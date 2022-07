Confermato e attivato il bonus 200 euro, un regalo per tutte le famiglie con figli a carico di età inferiore a 6 anni: come si può richiedere? Se hai un ISEE basso e possiedi alcuni requisiti, potresti aver diritto al bonus prima infanzia, un voucher da 200 euro da spendere per il tuo bambino. Ecco cosa sapere e come fare per averlo.

Al via il nuovo bonus 200 euro, un regalo per tutte le famiglie con figli di età inferiore a 6 anni: i Comuni erogano voucher a tutti i genitori in difficoltà economica per la cura, il sostegno e la crescita dei bambini.

Soprattutto in un periodo in cui le nascite sono in calo e soprattutto i prezzi dei generi alimentari, delle bollette e dei carburanti sono in aumento, riuscire a ottenere un contributo economico per la propria famiglia è assolutamente fondamentale. Non tutti, però, hanno diritto al bonus prima infanzia, un contributo di 200 euro erogato dai Comuni sottoforma di voucher.

Ecco a chi spetta il nuovo bonus 200 euro, un regalo per le famiglie che hanno messo al mondo un bambino oppure ai nuclei familiari con figli fino a 6 anni di età: requisiti, importi, spese ammesse, domanda. Tutto quello che c’è da sapere.

Bonus 200 euro, un regalo per le famiglie con figli fino a 6 anni

Nuovo bonus 200 euro, un regalo per le famiglie con figli a carico di età non superiore ai 6 anni: conosciuto anche come bonus prima infanzia, questo contributo consente a tutti i genitori di ottenere un aiuto economico statale per la crescita dei bambini.

A differenza dell’assegno unico (con il quale è compatibile), però, il bonus 200 euro per la prima infanzia viene erogato dai Comuni e non dall’INPS. Anche per questo motivo risulta un po’ più difficile capire quali siano i requisiti fissati da ciascuna città: molto spesso si tratta di requisiti reddituali (ISEE basso) e condizioni sociali disagiate.

Inoltre, il bonus 200 euro per le famiglie non consiste nell’effettuazione di un bonifico diretto sul conto corrente, ma piuttosto assume la forma di voucher da spendere per l’acquisto di prodotti di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini, compresi anche i servizi socio-educativi.

Bonus 200 euro, regalo per le famiglie: a chi spetta

A chi spetta il bonus 200 euro per la prima infanzia? Non tutte le famiglie possono ottenere un contributo statale per la crescita dei propri figli: il regalo verrà scartato da pochi fortunati nuclei familiari che soddisfano i requisiti fissati dall’amministrazione comunale della città di residenza.

Infatti, non esistono dei requisiti fissati a priori per il bonus 200 euro per la prima infanzia, ma ciascun Comune può fissare soglie ISEE e condizioni sociali differenti.

Tra i requisiti generali che possiamo confermare per ottenere il bonus 200 euro per le famiglie c’è sicuramente la necessità di avere figli a carico di età compresa tra 0 e 6 anni: questa è la condizione fondamentale per accedere al contributo. In alcuni Comuni il limite di età si ferma a 3 anni.

Possono richiedere il bonus prima infanzia sia i cittadini italiani sia coloro che risiedono in un Paese UE o extra UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno. È richiesta, però, la residenza all’interno del territorio comunale.

Infine, è fissata anche una soglia ISEE al di sopra della quale si resta esclusi dal beneficio: non esiste, però, un limite fisso e generico. Per verificare quale sia il reddito complessivo limite per ottenere il bonus 200 euro è bene consultare i singoli bandi delle amministrazioni comunali.

Bonus 200 euro, regalo per le famiglie: come utilizzare il voucher

Una volta chiariti i requisiti di accesso al bonus 200 euro per la prima infanzia, occorre anche comprendere quali tipologie di acquisti si possono effettuare. Non è possibile, infatti, utilizzare il voucher in modo personale per sostenere spese per la casa o per le bollette.

Non dobbiamo confondere, inoltre, il bonus prima infanzia con il bonus asilo nido: solitamente, infatti, i Comuni mettono a disposizione dei genitori un contributo di 200 euro come sostegno alla genitorialità e per coprire le spese relative alla fruizione di servizi educativi.

Il bonus 200 euro per la prima infanzia, quindi, può essere utilizzato per:

la frequenza di centri estivi o centri ludico-ricreativi;

il baby parking;

la cura dei figli nelle giornate festive, soprattutto nel caso in cui i genitori siano entrambi occupati con il lavoro.

Eventuali altre spese ammesse riguardano l’acquisto di beni di prima necessità per il bambino: a tal fine, esiste anche il bonus latte artificiale per tutte le mamme che hanno messo al mondo un bambino.

Bonus 200 euro, regalo per le famiglie: come richiederlo al Comune

Il bonus prima infanzia da 200 euro a famiglia deve essere richiesto esclusivamente online al proprio Comune di residenza, entro i termini stabiliti dall’apposito bando. Anche in questo caso le scadenze sono differenti, così come le modalità di erogazione del beneficio.

Solitamente i Comuni assegnano i voucher ai genitori beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti, ma può accadere che le amministrazioni preferiscano elargire un rimborso successivamente alla presentazione delle ricevute di pagamento delle singole voci di spesa.

Per fare alcuni esempi di bandi attivi…Mentre il Comune di Olbia ha già chiuso le domande per il bonus prima infanzia, in provincia di Sassari le famiglie con figli a carico da 0 a 6 anni possono richiedere il bonus prima infanzia fino al 31 ottobre 2022.

La richiesta si può presentare esclusivamente con SPID, allegando alla domanda anche la certificazione ISEE 2022.