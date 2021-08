II Bonus Tv ora è realtà. Dopo tanti mesi di attesa da lunedì 23 agosto ha debuttato la nuova misura. Un incentivo per l'acquisto di nuove televisioni in grado di ricevere il nuovo segnale digitale terrestre. Ecco come usufruire del Bonus.

L'agevolazione studiata dal Governo ed elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Draghi consente ora di usufruire di uno sconto pari ad una somma massima di 100 euro. Cifra che verrà scontata per l'acquisto di una nuova televisione.

Il Bonus tv è universale: non ci sono limitazioni legate all'indicatore Isee. A prescindere dal livello dell'indicatore della situazione economica le persone potranno godere dell'incentivo per l'acquisto della nuova televisione.

Ecco i dettagli sulla misura già in vigore che consente di usufruire di un bonus immediato. “Il contributo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo – viene sancito dalla norma - viene riconosciuto sotto forma di sconto pari al 20% del prezzo di vendita ma non si può arrivare ad un valore superiore ai 100 euro comprensivi di Iva”. E' possibile avere lo sconto anche effettuando acquisti online. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Nuovo Bonus Tv: la nuova misura è già accessibile dal 23 agosto

L'agevolazione era stata tanto attesa. C'erano grandi aspettative su questa misura che porta un contributo da 100 euro per ogni acquisto di un nuova televisione. Il Bonus Tv ha debuttato ufficialmente lunedì 23 agosto: per ogni acquisto di tv viene dato un contributo che può arrivare a 100 euro di somma massima.

Ma c'è una condizione da soddisfare: occorre contestualmente rottamare una vecchia televisione che si possiede in casa e che sia stata comprata prima del 22 dicembre 2018. Dopo quella data tutte le nuove televisioni sono state prodotte in maniera tale da potere ricevere il nuovo segnale digitale terrestre.

Va specificato subito che questo bonus senza Isee può anche essere sommato a quello che resta vigente legato all'indicatore economico Isee. Ma andiamo con ordine.

Nuovo Bonus Tv 2021, 100 euro a tutti senza Isee: cosa serve?

Ecco tutte le caratteristiche del nuovo Bonus Tv partito lo scorso lunedì 23 agosto. Detto delle prime caratteristiche ovvero l'assenza di un vincolo all'indicatore Isee e della contestuale obbligatoria rottamazione di un vecchio televisore, vediamo quali sono gli altri requisiti che servono per potere godere di questo incentivo.

Innanzitutto occorre, per avere la quota massima di 100 euro, essere residenti in Italia. Questo fatto dovrà essere dimostrato al momento dell'acquisto dell'apparecchio tv mostrando il documento di riconoscimento come la carta d'identità oppure il permesso di soggiorno. Serve in questa procedura anche la presentazione del codice fiscale: anche per i dovuti controlli.

Sulla rottamazione va aggiunto un aspetto importante: la rottamazione può avvenire nel negozio ma può avvenire ad esempio anche in una discarica. Questa avrà il compito di redigere un documento di rottamazione che dovrà essere esibito al momento dell'acquisto.

Infine occorre essere intestatari di un canone Rai ed essere in regola con il pagamento. Il Codice fiscale che viene consegnato consentirà all'Agenzia delle Entrate di fare le opportune verifiche sulla regolarità del pagamento del canone Rai.

Possono accedere ovviamente anche le persone che hanno diritto ad esenzione dal pagamento del Canone Rai. C'è tempo per accedere all'incentivo fino alla fine del 2022 ma in ogni modo fino ad esaurimento delle risorse salvo vengano effettuati ulteriori rifinanziamenti alla misura.

Bonus Tv, le risorse a disposizione

Al momento come da decreto, il Governo ha stabilito un finanziamento per la misura di circa 220 milioni di euro. Non è da escludere che le risorse possano essere aumentate in fase di stesura della prossima legge di bilancio da parte del Governo Draghi.

Ma intanto è meglio affrettarsi se si vuole usufruire dell'incentivo.

Bonus Tv, la nuova road map

La domanda che molti si pongono è la seguente: perchè a breve distanza dal passaggio al digitale terrestre si devono cambiare di nuovo le televisioni? Il motivo è presto detto: per un obbligo che arriva dall'Unione Europea gli operatori tv devono lasciare la banda 700 Mhz ai gestori della telefonia mobile.

Quindi il passaggio è obbligatorio per continuare a trasmettere da parte delle tv la stessa quantità di canali e aumentandone la risoluzione e qualità.

Dopo un confronto che ha visto al tavolo il ministero dello Sviluppo Economico e i responsabili delle emittenti televisive, si sono posticipati i tempi per il ricambio delle tv. Il primo passaggio, quello che mette fuori gioco le tv non in grado di ricevere il segnale digitale terrestre in hd, non avverrà più il 1 settembre 2021 tassativamente ma progressivamente dal 15 ottobre 2021.

La dismissione generalizzata del sistema MPEG-2 sarà definita meglio in un decreto entro la fine del 2021.

L'altro passaggio quello al nuovo standard DVB-T2 non è più tassativamente fissato al 30 giugno 2022 ma “andrà in onda” a partire dal 1 gennaio 2023.

Il decreto del MiSE del 30 luglio 2021 ha aggiornato il precedente decreto del 2019 e definisce la nuova Road Map. Ecco il dettaglio dei passaggi:

dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Area 1A – Sardegna

al 18 dicembre 2021: Area 1A – Sardegna dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

al 15 marzo 2022: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

al 15 maggio 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Bonus Tv, come si applica lo sconto

Bonus Tv. Vediamo come accedere allo sconto. Per le persone la procedura è molto semplice e la si può effettuare direttamente nei negozi e nei centri commerciali o in fase di acquisti online, presentando la documentazione elencata in precedenza.

Per quel che riguarda i rivenditori va sottolineato che possono registrarsi sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

E' la stessa che è stata usata per il precedente Bonus da 50 euro per intendersi. Questo passaggio consente di essere automaticamente nel circuito e potere erogare il bonus ai cittadini.

Il venditore accederà al servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e trasmetterà al Ministeo dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica per ogni tv venduta con i dati dell'utente, la natura della televisione in questione e il prezzo. Per ogni comunicazione che viene effettuata dal rivenditore l'Agenzia effettua le verifiche del caso e controlla che siano disponibili le risorse da stanziare.

Il servizio telematico dà la comunicazione al rivenditore del negozio o del centro commerciale se si può applicare lo sconto in quel caso o non è possibile perchè non si soddisfano determinati requisiti.

I rivenditori recuperano poi l'importo con la modalità del credito d'imposta.

Bonus Tv, quali saranno le televisioni da cambiare

Le televisioni che sono state acquistate a partire dal gennaio 2017 sono compatibili con il primo dei due passaggi che avverraà ovvero il passaggio dal MPEG-2 a MPEG-4. Sono le tv in grado di ricevere i canali in alta definizione.

Ogni televisione poi acquistata dal 22 dicembre 2018 è compatibile con la nuova codifica e il nuovo segnale del digitale terrestre, il nuovo standard DVB-T2 e la relativa codifica HEVC Main10.

Si può facilmente effettuare una verifica della propria tv andando sui canali test 100 e 200: se sul canale 100 appare una scritta contenente le parole “Test HEVC Main10” si è a posto e in grado di ricevere il segnale futuro. Stessa cosa sul canale 200 se si vede Canale 5. Se non la si riceve occorre cambiare tv o dotarla di decoder.

Bonus Tv: resta anche il vecchio Bonus legato all'Isee

Si è deciso di mettere in pista questa nuova misura per l'insufficiente velocità con cui gli italiani stavano cambiando le proprie televisioni. Gli utenti non avevano ancora iniziato a sostituire in massa le proprie tv e quindi si è presa questa decisione di un bonus rivolto a tutti.

Era stato ideato dal Governo precedente guidato da Giuseppe Conte un Bonus entrato in vigore nella legge di bilancio 2019. Un bonus che però è stato un vero e proprio flop anche per il fatto di essere agganciato al parametro Isee.

Un fatto che non ne ha consentito un utilizzo su larga scala. Basti pensare che, come riporta Il Sole 24 Ore, il Bonus Tv vecchia edizione dal dicembre 2019 al 16 agosto 2021 ha visto erogare bonus per 30,2 milioni di euro a fronte dei 151 milioni disponibili.

Il nuovo Bonus da 100 euro è cumulabile con il vecchio Bonus. La conferma arriva dal decreto dello Sviluppo Economico: anche se non si arriva alla cifra piena di 150 euro. Nel caso si decida di usufuire di entrambe le misure l'importo della seconda è decurtato a 30 euro. Sommando le due misure si può quindi arrivare ad un bonus complessivo di 130 euro.

Bonus Tv da 50 euro: ecco i dettagli sulla misura

Detto della "sommabilità" parziale dei due bonus vediamo ora come si accede al Bonus da 50 euro che resta in vigore nonostante quello nuovo da 100 euro. Fino al 31 dicembre 2022 si può utilizzare il Bonus Tv da 50 euro previsto dalla Legge di Bilancio del 2019. Questo Bonus ha due differenze sostanziali rispetto al precedente e più universale di cui abbbiamo parlato in precedenza.

Per venire erogato questo incentivo economico intanto occorre essere cittadini italiani con un reddito Isee che non deve essere superiore alla soglia di 20.000 euro annui. Questo Bonus comporta quindi la necessità di presentazione di una certificazione Isee.

Se l'acquisto viene fatto ora nel 2021 occorre presentare la certificazione legata a quest'anno. Il Bonus può essere utilizzato solo una volta per ogni nucleo familiare.

C'è un'altra differenza infine da specificare: per accedere a questa misura, a differenza dell'altro Bonus tv, non serve rotttamare contestuamente un vecchio apparecchio tv.

Non è obbligatorio consegnare un vecchio mezzo televisivo per accedere a questo contributo.

Per ogni informazione sul Bonus tv è a disposizione questo sito del ministero dello Sviluppo Economico.