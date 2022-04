Bonus confermato dall'Agenzia delle Entrate. Rientra tra le agevolazioni per il recupero del patrimonio immobiliare, questo bonus 1.800 euro destinato a tutte le famiglie italiane che vorranno richiederlo. Infatti si tratta di una detrazione fiscale per il rinnovo delle aree verdi e la ristrutturazione del giardino, quindi senza che sia previsto un limite reddituale fissato dall’Isee. Vediamo di cosa si tratta.

È l’Agenzia delle Entrate che dunque si occupa di prendere in carico tale agevolazione, senza fissare paletti burocratici o requisiti troppo stringenti. Infatti, l’unica condizione da rispettare è quella di procedere con lavori di ristrutturazione per la casa.

La finalità dei bonus per l’edilizia, messi in campo dal Governo Draghi, è infatti proprio quella di recuperare il più possibile gli immobili in Italia, per garantire l'efficientamento energetico da una parte e favorire lo sviluppo di nuove fonti rinnovabili, dall’altra.

Oltre al giardino di casa, grazie a questa agevolazione fiscale è possibile recuperare anche le spese sostenute per ricostruire le recinzioni ad esempio, per la costruzione di pozzi o di giardini pensili.

Ecco a seguire tutti i dettagli, a quanto ammonta la detrazione e come fare ad ottenerla, nel corso della prossima dichiarazione dei redditi.

Bonus 1.800 euro: chi ha diritto al bonus giardino

Prorogato fino al 2024, il bonus per la ristrutturazione delle aree verdi spetta a tutti coloro che sono proprietari di uno spazio che è possibile ristrutturare ed allestire con fiori e piante.

Hanno diritto all'agevolazione tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Ma c’è di più. Infatti, la definizione “sulla base di un titolo idoneo” si riferisce al fatto che non solo i proprietari dell’immobile possono beneficiare di questo bonus 1.800 euro bensì anche chi detiene semplicemente la nuda proprietà, chi è locatario o chi ha l’immobile in comodato d’uso.

Ai fini dell’ottenimento del bonus, non è necessario che l’area da ristrutturare si trovi necessariamente in una singola unità immobiliare. Infatti anche coloro che vivono in condominio hanno diritto a usufruire della detrazione fiscale.

In questo video realizzato da Gratta La Notizia, ecco presentati brevemente tutti i punti salienti dell’agevolazione, sia per quanto riguarda la percentuale di detrazione, le modalità per ottenere il rimborso sulle spese nonché i sistemi di pagamento accettati per poter dare prova delle spese, in fase di dichiarazione dei redditi.

Come funziona il bonus giardini che rimborsa 1.800 euro sulle spese di ristrutturazione

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, si tratta di una detrazione fiscale pari al 36% di cui è possibile beneficiare su un importo totale massimo di 5 mila euro, per unità immobiliare.

Ecco che, calcoli alla mano, il 36% di 5 mila euro corrisponde a 1.800 euro ovvero l’equivalente del bonus di cui è possibile usufruire per ristrutturare il giardino di casa, così da trascorrere le serate estive in un ambiente confortevole, curato e pulito.

Lo stesso meccanismo di funzionamento vale anche per le unità immobiliari presenti in condominio (ognuno per la propria quota), in particolar modo per ciò che concerne gli spazi in comune.

Il bonus 1.800 euro copre anche le spese delle pertinenze, delle recinzioni e non solo. Infatti è possibile anche costruire nuovi pozzi oppure progettare impianti di irrigazione del verde.

Una volta portare le spese documentate in dichiarazione dei redditi, allora è possibile detrarle ripartendole in dieci rate annuali, di pari importo.

La detrazione fiscale sull’imponibile Irpef funziona in maniera tale da abbattere l’importo dell’imposta dovuta. In base a quanto calcolato da dover versare all’erario, il contribuente ha la possibilità di ridurre tale somma, decurtando le cifre contemplate dalle varie detrazioni fiscali a cui si ha diritto.

Per tale motivo, sono innegabili i vantaggi di tali agevolazioni fiscali, per quanto in molti considerino questi bonus meno proficui di altri in cui invece si ha la possibilità di monetizzare nell’immediato.

Ma a ben rifletterci, se comunque è indispensabile procedere con alcune tipologie di lavori, è evidente che anche ammortizzare una parte dei costi sostenuti, rappresenta comunque sia un vantaggio da non sottovalutare.

D’altronde, si dovrebbe comunque sborsare quella cifra corrispondente al bonus, di tasca propria, per pagare le tasse dovute.

Bonus giardini 2022: cosa comprende il bonus 1.800 euro senza Isee, disponibile per tutti

Vediamo ora nello specifico quali sono le spese ammesse da tale agevolazione fiscale e quali costi invece non è possibile detrarre.

Ricapitoliamo quanto già accennato, fino a questo punto, nel corso dell’articolo, relativamente a tutti gli interventi che è possibile eseguire nelle aree a disposizione, da poter adibire al verde.

Si può ristrutturare il giardino, gli spazi in comune all’interno del condominio, pertinenze ma anche recinzioni, costruzioni di pozzi e di impianti per l’irrigazione.

L’importante è che i lavori di ripristino abbiano carattere innovativo, dal momento che non possono considerarsi spese detraibili quelle legate a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione su giardini già esistenti. Rientrano nella tipologia di lavori ammessi anche quelli a carattere modificativo, quindi su aree già predisposte ma da ristrutturare perché in abbandono.

Le disposizioni in merito al bonus verde, così come prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, sono chiare anche in riferimento ai cosiddetti lavori in economia, che non è possibile detrarre a tal fine. Si tratta in pratica dei lavori fai-da-te di giardinaggio o manutenzione delle aree, che però non prevedono il ricorso a una ditta specializzata, per l’esecuzione degli interventi.

Ciò che invece può rientrare nei costi da portare in detrazione Irpef troviamo la consulenza dei professionisti.

Le spese che vengono fatte nel caso per ingaggiare arredatori da esterni, o geometri o altri tipi di professionisti del settore sono valide e possono, una volta fatte e rendicontate, essere messe per l'agevolazione.

Questo significa che anche il costo della fase di progettazione, che si avvale di diverse figure professionali di riferimento, beneficia della detrazione fiscale del 36%, quindi anche le parcelle dei diversi professionisti.

Bonus giardini 2022, Agenzia delle Entrate: come gestire il bonus 1.800 euro in condominio

Il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate riporta alcune specifiche in merito alla fruizione di questo bonus 1.800 euro previsto ancora per un triennio.

Si fa riferimento alla pagina web specifica, in cui per l’appunto l’ente riporta tutte le informazioni dettagliate riguardanti il bonus verde.

Oltre al valore della detrazione e al suo funzionamento, si specifica chiaramente ciò che non è possibile portare in dichiarazione dei redditi, nonché alcune indicazioni su come gestire il bonus giardino negli edifici condominiali

in questo caso ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questo, in parole semplici e chiare, si traduce nel fatto che i condomini, per poter accedere allo sgravio fiscale devono però essere in regola con il pagamento delle spese condominiali a se stessi imputabili. E tale pagamento deve risultare in regola, prima che avvenga la presentazione della dichiarazione dei redditi.

È bene dunque, in vista di lavori di questo genere per cui si ha l’opportunità di utilizzare il bonus giardino, regolarizzare la propria posizione. È noto infatti che chi si trova in stato di morosità da più di sei mesi può ricevere il divieto di utilizzare alcuni beni e servizi oppure di accedere alle strutture in comune.

Bonus 1.800 euro, come averlo? Chiarimenti sul metodo di pagamento

Non sono pochi i dubbi relativi alle diverse possibilità di fruizione del bonus giardino, a giudicare dalle domande che provengono dai lettori.

Vediamo dunque di chiarire i punti principali che riguardano i pagamenti dei vari lavori eseguiti, nello specifico le modalità scelte.

Innanzitutto, come specifica a chiare lettere l’Agenzia delle Entrate, è bandito l’uso del contante e si possono rendicontare solo le spese pagate con metodi tracciabili, come ad esempio le carte di credito, di debito come il bancomat o ancora i bonifici, sia bancari che postali oppure gli assegni, purché non risultino trasferibili.

Gli altri grandi dubbi che riguardano la fruizione di questo bonus 1.800 euro previsto dall’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del giardino, riguardano la possibilità di poter usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Ebbene, entrambe le agevolazioni sono escluse. Infatti, per quanto il bonus giardino rientri tra quelli previsti per la casa, per questo anno 2022, non funziona come il Superbonus 110, per intenderci.

A tal proposito, può risultare utile la lettura di questo contenuto che spiega la differenza tra credito d'imposta e cessione, per quanto riguarda la fruizione dei bonus casa.

Quindi non è possibile ottenere lo sconto al momento del pagamento. Con lo sconto in fattura infatti si decurta il valore del bonus dal totale, pagando quindi soltanto la parte rimanente.

Non è neppure possibile cedere il credito alla ditta che esegue i lavori, come avviene per il Superbonus 1110, così da poter comunque beneficiare degli interventi di ristrutturazione a costo zero. Se infatti si cede il proprio credito a chi esegue i lavori, è quest’ultimo che si accolla le spese per la realizzazione, dal momento che potrà recuperarle in seguito, con la dichiarazione dei redditi a tempo debito.

L’unica possibilità prevede per l’appunto di portare le somme spese in dichiarazione dei redditi, così da vedersi decurtare dall’imponibile Irpef l’importo spettante, di pari importo, per i dieci anni successivi.

Per tutti coloro che lo desiderano, riportiamo qui di seguito il riferimento a un articolo completo riguardante i bonus casa nella nuova versione aggiornata per il 2022.