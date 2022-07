Nuovo Bonus da 2.000 euro pronto per essere richiesto. Le famiglie a reddito basso con figli iscritti a scuola non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di ottenere la fornitura dei libri di testo gratis o quasi. Sono tanti i bandi per cui si potrà presentare domanda, alcuni dei quali già in scadenza il 12 luglio 2022. Ecco come accedere al Bonus rispettando un solo requisito.

Se sei una famiglia con figli a carico, a basso ISEE, non puoi non correre subito ai ripari richiedendo il Bonus 2.000 euro pensato dal Governo per venire incontro ai nuclei familiari chiamati a breve a sostenere una delle spese che più fa storcere il naso agli italiani: quella da supportare per l’acquisto dei libri di testo.

Essendo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023 ormai alle porte, alcuni bandi per l’attribuzione del Bonus libri fino a 2.000 euro sono in scadenza ad agosto o nei primissimi giorni di settembre, anche se non mancano i casi di domande in scadenza già a luglio.

Il riferimento è al bando Dote Scuola messo a punto dalla Regione Lombardia, giunto ormai agli sgoccioli.

Il termine ultimo per presentare le domande d’accesso al Bonus da 2.000 euro è, infatti, fissato al 12 luglio 2022.

Stiamo parlando di un particolare aiuto introdotto per sostenere le famiglie con reddito basso (ISEE sotto i 16.000 euro) e figli a carico, al di sotto dei 21 anni di età, regolarmente iscritti a scuola.

Il voucher, rilasciato dopo la presentazione delle domande, potrà essere utilizzato non solo per l’acquisto di testi scolastici, ma anche per la strumentazione informatica di supporto alle lezioni, come personal computer e tablet.

Ma vediamo subito a chi spetta il Bonus da 2.000 euro e quali requisiti occorre rispettare per beneficiare del contributo. Anticipiamo fin da subito che uno di questi prevale su tutti. Di quale si tratta?

Come ottenere subito 2.000 euro di Bonus con domanda entro il 12 luglio e questo requisito

Ottenere subito il Bonus 2.000 euro come sconto sulla fornitura dei libri scolastici è abbastanza semplice.

Innanzitutto, occorre chiarire un punto: la domanda per il Bonus libri riferito all’anno scolastico 2022/2023 può essere presentata in qualsiasi Regione d’Italia, ovviamente rispettando le condizioni riportate sul bando di concorso pubblicato sul sito internet della Regione in cui si ha la residenza.

Ecco perché è sempre bene dare un’occhiata al sito web ufficiale dalla Regione di appartenenza.

Per quanto concerne i 2.000 euro di Bonus libri previsti dal progetto “Dote Scuola” attivato dalla Regione Lombardia, lo stanziamento economico messo a disposizione permette di coprire non solo l’acquisto dei libri scolastici, ma anche l’assegnazione di borse di studio distribuite per merito, oltre l’acquisto di dispositivi digitali da supporto alla lezione e ai disabili.

La domanda per il Bonus 2.000 euro potrà essere presentata esclusivamente dagli studenti residenti nella Regione Lombardia, anche se non spetta indistintamente a tutti: solo i ragazzi che non hanno ancora compiuto 21 anni di età possono partecipare al bando.

Questo, però, non è l’unico requisito da rispettare. I potenziali beneficiari devono risultare iscritti ad una scuola pubblica, di primo o di secondo grado, comprese le istituzioni paritarie.

Ma c’è di più, anche i ragazzi iscritti nelle Regioni limitrofi potranno beneficiare del Bonus, purché dimostrino di essere pendolari e di ritornare, a lezioni ultimate, presso la propria residenza.

Il Bonus da 2.000 euro è già richiedibile e rimarrà tale fino al 12 luglio 2022. Non è, però, questo il requisito più importante da rispettare. Ancora una volta è l’ISEE della famiglia a delimitare i confini d’accesso alla misura.

Il voucher di “sconto” fino a 2.000 euro spetta solo alle famiglie con ISEE inferiore a 15.748,78 euro.

Come presentare domanda per il Bonus 2.000 euro entro il 12 luglio 2022

Tutte le indicazioni su come presentare domanda per accedere al Bonus libri da 2.000 euro, in scadenza il 12 luglio 2022, sono contenute nel bando Dote Scuola.

Gli importi erogabili sotto forma di voucher vanno da un minimo di 300 ad un massimo di 2.000 euro, mentre lo stesso potrà essere utilizzato entro il 31 gennaio 2023.

La domanda per il Bonus da 2.000 euro va presentata online, accedendo tramite SPID alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Lombardia . Anche il voucher verrà erogato digitalmente.

Una volta ottenuto, potrà essere utilizzato per coprire la spesa prevista per l’acquisto di libri di testo, dizionari, non per forza di cose in formato cartaceo, tablet, pc e altri dispositivi indicati nel bando.

Lo stesso Bonus può essere sfruttato per acquistare prodotti afferenti alla sfera culturale (biglietti di teatro, cinema, musei, etc.).

Quando scade il Bonus libri 2022/2023 nelle altre Regioni

Se il Bonus da 2.000 euro in Lombardia è in scadenza il 12 luglio 2022, il termine ultimo per presentare domanda per il riconoscimento del contributo varia da Regione a Regione.

L’Umbria, ad esempio, ha aperto la finestra temporale per l’accoglimento delle domande già in primavera per i Bonus libri rivolti agli alunni delle scuole elementari medie e superiori.

A seguire si sono allineati il Piemonte e la Regione Lombardia. In Puglia, invece, c’è tempo fino al 29 luglio per presentare le domande.