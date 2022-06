Bonus 200 euro senza ISEE per tutti gli italiani: Draghi conferma il beneficio fino ad agosto, ma non per tutti. Se vuoi goderti l'estate e le vacanze, puoi sfruttare il bonus 200 euro per il tuo relax anche a Ferragosto. Come funziona, a chi spetta e come utilizzare il voucher in regalo: tutto quello che c'è da sapere.

Nuovo bonus 200 euro senza ISEE per tutti: nuova occasione di risparmio per l’estate destinata a tutti gli italiani. Non ci sono limiti di reddito o di patrimonio, né requisiti anagrafici o sociali da soddisfare, ma una sola condizione: aver inoltrato la propria richiesta entro i termini indicati dal decreto attuativo.

Come funziona il bonus 200 euro per tutti e chi può ancora sfruttarlo per l’estate?

Il bonus in questione è stato confermato dal Governo Draghi almeno fino al 15 agosto 2022, ma non tutti potranno godersi i 200 euro per l’estate. Perché? La richiesta del beneficio è ormai scaduta, ma tutti coloro che hanno ottenuto questa agevolazione in regalo dallo Stato hanno diritto ad utilizzare i buoni per una parte dell’estate.

Se non hai diritto al bonus vacanze senza ISEE (confermato anche per il 2022!), puoi sfruttare i 200 euro per goderti il relax con i tuoi amici: come? Dimentica i rincari e goditi il sole e il caldo.

Vediamo subito cos’è e come funziona il bonus 200 euro, chi può richiederlo senza limiti ISEE e come utilizzarlo entro il 15 agosto 2022. Tutte le ultime notizie e le novità.

Bonus 200 euro senza ISEE: nuove regalo di Draghi per l’estate?

Spunta un nuovo bonus 200 euro per tutti e senza ISEE: Draghi regala agli italiani la possibilità di godersi il sole e il relax senza pensieri. Ma di che cosa stiamo parlando?

Non ci riferiamo al nuovo bonus 200 euro di Draghi contro i rincari sulle bollette, sulla spesa alimentare, su benzina o diesel; ma invece a un bonus senza ISEE che tutti hanno potuto richiedere e che si può ancora sfruttare per tutta l’estate 2022.

Più che di un nuovo bonus, quindi, i 200 euro in questione sono relativi a un’agevolazione introdotta dal decreto di Agosto e ancora disponibile per tutti coloro che sono riusciti a ottenerla.

Ricordate il bonus terme da 200 euro senza ISEE? Ebbene, il voucher si può ancora utilizzare almeno fino al 30 giugno 2022, ma anche oltre tale scadenza (stando ad alcune condizioni). Vediamole insieme.

Bonus 200 euro senza ISEE confermato per l’estate: per chi?

Il bonus terme da 200 euro previsto dal decreto di Agosto è stato più volte prorogato oltre al naturale scadenza: inizialmente a causa delle chiusure e delle restrizioni relative al Covid-19, mentre successivamente i termini sono stati estesi per fare a tutti la possibilità di sfruttare il relax presso un centro termale italiano.

Il decreto che l’ha introdotto prevedeva una scadenza a 60 giorni dalla richiesta: i buoni da 200 euro dovevano essere utilizzati presso il centro termale prescelto entro l’8 gennaio 2022.

Tuttavia, numerosi provvedimenti sono stati approvati per far slittare i termini dapprima al 31 marzo 2022 – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica – e ad oggi fino al 30 giugno 2022. Molti italiani non avevano ancora utilizzare il proprio bonus 200 euro…

Bonus terme 200 euro: come utilizzarlo fino ad agosto. Novità!

Nonostante la scadenza per l’utilizzo dei voucher sia stata fissata al 30 giugno 2022, esiste un metodo che permette di sfruttare i 200 euro anche fino a Ferragosto. Come?

Non tutti sanno che la scadenza del 30 giugno 2022 – prevista dall’ultimo provvedimento del Governo – è stata fissata per l’utilizzo di almeno una delle giornate ottenute a tutolo gratuito. Che cosa significa?

Se nel pacchetto del bonus terme sono compresi più giorni di relax presso il centro termale, i beneficiari possono recarsi presso lo stabilimento entro il 30 giugno 2022 per godere della prima giornata gratuita, e successivamente avranno altri 45 giorni utili per utilizzare anche le altre giornate di relax gratuite alle terme.

La nuova scadenza del bonus 200 euro, quindi, è fissata al 30 giugno 2022, ma prevede la possibilità di sfruttare i voucher almeno fino al 15 agosto 2022, solo per coloro che possono godere di più di una giornata alle terme.

Bonus 200 euro no ISEE: chi può sfruttarlo?

Non tutti possono sfruttare il bonus 200 euro per recarsi presso i centri aderenti e godersi massaggi, relax e acque termali. Chi ha diritto al rimborso del 100% del prezzo del biglietto?

Come previsto dal decreto attuativo, solo i cittadini che sono riusciti a richiedere il beneficio nella giornata del click day hanno diritto a ottenere la gratuità all’ingresso delle terme.

L’8 e 9 novembre 2021, appunto le due giornate di prenotazione dei voucher, sono state segnate dalla presa d’assalto dei fondi a disposizione, che sono terminati in circa 4 ore. Pochissimi italiani – come previsto – sono riusciti a ottenere i voucher.

Solo coloro che hanno contattato la struttura e hanno ottenuto il beneficio potranno utilizzare i 200 euro anche per l’estate. I buoni sono validi solo presso il centro termale contattato e prenotato, anche se al di fuori della propria Regione.

Bonus 200 euro per le terme: rimborso al 100%, ma per pochi…

Purtroppo, con un plateau di fondi estremamente limitato, solo pochi fortunati (circa 216 mila beneficiari) sono riusciti ad ottenere il voucher per l’ingresso gratuito di uno o più giorni alle terme. Tutti gli altri, invece, sono rimasti a bocca asciutta.

Trattandosi di un bonus che non prevede limiti reddituali per la richiesta, la platea di beneficiari è estremamente ampia, ma i fondi a disposizione sono altrettanto scarsi. Qualcuno aveva addirittura auspicato di poter richiedere un bonus per ogni membro maggiorenne della famiglia: possibile, ma estremamente difficile.

L’obiettivo del Governo, in effetti, non era quello di mettere a disposizione nuovi strumenti di relax per gli italiani, ma invece quello di fornire un sostegno economico concreto ai centri termali colpiti dalla crisi legata al Covid-19.

In questo senso, tutti i voucher emessi e accettati dai centri termali sarebbero poi stati rimborsati a livello statale, in modo che nessuno ci perdesse nulla.

Ci sono delle nuove possibilità di apertura delle domande per il bonus terme?

Bonus 200 euro per le terme: nuova apertura delle domande?

Purtroppo non ci sono novità in merito al bonus 200 euro per godersi una o più giornate alle terme gratis: Invitalia non ha comunicato alcuna news in merito al beneficio introdotto dal decreto di Agosto.

Anzi, considerando che si trattava di un sostegno dedicato in via principale a tutti i centri termali che erano rimasti chiusi a causa del Covid, è plausibile pensare che – con la riapertura delle attività e la fine dell’emergenza – non ci saranno altre occasioni per prenotare il proprio voucher terme.

Tutti i fortunati che sono riusciti ad ottenerlo, quindi, possono godersi il relax. Agli altri spettano altre agevolazioni e sconti grazie al nuovo bonus vacanze senza ISEE, oppure grazie alla Carta Giovani Nazionale per i ragazzi con meno di 36 anni. I dettagli nei nostri articoli dedicati.

Bonus terme: sconti ai giovani con meno di 36 anni

Se sei un giovane con meno di 36 anni di età, potresti aver diritto a un nuovo bonus terme 2022 completamente diverso dai 200 euro di cui abbiamo parlato sino a questo momento.

Come abbiamo accennato nell’ultimo paragrafo, grazie alla Carta Giovani Nazionale puoi ottenere sconti e agevolazioni anche per l’ingresso presso i centri termali aderenti in tutta Italia. Come fare?

Non devi far altro che scaricare l’applicazione IO, effettuare l’autenticazione con SPID o CIE, attivare la Carta Giovani e iniziare a sfruttare gli sconti. La lista delle agevolazioni è disponibile direttamente sull’applicazione, nelle diverse sezioni accessibili.

Verifica quali sono i centri termali accreditati e sfrutta lo sconto per goderti una giornata di relax con i tuoi amici.