitano di cure psicologiche con spese a carico della Regione stessa.

Bonus 1.000 euro a tutti i giovani sotto i 21 anni di età: chi sono i beneficiari

Come appena detto, il Bonus psicologo da 1.000 euro pensato dalla Regione Lazio si distacca dal sussidio messo a disposizione a livello nazionale per la cerchia di beneficiari abbracciata.

Pur essendo rivolto ai giovani dai 6 ai 21 anni di età, non tutti potranno presentare le domande a partire per accedere al Bonus 1.000 euro.

Il sussidio viene erogato dalla Regione Lazio esclusivamente a quei ragazzi per cui si rende necessario un sostegno psicologico per i problemi sorti durante la pandemia.

Non solo. La platea dei beneficiari del Bonus 1.000 euro potrebbe estendersi anche ai giovani under 26 nel caso in cui le risorse disponibili riuscissero a coprire tutte le richieste.

Occhio, però, a non dimenticare questo documento. Diversamente dal Bonus psicologo nazionale, le domande per il Bonus 1.000 euro della Regione Lazio dovranno essere corredate del certificato attestante la condizione psichica del richiedente, emesso dal pediatra o dal medico di base.

Bonus psicologo 1.000 euro Lazio: quali sono i requisiti

Chiarito a chi spetta e in cosa consiste il Bonus 1.000 euro della Regione Lazio, passiamo ad analizzare i requisiti da rispettare per accedere al contributo riservato esclusivamente ai giovani sotto i 21 anni di età.

Prendendo a riferimento l’avviso pubblico, il Bonus psicologo da 1.000 euro viene riconosciuto ai ragazzi in possesso della cittadinanza italiana, comunitaria (UE) o del permesso di soggiorno.

Serve, poi, la residenza nella Regione Lazio.

Altri requisiti sono invece legati alla sfera personale del ragazzo beneficiario. Nello specifico, il Bonus 1.000 euro verrà corrisposto ai soli giovani iscritti e frequentanti un percorso formativo o di istruzione.

La condizione economica da soddisfare riguarda il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente familiare: il Bonus 1.000 euro spetta esclusivamente ai giovani sotto i 21 anni di età titolari di un ISEE non eccedente la soglia di 40.000 euro.

Bonus 1.000 euro per i giovani sotto i 21 anni di età: come funziona il voucher psicologo

Ma come funziona il voucher psicologo da 1.000 euro erogato a tutti i giovani sotto i 21 anni di età da parte della Regione Lazio?

Si può utilizzare per prenotare un massimo di 4 sedute di primo livello e 8 o 16 sedute abilitative e di sostegno.

Una volta ottenuto, il buono da 1.000 euro dovrà essere attivato dalla piattaforma efamily. Terminata l’operazione, lo si potrà utilizzare entro 60 giorni dall’attivazione.

Al giovane è lasciata libertà di scegliere uno psicologo tra quelli inseriti nell’elenco pubblicato sul sito internet della Regione stessa.

Scelto il professionista desiderato, spetta allo psicologo accettare o declinare la richiesta entro un massimo di 10 giorni.

Se l’incarico non viene accettato, la famiglia potrà scegliere un altro professionista entro un massimo di 30 giorni.

Come fare domanda dal 22 giugno 2022 per il Bonus 1.000 euro: ecco tutte le indicazioni per i giovani

L’apertura della piattaforma efamily, deputata all’accoglimento delle domande previste per accedere al Bonus psicologo 1.000 euro della Regione Lazio avverrà il 22 giugno 2022.

Tutti i giovani sotto i 21 anni interessati all’agevolazione potranno inoltrare le domande a partire dalle ore 09:00, senza rispettare alcuna scadenza.

Il Bonus 1.000 euro è difatti confermato dal 2022 al 2024. Il prossimo anno le domande potranno essere presentate dal 15 maggio in poi, nel 2024 dal 15 febbraio.